Samochód używany. Ceny tych aut rosną najszybciej

Mimo, że używane SUVy najbardziej podrożały, to zajmują one 3. miejsce pod względem liczby ogłaszanych aut na rynku wtórnym. Na 2. miejscu znalazły się auta typu kombi, które zdrożały w ciągu ostatniego roku „tylko” o 10 proc. (z 19.900 zł do 21.900 zł). Pierwsze miejsce pod względem liczby ogłaszanych aut, zajęły samochody z nadwoziem hatchback – ich mediana ceny wzrosła o 7 proc. (z 13.900 zł do 14.900 zł).



Przeciętny używany SUV jest dużo młodszy od swoich konkurentów, ponieważ jego mediana wieku w styczniu 2022 roku wyniosła nieco ponad 8 lat, a w przypadku aut kombi i hatchback mediana wieku wyniosła około 13 lat. Jednocześnie, SUVy mają mniejszy przebieg – średnio 140 tysięcy kilometrów, co w porównaniu z kombi jest aż o 80 tysięcy kilometrów mniej (220 tys. km.) i 25 tysięcy kilometrów mniej niż wynosi mediana przebiegu hatchbacków (165 tys. km.).

Zobacz także: Kodeks drogowy 2022. Czy małe dziecko może samo poruszać się po drodze?



„Zakup używanego samochodu zamiast nowego ma oczywiste zalety. Najważniejszą jest niższa cena. Mimo dużego wzrostu cen SUVów na rynku wtórnym w ciągu ostatniego roku, wciąż modele używane są interesującą alternatywą dla aut nowych, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę auta młode, czyli do trzech lat. Takie samochody są o kilkadziesiąt procent tańsze niż nowe. Poza tym, kupując prawie nowe auto, unikniemy niespodzianek w postaci nieprzewidzianych napraw tych podzespołów, które w przypadku dużych i cięższych SUVów niże zwykłe samochody, są dość częste” – powiedziała Karolína Topolová, Dyrektor Generalna AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.

TOP 10 najczęściej sprzedawanych SUVów na rynku wtórnym w styczniu 2022 roku, wraz z medianą ceny, wieku i przebiegu:

Marka Mediana ceny (PLN) Mediana wieku (lat) Mediana przebiegu (kilometry) 1. Nissan Qashqai 42 900 9,2 142 098 2. Kia Sportage 52 800 8,4 136 881 3. Ford Kuga 49 900 8,6 160 000 4. Hyundai Tucson 74 750 5,7 116 520 5. BMW X3 35 000 13,4 211 430 6. Hyundai ix35 45 900 9,3 148 900 7. Volkswagen Tiguan 54 900 8,6 147 318 8. Toyota RAV 4 31 900 13,9 183 144 9. BMW X5 56 700 12,7 225 000 10. Opel Mokka 54 400 6,5 95 314

Po spadku cen na rynku samochodów używanych w styczniu 2022 roku w stosunku do grudnia 2021 roku, w lutym mediana ceny wzrosła. Według miesięcznego raportu AAA AUTO opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, w lutym 2022 roku w Polsce pojawiło się 198.119 ofert sprzedaży samochodów używanych, co oznacza wzrost w stosunku do stycznia 2022 roku o 3.271 aut. Wzrosła także mediana ceny aut używanych z 22.500 złotych w styczniu 2022 roku do 23.000 złotych w lutym br.

Zobacz także: Mercedes EQA - prezentacja modelu