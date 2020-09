Samochód używany. Te modele najczęściej trafiają na sprzedaż

To kolejny spadek po okresie wybudzania się rynku od maja do lipca włącznie. Mediana ceny samochodu używanego oferowanego do sprzedaży w sierpniu wzrosła o 100 zł w porównaniu do miesiąca poprzedniego.



Najpopularniejszym modelem oferowanym na sprzedaż w sierpniu był Opel Astra – 7.418 samochodów, na drugim miejscu znalazło się Audi A4 – 6.185 samochodów, a na trzecim BMW 3 – 5.645 samochodów.





Mediana ceny samochodu używanego w sierpniu: 19.000 PLN

Mediana przebiegu w sierpniu: 179.000 km

Mediana rocznika produkcji w sierpniu: 11,7 lat

Najwięcej ofert sprzedaży samochodów używanych w sierpniu 2020 roku pojawiło się w województwie mazowieckim – 41.143 ofert. Z kolei, najmniej ofert pojawiło się w województwie opolskim – 4.125ofert. Najdroższe samochody oferowano w województwie mazowieckim (mediana ceny: 23.900 zł.), a najtańsze w województwie kujawsko-pomorskim (15.900 zł.). Największa liczba ofert prezentowała samochody z silnikami diesla – 124.656 aut.

Liczba ofert sprzedaży samochodów używanych w poszczególnych województwach wraz z medianą cen, przebiegu i wieku w lipcu 2020 r:

Województwo Liczba ofert Mediana ceny Mediana wieku Mediana przebiegu w sierpniu 2020 r. (PLN) (lat) (km) Mazowieckie 41143 23900 10,7 170240 Wielkopolskie 28785 20900 11 160000 Śląskie 28202 19500 11 170000 Małopolskie 19566 19999 11,4 171000 Dolnośląskie 18503 17900 12,2 182000 Łódzkie 15219 20900 11,4 187000 Pomorskie 14519 17000 12,2 180000 Kujawsko- pomorskie 11235 15900 12,8 193000 Lubelskie 10165 15900 13,3 205000 Podkarpackie 9636 17600 12,4 181000 Świętokrzyskie 9068 16900 12,6 194873 Zachodniopomorskie 8312 16300 12,8 194506 Warmińsko-mazurskie 7421 16900 12,9 194000 Lubuskie 6296 16900 12,6 191000 Podlaskie 5322 19800 12,3 188738 Opolskie 4125 18400 12,2 190000 Województwa niezidentyfikowane 583 27000 9,5 162460 Ogółem 238100 19000 11,7 179000

Łącznie: 238.100 ofert w sierpniu 2020 r.

Oferty sprzedaży najczęściej prezentowały samochody z silnikami diesla – 115.642, przed autami z silnikami benzynowymi – 101.105. W następnej kolejności znalazły się auta napędzane LPG (17.962), hybrydowe (1.919), elektryczne (440), CNG (57) oraz na wodór (1). Samochodów z niezidentyfikowanym rodzajem silnika w ogłoszeniu pojawiło się 974.

10 modeli aut używanych najczęściej ogłaszanych do sprzedaży w sierpniu 2020 roku: