Samochód z Polski. Mały jubileusz w polskiej fabryce

Grand California, która otrzymała numer 2500, zamówiona została przez indywidualnego klienta z Niemiec. Wyposażono ją w wysokoprężny silnik 2.0 TDI o mocy 130 kW i w ośmiobiegową, automatyczną skrzynię biegów. Wybrany przez klienta kolor lakieru nadwozia to srebrno – szary. Ponadto na pokładzie tego egzemplarza znaleźć można instalację i sprzęt do odbioru telewizji satelitarnej, postojową klimatyzację funkcjonującą po podłączeniu jej do źródła 230 V, montowane na dachu panele słoneczne, punkt dostępu do internetu – hotspot oraz system Discovery Media z ośmiocalowym ekranem dotykowym.



„Nasza fabryka jest jedyną w Grupie Volkswagen produkującą model Grand California” – mówi Stefanie Hegels, dyrektor fabryki. „Z dumą obserwujemy, jak jego produkcja dynamicznie się zwiększa. Zakład w Białężycach znany jest w całej Grupie Volkswagen z tego, że wykonuje zabudowy specjalne, zgodne z indywidualnymi potrzebami klienta. W tej chwili blisko ¼ naszej produkcji stanowią takie właśnie pojazdy, a najnowsza Grand California jest tego najlepszym przykładem.”



W ubiegłym roku na potrzeby produkcji Grand Californii, w obszarze zabudów specjalnych Customized Solution powstała dedykowana linia montażowa. Produkcja liniowa obejmuje montaż dachu, modyfikacje karoserii oraz montaż końcowy elementów wyposażenia. Auto poddawane jest także testom szczelności w kabinie zraszania oraz pełnej kontroli jakościowej po skończonej zabudowie.

Czas montażu wyposażenia w przypadku egzemplarza z numerem 2500 wyniósł 24 roboczogodziny, a każdy pojazd to blisko 1000 specjalnych części do zabudowy. Samochód wyposażany jest m.in. w kuchnię z kuchenką gazową, zlewozmywakiem i lodówką, ogrzewanie wnętrza i podgrzewanie wody, łazienkę z prysznicem i toaletą oraz zbiornik na czystą i brudną wodę.



Model Grand California oferowany jest w dwóch wersjach 600 i 680. Wersja 600, w odróżnieniu do wersji 680, wyposażona jest dodatkowo w panoramiczny dach, pod którym znajduje się drugie łóżko, idealne dla dzieci. Przestronne wnętrze Grand Californii i wbudowane ogrzewanie postojowe, pozwalają na komfortową podróż bez względu na pogodę.



Głównymi rynkami zbytu dla Grand Californii są: Niemcy, Hiszpania i Wielka Brytania. Polska znajduje się na dobrym, piątym miejscu jeśli chodzi o sprzedaż tego modelu, wyprzedzając np. Szwecję, Francję czy Włochy.





Zobacz także: Testujemy Fiata 124 Spider