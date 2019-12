Silnik 2.0 TDI PD Volkswagena. Awaria napinacza

Wyróżnia się dwa typy napinaczy – hydrauliczne i mechaniczne. Budowa napinaczy nie jest skomplikowana, najważniejszym fragmentem każdego z nich jest rolka napinająca, która często ulega uszkodzeniu. Rolka odpowiada za wspomniany naciąg, gdy przestaje działać prawidłowo, cały układ rozrządu zaczyna nieprawidłowo pracować, a to bardzo niebezpieczne. Należy regularnie kontrolować jej stan i nie lekceważyć niepokojących sygnałów.

Silnik VW 2.0 TDI PD. Awaria napinacza

Napinacz to element eksploatacyjny, a to oznacza, że wraz z upływem czasu

i przejechanych kilometrów - zużywa się. W momencie kiedy napinacz znacznie hałasuje, działa w skrajnej pozycji lub podczas ręcznego obrotu koła pasowego (po zdemontowaniu paska) słychać charakterystyczny i nienaturalny dźwięk, to znak, że uległ wypracowaniu i należy go czym prędzej wymienić.

Silnik VW 2.0 TDI PD. Zrywanie rolki napinacza

W nieco starszych silnikach 2.0 TDI grupy Volkswagena, potrafi pojawić się dodatkowo problem o którym wiele osób dowiaduje się w momencie, kiedy jest już zbyt późno na odpowiednią reakcję. Mianowicie, po krótkim czasie od zamontowania nowego zestawu rozrządu, może dojść do zerwania rolki napinacza. Za tą sytuacje odpowiada śruba mocująca (szpilka). Szpilka bywa stalowa, a blok (gwint) w który się ją wkręca jest aluminiowy. Według specjalistów występujące tutaj przeciążenia i siła są zbyt duże, co w konsekwencji prowadzi do destrukcji gwintu. Skutek bywa taki, że po przejechaniu dosłownie kilku lub kilkunastu tysięcy kilometrów „puszcza” śruba mocująca napinacz rozrządu. Oczywiście przypadek nie jest regułą, ale niekiedy taka sytuacja ma miejsce.

Silnik VW 2.0 TDI PD. Jak temu zapobiec?

Według teorii, szpilkę powinno się wymieniać razem z napinaczem. Jednakże w tym przypadku, jeśli szpilka jest dobrze zamocowana, to lepiej będzie jak jej nie wymienimy. W momencie kiedy szpilkę można z łatwością odkręcić lub chce się ją wymienić dla zasady, to są dwa wyjścia. Pierwsze, to wymiana elementu i wkręcenie nowego z użyciem kleju do gwintów. Drugie, bardziej inwazyjne – wymiana z montażem na zestaw do naprawy gwintów. To pozwoli uzyskać efekt trwalszy niż fabryczny, co definitywnie wyeliminuje możliwość wystąpienia opisywanej awarii.

Silnik VW 2.0 TDI PD. Podsumowanie

Nie mając doświadczenia w naprawach aut, lepiej nie wykonywać samodzielnej wymiany całego rozrządu lub napinaczy. Czynność do łatwych nie należy, a ewentualny błąd może zakończyć się poważną awarią silnika. Oddając auto do sprawdzonego serwisu zaoszczędzimy sporo czasu i nerwów. Do napinaczy należy podchodzić w sposób bardzo delikatny, gdyż łatwo można uszkodzić wspomniany gwint. Każdy napinacz na swojej powierzchni posiada wskaźnik w postaci rowków lub nacięć, który odpowiada za poprawne napięcie paska. W procesie wymiany niezbędna jest precyzja, a także klucz dynamometryczny. Warto także wybierać sprawdzone części zamienne. Najtańsze zamienniki mogą przysporzyć tylko problemów. Jeśli pojawia się nietypowa przeszkoda w naprawie, odpowiedzi warto szukać na forach internetowych. Niekiedy wystarczy zapytać, a porada pojawia się „od ręki”.

