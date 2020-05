Skoda Enyaq iV. Taki będzie pierwszy elektryczny SUV Skody

Skoda Enyaq iV. Pierwsze informacje

Pierwszy elektryczny SUV Skody ma długość 4648 mm, szerokość 1877 mm oraz wysokość 1618 mm. Rozstaw osi wynosi 2765 mm, a pojemność bagażnika to 585 l. Niski jak na SUV-a próg bagażnika sprawia, że ładowanie bagażu nie wymaga wysiłku nawet w przypadku ciężkich lub dużych przedmiotów.

Pierwszy model produkcyjny Skody oparty na modułowej platformie dla pojazdów elektrycznych MEB nadaje się zarówno na krótkie, jak i długie trasy, zapewniając zasięg do 500 km* w cyklu WLTP oraz możliwość szybkiego ładowania. Koncepcja pojazdu umożliwiła projektantom w zupełnie nowy sposób zaplanować wnętrze pojazdu. W rezultacie uzyskano jeszcze więcej miejsca dla pasażerów i bagażu mimo kompaktowych wymiarów samochodu, a jednocześnie zadbano o nowoczesny wygląd.

Skoda Enyaq iV. Zróżnicowane warianty mocy



W wersjach podstawowych modelu Enyaq iV zlokalizowany z tyłu silnik odpowiada za napęd na tylną oś pojazdu. W wersjach o większej mocy przewidziano dodatkowy silnik elektryczny z przodu, który zapewni efektywniejsze przekazywanie momentu obrotowego. Wariant nowości o największej mocy jest w stanie holować ładunki o masie nawet do 1200 kg. Do wyboru będzie łącznie pięć wariantów mocy oraz trzy wielkości akumulatora. Zależnie od wybranej wersji Enyaq iV posiada napęd na tylne lub wszystkie koła. Dzięki dużej sprawności akumulatorów, oponom o niskich oporach toczenia (5,9‰) oraz właściwościom aerodynamicznym (cx od 0,27) model może pokonywać dystanse do 500 km* w cyklu WLTP.

Model podstawowy to Skoda Enyaq iV 50 o pojemności brutto akumulatora litowo-jonowego 55 kWh (netto: 52 kWh). Montowany z tyłu silnik elektryczny ma moc 109 kW i zasięg do 340 km*. Wzrasta on do 390 km* w przypadku modelu Enyaq iV 60 o mocy 132 kW, wyposażonego w akumulator o pojemności brutto 62 kWh (netto: 58 kWh). Z kolei Enyaq iV 80 o mocy 150 kW z napędem na tylne koła cechuje się największym zasięgiem – do 500 km* w cyklu WLTP. Zastosowany w tym modelu akumulator o pojemności brutto 82 kWh (netto: 77 kWh) znajdzie się także w dwóch wersjach wyposażonych w drugi silnik elektryczny, czyli posiadających napęd na cztery koła: 80X oraz vRS, o mocy odpowiednio 195 kW i 225 kW. Model o największej mocy przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 6,2 s i osiąga prędkość maksymalną 180 km/h. Maksymalny zasięg obu wariantów z napędem na cztery koła wynosi 460 km*.

Skoda Enyaq iV. Ładowanie do 80 proc. w zaledwie 40 minut

Skoda Enyaq iV może być ładowana na trzy sposoby. Oprócz konwencjonalnego domowego gniazda elektrycznego 230 V, do wygodnego ładowania pojazdu w nocy można użyć także ładowarki ściennej o mocy do 11 kW. Zajmuje to od sześciu do ośmiu godzin zależnie od wielkości akumulatora. Trzecia opcja to stacje szybkiego ładowania prądem stałym o mocy 125 kW, dzięki czemu akumulator modelu Enyaq iV od 10 proc. do 80 proc. zostanie naładowany w ciągu zaledwie 40 minut*.

Wszystkie istotne informacje dla kierowcy są prezentowane na 13-calowym centralnym wyświetlaczu, a na życzenie również na wyświetlaczu z rzeczywistością rozszerzoną umieszczonym na szybie pojazdu. Stałe połączenie z internetem zapewnia zawsze najnowsze informacje.

Skoda Enyaq iV. Kiedy w produkcji?



Skoda Enyaq iV. będzie powstawać w głównej fabryce Skody w Mladá Boleslav (Czechy) na jednej linii z modelami opartymi na platformie MQB.

Produkcja seryjna auta rozpocznie się pod koniec 2020 r. Wprowadzenie na rynek planowane jest na początek 2021 r. Powstanie również limitowana seria „Founder’s Edition”, upamiętniająca założenie firmy przed 125 laty. Będzie ona charakteryzowała się specjalnym wyposażeniem oraz wyróżniającym się designem i zostanie wyprodukowana w liczbie zaledwie 1895 sztuk.

Elektryczne i zelektryfikowane auta Skody

Wraz z modelem Enyaq iV, Skoda kontynuuje strategię wprowadzania aut z napędem hybrydowym i elektrycznym, której realizację zapoczątkowały pod koniec 2019 r. modele CITIGOe iV oraz Superb iV. Strategia marki zakłada wprowadzenie na rynek od 2019 r. do końca 2022 r. ponad dziesięciu modeli elektrycznych lub zelektryfikowanych, sygnowanych znakiem iV.

W ramach największego programu inwestycji w dotychczasowej historii firmy Skoda Auto przeznaczy do 2021 r. łącznie dwa miliardy euro na rozwój modeli elektrycznych i tworzenie kompleksowego ekosystemu dla nowych rozwiązań mobilnych.

* Wszystkie dane są danymi wstępnymi.

Zobacz także: Tak prezentuje się nowy model Skody