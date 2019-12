Skoda Kamiq. Nowy silnik w miejskim SUV-ie. Jaką ma moc?

Skoda Kamiq weszła na polski rynek jesienią tego roku w dwóch wersjach silnikowych: 1.0 TSI o mocy 95 KM i 1.0 o mocy 115 KM. Teraz dołączyła trzecia wersja silnikowa.

Chodzi o czterocylindrowy silnik 1.5 TSI o mocy 150 KM. Jednostka jest oferowana zarówno z sześciobiegową przekładnią manualną, jaki z siedmiostopniową automatyczną skrzynią DSG. W pierwszym przypadku Kamiq przyspiesza do 100 km/h w 8,3 s i rozpędza się do 213 km/h. Ze skrzynią DSG przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa trwa 8,4 s, a prędkość maksymalna wynosi 212 km/h.

W najtańszej wersji Ambition Skoda Kamiq 1.5 TSI z przekładnią manualną kosztuje 83 500 zł, natomiast z automatem DSG - 89 600 zł.

Skoda Kamiq jest oferowana tylko z silnikami benzynowymi.

