Samochód używany. Jak koronawirus wpłynie na ceny aut?

W ostatnich dniach wielu producentów nowych samochodów wprowadziło przestoje w swoich fabrykach w trosce o bezpieczeństwo pracowników, jak i w związku z brakiem dostaw części oryginalnego wyposażenia. Poinformowały o tym m.in. BMW, Fiat Chrysler Automotive, Ford, Nissan, Skoda, Volkswagen, czy Grupa PSA włącznie z Oplem. Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) w lutym 2020 roku zarejestrowano w Europie o 7,4 proc. mniej nowych samochodów niż przed rokiem. Natomiast w Chinach w tym samym okresie, rozprzestrzenianie się wirusa spowodowało spadek sprzedaży nowych samochodów o 80 proc., według stowarzyszenia China Passenger Car Association (CPCA). Z kolei Center for Automotive Research, USA, oceniło, że za każdy siedmiodniowy okres, w którym konsumenci przestają kupować nowe pojazdy, gospodarka USA traci około 94.400 miejsc pracy i 7,3 miliarda USD dochodu.

„Obserwowany obecnie malejący popyt na nowe samochody będzie postępował w związku z ich coraz mniejszą podażą, ale takźe w związku z tym, że w ostatnim czasie za znaczną część popytu odpowiadali klienci korporacyjni, którzy odczują zmianę sytuacji gospodarczej i skorygują plany inwestycyjne. Rynek aut używanych już odczuwa negatywny wpływ koronawirusa na sprzedaż, ale w długim okresie czasu może liczyć na odbicie, ze względu na ograniczoną podaż nowych pojazdów oraz bardziej przemyślane decyzje zakupowe klientów indywidualnych, którzy stanowią większość na rynku wtórnym. Poza tym, ze względu na łatwość zakażenia się koronawirusem, coraz więcej osób rezygnuje z transportu publicznego na rzecz podróżowania własnym autem, co może dodatkowo zwięszyć zainteresowanie zakupem auta używanego. Dlatego przewidujemy, że obecna sytuacja może wpłynąć pozytywnie na cały rynek wtórny wzrostem sprzedaży w dłuższym okresie czasu. W AAA AUTO zintensyfikowaliśmy naszą działalność w internecie, a klienci nie muszą odwiedzać oddziału, żeby kupić auto. Wybierają oni samochód w internecie, dzwonią do naszego call center, a następnie zdezynfekowane auto jest dostarczane do ich domu przez naszego sprzedawcę w ubraniu ochronnym” – powiedziała Karolina Topolova, Dyrektor Generalna AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.

Coraz mniej pasażerów podróżuje transportem publicznym. W ubiegłym tygodniu we wtorek z warszawskiego metra skorzystało łącznie 124 tys. pasażerów, czyli o ponad 540 tys. mniej niż dwa tygodnie wcześniej. Koleje Śląskie wprowadzają ograniczenia w kursowaniu pociągów w związku z zagrożeniem koronawirusem. Wraz ze znacząco mniejszą liczbą pasażerów z rozkładu wypadnie 95 pociągów, a trasy niektórych zostaną skrócone. Podobne ograniczenia wprowadzają zarządy transportów w innych miastach Polski. Z kolei, według S&P Global Ratings spadek liczby pasażerów linii lotniczych będzie sięgał co najmniej 20 proc. w 2020 r. (od 2019 r.), ale średnio 70 proc. w okresie trzymiesięcznym. Natomiast wzrost nie będzie tak szybki jak po poprzednich kryzysach ze względu na trudności w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się wirusa.

Ograniczona dostępność nowych samochodów spowoduje, że kierowcy zwrócą większą uwagę na auta używane, przede wszystkim prawie nowe, maksymalnie trzy i czteroletnie. Są one łatwo dostępne, bez czekania na ich wyprodukowanie oraz dużo tańsze niż nowe, często doskonale wyposażone, a pod względem technologicznym spełniają wyśrubowane normy ekologiczne i bezpieczeństwa.

Według raportu AAA AUTO opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, w pierwszej połowie 2019 roku w Polsce pojawiło się 126.078 ofert sprzedaży samochodów używanych w wieku do 4 lat i z przebiegiem do 40 000 km, czyli prawie 9 000 aut tej kategorii więcej niż w drugiej połowie 2018 roku. W 2020 roku najpopularniejszymi modelami w wieku do 4 lat oferowanymi na sprzedaż są: Opel Astra, Toyota Corolla i Renault Clio.

10 modeli niemal nowych aut używanych najczęściej ogłaszanych do sprzedaży w 2020 r:

1. Opel Astra

2. Toyota Corolla

3. Renault Clio

4. Toyota Yaris

5. Ford Focus

6. Volkswagen Golf

7. Toyota Auris

8. Skoda Octavia

9. Opel Corsa

10. Hyundai i30

