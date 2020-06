Silnik V8. W których modelach Lexusa znajdziemy ten silnik?

Lexus LS

Historia Lexusa rozpoczyna się od samochodu z V-ósemką. LS był pierwszym autem japońskiego producenta i od debiutu w 1989 roku dysponował benzynowym motorem V8. Początkowo była to jednostka 1UZ–FE 4.0 l o mocy około 250 KM. Nowa jednostka była wyjątkowo dopracowana, cechowała się bardzo dobrą kulturą pracy, a żeby ją opracować inżynierowie Lexusa stworzyli aż 973 prototypy silnika. V-ósemka 1UZ-FE była dostępna w modelu LS do 2000 roku. W tym czasie jej moc wzrosła do ponad 290 KM.



Wraz z nadejściem trzeciej generacji LS-a Japończycy wprowadzili nowy silnik V8 o oznaczeniu 3UZ-FE. Pojemność skokowa benzynowej jednostki wynosiła 4,3 l, a jej moc dochodziła do 294 KM. Kiedy w 2006 roku zadebiutowała czwarta odsłona modelu, LS otrzymał motor z nowej rodziny UR. 4,6-litrowa jednostka 1UR-FSE dysponowała mocą 380 KM. Lexus LS IV był dostępny również z układem hybrydowym, w którym zastosowano 5-litrową V-ósemkę 2UR-FSE. Łączna moc takiego napędu wynosiła 445 KM. Dzisiaj w swojej flagowej limuzynie Lexus stosuje silniki V6.

Lexus SC

V-ósemka znana z modelu LS trafiła również do sportowego Lexusa SC. Japońskie coupé zadebiutowało w 1991 roku i otrzymało motor 1UZ-FE, czyli benzynową jednostkę V8 4.0 o mocy około 250 KM. W samochodzie dostępny był również słynny silnik R6 2JZ, znany z Toyoty Supry. Kiedy w 2001 roku na rynek trafiła druga odsłona modelu (tym razem w formie kabrioletu z twardym dachem) auto również otrzymało jednostkę V8. Był to ponad 390-konny motor 3UZ-FE 4.3 znany z Lexusa LS III.

Lexus GS

Silniki V8 nierozerwalnie wiążą się również z historią Lexusa GS. Pierwsza generacja modelu - wprowadzona do produkcji w 1993 roku - była dostępna z jednostką 1UZ-FE 4.0, której towarzyszył słynny 2JZ. Druga generacja Lexusa GS również otrzymała silnik 1UZ-FE, którego miejsce z czasem zajął większy o 0,3 l 3UZ-FE. Ten sam motor trafił do oferty, kiedy w 2006 roku Lexus pokazał trzecią odsłonę modelu. Jednostka została jednak później zastąpiona przez 390-konny silnik 1UR-FSE. Kiedy w 2011 roku Lexus zaprezentował najnowszego GS-a, V-ósemka nie była już dostępna w standardowej ofercie. Ale japońska marka szykowała coś specjalnego dla fanów szybkich sedanów.

Lexus GS F

W 2015 roku zadebiutował Lexus GS F. Sportowa limuzyna otrzymała zmodyfikowane zawieszenie i hamulce, ale przede wszystkim mocną V-ósemkę. Pod maską auta znalazł się benzynowy, 5-litrowy motor 2UR-GSE o mocy ponad 470 KM. GS F nie był jednak pierwszym sedanem, który otrzymał taki napęd.

Lexus IS F

Jednostka 2UR-GSE zadebiutowała wcześniej w mniejszym, ale również sportowym Lexusie IS F. Kompaktowy sedan z V-ósemką i napędem na tył był pierwszym autem ze sportowej rodziny F Lexusa. Auto dysponowało mocą około 420 KM i maksymalnym momentem obrotowym wynoszącym 503 Nm.

Lexus RC F

Do rodziny F Lexusa należy również model RC F. Tak samo jak IS F i GS F samochód otrzymał motor 2UR-GSE, który wprawia w ruch tylne koła. Auto trafiło na rynek w 2014, czyli jeszcze przed Lexusem GS F i w 2019 roku zostało odświeżone. Wtedy do oferty trafiła odchudzona wersja Track Edition. Auto waży o 80 kg mniej, ale pod jego maską nadal pracuje sprawdzony, wolnossący motor 2UR-GSE, obecnie o mocy 464 KM.

Lexus LC

Sprawdzoną V-ósemkę otrzymał również grand tourer Lexus LC w wersji LC 500, który zadebiutował w 2017 roku. Jednostka 2UR-GSE wytwarza w tym luksusowym i sportowym aucie 464 KM i 540 Nm. Całość trafia na tylne koła za sprawą aż 10-biegowego automatu.

Lexus LC Convertible



Identyczny układ napędowy otrzymał również najnowszy kabriolet Lexusa, model LC Convertible. Auto właśnie trafiło do sprzedaży, a zdejmowany miękki dach ułatwia cieszenie się w nim bulgotem rasowej V-ósemki.

Lexus LX

Lexus stosuje silniki V8 również w swoich luksusowych terenówkach. Pierwszym autem tego typu był model LX. Choć początkowo ten model był sprzedawany z rzędowym silnikiem o sześciu cylindrach, w 1998 roku Lexus zaczął produkować LX-a z motorem V8. W ofercie znalazła się wtedy jednostka 2UZ-FE o pojemności 4,7 l i mocy około 230 KM, którą później stopniowo zwiększano do ponad 270 KM. Benzynowy motor 2UZ-FE był dostępny w Lexusie LX przez całą drugą generację, a więc do 2007 roku.



Kiedy do sprzedaży trafiła trzecia odsłona modelu, na zdecydowanej większości rynków auto zaczęło być sprzedawane z oznaczeniem LX 570 i benzynowym silnikiem 3UR-FE o pojemności 5,7 l oraz mocy ponad 380 KM. Taki wariant do dziś znajdziemy w salonach Lexusa, również w Polsce. Na wybranych rynkach LX jest też dostępny z wysokoprężną V-ósemką 1VD-FTV 4.5 z dwiema turbosprężarkami. Silnik wytwarza 272 KM. Ciekawostką jest ponadto wariant LX 570 Supercharger, czyli odmiana z motorem 3UR-FE i dodatkowym kompresorem. Auto dysponowało mocą aż 450 KM, momentem obrotowym sięgającym 706 Nm i w latach 2014-2015 było dostępne na Środkowym Wschodzie.

Lexus GX

Mniejszy GX to kolejna rasowa terenówka z silnikiem V8 pod maską. Samochód zadebiutował na rynku w 2002 roku i od początku był dostępny z widlastym motorem o ośmiu cylindrach. Pierwsza generacja GX-a była produkowana z silnikiem 2UZ-FE, który trafił też do modelu LX II. Kiedy zaś w 2009 roku zadebiutowała druga, aktualna odsłona Lexusa GX, jej miejsce zajął silnik V8 1UR-FE. Benzynowa jednostka ma pojemność 4,6 l, moc dochodzącą do 306 KM i wytwarza 438 Nm.

