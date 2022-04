Samochód używany. Duży spadek diesli na wtórnym rynku. Jakie auta trafiają na sprzedaż?

Liczba wszystkich oferowanych samochodów na wtórnym rynku w czasie pandemii, bez względu na rodzaj silnika, skurczyła się o niemal 15 proc. W lutym 2020 roku liczba oferowanych aut używanych w Polsce wynosiła 271.346 pojazdów, a w marcu 2022 roku rynek zmniejszył się do 231.824 samochodów. Jednak to diesle dotknął największy spadek ofert – ponad 17 proc. Mimo to, diesle wciąż zajmują pierwsze miejsce na rynku wtórnym pod względem liczby oferowanych aut na sprzedaż. W przypadku aut z silnikami benzynowymi, które znajdują się na drugim miejscu zaraz za dieslami, spadek ofert był mniejszy i wyniósł nieco ponad 7 proc.

Zobacz także: Ile pali czołg?



„Z roku na rok obserwujemy na wtórnym rynku spadek oferowanych aut z silnikiem diesla i tym samym zmniejszającą się różnicę pomiędzy nimi a samochodami z silnikami benzynowymi. Przyczyn jest kilka, przede wszystkim kupujący szukają samochodów ekonomicznych pod względem utrzymania i zużycia paliwa, zwłaszcza teraz, gdy olej napędowy jest droższy niż benzyna. Drugim powodem jest wiek oraz stan techniczny sprowadzanych do Polski diesli z zagranicy, które są bardziej zużyte niż auta benzynowe, a ich średni przebieg jest wyższy o kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Poza tym, część osób decydująca się na zakup auta używanego, bierze pod uwagę kwestie ekologiczne oraz planowane w polskich miastach zakazy wjazdu starych diesli do stref czystego transportu“ – powiedziała Karolína Topolová, dyrektor generalna i prezes zarządu AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.



Z analizy AAA AUTO wynika, że wraz ze spadkiem liczby ofert diesli na wtórnym rynku, ich mediana ceny wzrosła aż o 27,5 proc., z 20.000 złotych w lutym 2020 roku do 25.500 złotych w marcu 2022 roku. Był to najwyższy wzrost cen wśród wszystkich aut, ponieważ w tym samym okresie mediana cen samochodów z silnikami benzynowymi wzrosła o 18 proc, a hybryd o 8 proc.

Najczęściej oferowane do sprzedaży samochody używane z silnikiem diesla na wtórnym rynku w marcu 2022 roku:

Mediana ceny (PLN) Mediana wieku (lat) Mediana przebiegu (km) Volkswagen Passat 15 000 14,9 270 000 Audi A4 22 900 14,5 262 422 BMW 5 34 500 13,4 264 000 BMW 3 23 000 14,3 255 000 Audi A6 31 000 13,5 260 000 Opel Astra 15 500 12,4 217 568 Volkswagen Golf 15 500 14,0 241 250 Ford Mondeo 22 000 12,1 229 523 Ford Focus 13 900 12,8 222 311 Skoda Octavia 25 450 10,8 223 938

Według miesięcznego raportu AAA AUTO opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, w marcu 2022 roku w Polsce pojawiło się 231.824 samochody używane. O ile w lutym liczba aut w stosunku do stycznia 2022 roku wzrosła jedynie o 3.271 pojazdów, to w marcu rynek samochodów z drugiej ręki zwiększył sie aż o 33.705 aut. Mimo wyraźnie większej oferty, wzrosła także mediana ceny aut używanych z 23.000 złotych w lutym 2022 roku do 23.500 złotych w marcu br.





Zobacz także: Mercedes EQA - prezentacja modelu