Samochód używany. To najczęsciej uszkadzana część podczas stłuczki

Najczęstsze uszkodzenia samochodów używanych

Tył i przód – to najczęściej uszkadzane części w samochodach używanych w Polsce. Odpowiednio to 21% i 14% wszystkich szkód, które wystąpiły w pojazdach dostępnych na rynku wtórnym w 2021 r. – wynika z danych autobaza.pl.

- Często przyczyną powstania szkody w przedniej i tylnej części samochodu jest nieodpowiednio wykonany manewr parkowania, niedostosowanie prędkości jazdy czy niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Ciekawym faktem jest, że we Francji liczba uszkodzeń przodu aut zdecydowanie wyróżnia się na tle innych państw Europy – to aż 31% wszystkich szkód, czyli 10 pp. więcej niż w Polsce czy Niemczech – mówi Piotr Korab, ekspert autobaza.pl. Jeżeli kupujemy samochód z rynku wtórnego to niezbędna jest weryfikacja, czy nie ma on w swojej historii żadnej stłuczki – dodaje.

Rzadziej uszkodzeniu ulegają boczne części samochodu. W Polsce dla prawej i lewej strony to po 8% wszystkich szkód. Uszkodzenia mechaniczne, wewnętrzne czy podwozia to łącznie tylko 9% wszystkich usterek.

W Niemczech wyniki kształtują się podobnie. W 2021 r. najczęściej występującą szkodą w samochodach używanych było uszkodzenie przodu – to 20% wszystkich zdarzeń. Tylna część pojazdu odpowiada za 13% wszystkich szkód, a wnętrze, uszkodzenia mechaniczne i podwozie to łącznie 7% usterek.

Jaka jest średnia wartość szkody?

W 2021 r. przeciętna wartość szkody dla samochodu używanego w Polsce to 22 tys. zł – wynika z danych autobaza.pl. Dla porównania, w Niemczech to blisko 62 tys. zł, we Francji około 48 tys. zł, a w Rumunii 14,5 tys. zł.

Średnia wartość szkód w Europie rozkłada się w zależności od zamożności społeczeństw – w Europie Zachodniej te kwoty są wyższe niż w Polsce czy Rumunii. W naszym kraju ich wysokość z roku na rok rośnie. Warto więc wiedzieć, że z tego powodu możemy się spodziewać wyhamowania trendu spadkowego w przypadku cen ubezpieczeń, który był obserwowany pomimo znacznej inflacji, w tym również inflacji szkodowej, czyli cen napraw i części zamiennych. Możemy jedynie liczyć, że nadchodząca zmiana nie będzie gwałtowna, a ceny zaczną się zmieniać stopniowo– zaznacza Piotr Korab, ekspert autobaza.pl.

Według danych autobaza.pl liczba szkód w Polsce do 2020 roku – w porównaniu z 2019 oraz 2018 rokiem – rosła. W przeciwieństwie do m.in. Niemiec, Belgii czy Francji. Sytuacja ta może jednak ulec zmianie przez wprowadzenie podwyżek mandatów. Pierwsze efekty zmian było już widać bezpośrednio po ich zastosowaniu. Według Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, w styczniu br. o ponad 55 proc. obniżyła się liczba przekroczeń prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r.

