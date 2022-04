Samochody używane. Takiej sytuacji na rynku nie było od wielu lat!

Według miesięcznego raportu AAA AUTO opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, w styczniu 2022 roku w Polsce pojawiło się 194 848 ofert sprzedaży samochodów używanych, co oznacza wzrost w stosunku do grudnia 2021 roku o 12661 aut. Natomiast mediana ceny aut używanych wyniosła 22 500 zł, a więc spadła o 1 400 zł w stosunku do grudnia 2021 roku. Jest to pierwszy spadek mediany ceny od pięciu miesięcy, czyli od sierpnia 2021 roku, gdy mediana ceny wynosiła 20 000 zł.