Samochody użytkowe. Gwałtowny spadek rejestracji w marcu 2020 r.

Jak podaje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, zawieszenie produkcji fabryk samochodów, obawy firm przed kryzysem czy wprowadzone przez rząd ograniczenia w życiu społeczno-gospodarczym spowodowały dawno nienotowany na krajowym rynku poważny spadek sprzedaży pojazdów użytkowych.

Samochody użytkowe. Auta nowe

W marcu 2020 roku wydziały komunikacji zarejestrowały w Polsce 6 368 nowych pojazdów użytkowych, czyli samochodów dostawczych (w tym minibusów) oraz ciężarówek. To wynik o 10,84 proc. mniejszy niż w lutym tego roku oraz o 39,35 proc. niższy w zestawieniu z marcem roku 2019 - wynika z analizy danych pozyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). W I kwartale 2020 roku wydziały komunikacji zanotowały w swoich bazach danych 19 958 nowych samochodów użytkowych. Był to wynik o 27,06 proc. (7 406 sztuk) gorszy w porównaniu z takim samym okresem roku 2018.

Samochody użytkowe. Rynek samochodów dostawczych

W marcu 2020 roku w naszym kraju zarejestrowane zostały 4 884 nowe samochody dostawcze o DMC do sześciu ton. To wynik o 8,42 proc. mniejszy niż w lutym tego roku oraz o 35,29 proc. słabszy, gdy zestawimy go z marcem 2019 roku. Od stycznia do marca w Polsce zostało zarejestrowanych 15 310 nowych samochodów dostawczych, o 23,44 proc. (4 688 szt.) mniej (r/r).

W I kwartale 2020 roku najwięcej aut dostawczych (2 235 szt.) zarejestrowała w naszym kraju marka Renault. Był to wynik o 22,26 proc. mniejszy w porównaniu z rezultatem odnotowanym na koniec marca ubiegłego roku. Udział Renault w rynku wyniósł 14,60 proc. wobec 14,38 proc. na koniec I kwartału 2019 roku. Wiceliderem polskiego rynku na koniec marca 2020 roku był Mercedes. W ciągu trzech miesięcy br. w Polsce zostały zarejestrowane 2 154 pojazdy niemieckiej marki, o 1,82 proc. mniej (r/r). Udział Mercedesa w rynku nowych samochodów dostawczych wyniósł 14,07 proc. wobec 10,97 proc. na koniec marca 2019 r. Na trzecim miejscu był Ford. W omawianym okresie w Polsce zarejestrowanych zostało 2 108 nowych samochodów dostawczych amerykańskiej marki. Był to wynik o 20,78 proc. mniejszy w porównaniu z sytuacją na koniec marca 2019 roku.



Miejsce tuż za poza podium zajął Fiat. Importer aut tej włoskiej marki zarejestrował w Polsce do końca marca br. 1 632 samochody dostawcze, o 38,30 proc. mniej (r/r). Na piątej pozycji był na koniec I kwartału 2020 r. Volkswagen. Producent z Wolfsburga zarejestrował od początku roku 1 564 nowe pojazdy, o 36,47 proc. mniej (r/r). Pierwszą szóstkę najpopularniejszych samochodów dostawczych w Polsce zamyka Peugeot. Francuska marka zarejestrowała do końca marca tego roku 1 220 samochodów, o 28,57 proc. mniej niż w ciągu trzech miesięcy 2019 roku.



W czołowej dziesiątce zestawienia tylko jedna marka (Toyota) nie zanotowało na koniec I kwartału 2020 r. spadku liczby rejestracji (r/r). Japoński producent zarejestrował na polskim rynku 919 samochodów dostawczych, o 44,27 proc. więcej w porównaniu z takim samym okresem roku ubiegłego. Spośród pozostałej dziewiątki największą stratę procentową rok do roku zanotował Fiat (minus 38,30 proc.).



Najpopularniejszym modelem auta dostawczego na koniec marca 2020 r. było Renault Master. Polacy od początku roku kupili i zarejestrowali 1 613 egzemplarzy, o 23,45 proc. mniej w porównaniu z takim samym okresem ubiegłego roku. Na drugiej pozycji był Mercedes Sprinter, który może się pochwalić 1 541 zarejestrowanymi samochodami. Był to wynik o 4,62 proc. lepszy (r/r). Trzecia pozycja przypadła w udziale Fiatowi Ducato (1 228 sztuk, spadek o 15,43 proc.). Tuż za podium znalazło się Iveco Daily (987 samochodów, minus 20,53 proc. (r/r). Na piątym miejscu na koniec marca br. był Ford Transit. Polacy kupili i zarejestrowali 744 takie pojazdy, o 28,60 proc. mniej (r/r). Na szóstej pozycji pojawił się Peugeot Boxer. Od początku roku do rąk klientów w Polsce trafiło 717 egzemplarzy, o 9,13 proc. mniej (r/r).



W pierwszej dziesiątce zestawienia na koniec marca 2020 r. tylko dwa modele zanotowały wzrost liczby rejestracji w zestawieniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Były to: Mercedes Sprinter (plus 4,62 proc.) oraz Renault Trafic (plus 0,36 proc.). W pozostałej ósemce aut z TOP10 największą stratę zanotował Volkswagen Crafter (minus 47.41 proc.).

Samochody użytkowe. Rynek samochodów ciężarowych

W marcu 2020 roku w krajowych wydziałach komunikacji zarejestrowane zostały 1 484 nowe samochody ciężarowe o DMC powyżej 6 ton. Był to wynik o 17,97 proc. słabszy niż w lutym tego roku oraz o 49,73 proc. mniejszy w porównaniu z marcem 2019 r. W I kwartale 2020 r. zarejestrowano w Polsce 4 648 nowych ciężarówek, o 36,90 proc. (2 718 sztuk) mniej niż w takim samym okresie 2019 r.

Liderem rankingu po trzech miesiącach 2020 roku był DAF. Holenderska marka zarejestrowała w Polsce od początku roku 1 077 samochodów ciężarowych, o 38,95 proc. mniej (r/r). Na drugiej pozycji w zestawieniu było Volvo Trucks. Do końca marca producent znalazł w Polsce chętnych na zakup 852 pojazdów, co oznacza spadek w stosunku do takiego samego okresu 2019 roku o 21,62 proc. Trzecie miejsce przypadło firmie MAN z 775 ciężarówkami. To wynik o 40,20 proc. mniejszy w porównaniu z sytuacją na koniec I kwartału 2019 r.



Tuż za podium znalazła się Scania. Polacy kupili i zarejestrowali od początku roku 768 pojazdów tej marki, o 49,27 proc. mniej niż do końca marca 2019 roku. Na piątej pozycji znalazł się Mercedes, który zarejestrował w ciągu trzech miesięcy tego roku 585 samochodów, o 44,97 proc. mniej (r/r). Na szóstym miejscu było Iveco. Wynik marki to 309 zarejestrowanych pojazdów, o 25,61 proc. więcej w zestawieniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Siódmą pozycję zajęła marka Renault Trucks z 223 pojazdami (spadek o 36,10 proc. r/r).



W pierwszej siódemce zestawienia, czyli w gronie najbardziej liczących się na rynku producentów, tylko jedna marka (Iveco) zanotowała wzrost liczby rejestracji (plus 25,61 proc. r/r). Wśród pozostałej szóstki z grona TOP7 największą stratę liczoną w procentach poniosła Scania (minus 49,27 proc.). Biorąc pod uwagę spadek liczony w sztukach, także najwięcej straciła Scania (mniej o 746 egz.).

Samochody użytkowe. Sprowadzane do Polski samochody używane

W marcu 2020 r. w naszym kraju zostały zarejestrowane 5 172 sprowadzone z zagranicy, używane samochody dostawcze o masie całkowitej do 6 ton. To wynik o 36,63 proc. mniejszy niż w lutym tego roku oraz o 39,00 proc. słabszy, gdy zestawimy go z marcem 2019 roku. W I kwartale 2020 r. do Polski sprowadzono 21 776 używanych samochodów, o 6,69 proc. (1 562 szt.) mniej (r/r).

Liderem zestawienia na koniec marca 2020 roku było Renault. Krajowe wydziały komunikacji zarejestrowały 3 693 pojazdy francuskiej marki, o 7,95 proc. mniej niż w ciągu trzech miesięcy 2019 roku. Na drugiej pozycji był Volkswagen. Wynik marki to 3 480 sztuk, o 10,95 proc. słabszy w porównaniu z sytuacją na koniec I kwartału minionego roku. Na trzecim miejscu znalazł się Fiat. Klienci kupili i zarejestrowali 2 441 samochodów tej marki, co było wynikiem o 2,90 proc. mniejszym w porównaniu z sytuacją sprzed roku. Tuż za podium były sprowadzone z zagranicy Ople. Rezultat marki to 2 290 zarejestrowanych pojazdów, o 5,22 proc. mniej (r/r). Piąty był Mercedes (2 014 egzemplarzy, minus 8,41 proc.). Szósta pozycja przypadła w udziale używanym Fordom (1 599 sztuk, wzrost o 2,17 proc.).



W marcu 2020 roku do Polski sprowadzono z zagranicy i zarejestrowano 1 649 używanych samochodów ciężarowych o DMC powyżej 6 ton. To wynik o 33,13 proc. mniejszy niż w lutym tego roku oraz o 45,12 proc. słabszy w porównaniu z marcem 2019 roku. W I kwartale 2020 roku krajowe wydziały komunikacji zanotowały w swoich bazach danych 6 259 takich pojazdów, o 20,14 proc. mniej w porównaniu z takim samym okresem 2019 roku.

