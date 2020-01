Skoda. Marka świętuje 125. urodziny

- Skoda Auto jest jedną z pięciu światowych, nadal aktywnych, marek samochodowych z najdłuższą historią. Odwaga i pomysłowość dwóch założycieli, Václava Laurina i Václava Klementa, stanowią podstawę tej wyjątkowej historii sukcesu, a jednocześnie motywują do prowadzenia firmy w kierunku pomyślnej przyszłości. Tymi wartościami kierujemy się realizując naszą strategię 2025, przekształcając Skodę z producenta samochodów w nowoczesną firmę oferującą najlepsze rozwiązania w zakresie mobilności – podsumowuje Bernhard Maier, dyrektor generalny Skoda Auto.



W ramach strategii 2025 Skoda zaprezentuje w pierwszej połowie roku seryjną wersję modelu koncepcyjnego VISION iV. Pierwszy w pełni elektryczny SUV jest również pierwszym pojazdem oferowanym przez markę, opartym na modułowej platformie MEB dla grupy Volkswagen. Trwająca od 2019 roku kampania produktowa Skody obejmuje premiery 30 nowych modeli do końca 2022 r., z których ponad dziesięć będzie częściowo lub całkowicie zelektryfikowana. Sto piętnaście lat po wprowadzeniu pierwszego samochodu do produkcji firma działa na ponad 100 rynkach, dostarczając rocznie 1,24 miliona pojazdów klientom na całym świecie.

Założyciele firmy Václav Laurin i Václav Klement położyli podwaliny pod rozwój firmy w grudniu 1895 r. otwierając przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i serwisem rowerów w Mladá Boleslav. Firma Laurin & Klement (L&K) w ciągu kilku lat przekształciła się w producenta samochodów oraz motocykli. Zaawansowane technicznie modele z innowacyjnymi rozwiązaniami szybko zyskały popularność, m.in. w Wielkiej Brytanii, na jednym z najbardziej wymagających rynków eksportowych.

Pierwszy samochód Laurin & Klement, Voiturette A, zadebiutował już w 1905 roku. Był modelem przeznaczonym do codziennej jazdy o doskonałym stosunku ceny do wydajności. L&K kompleksowo rozszerzał swoje portfolio modelowe i wkrótce oferował również samochody sportowe i dostawcze, które przekonały kierowców na całym świecie.



Podstawą dalszego rozwoju firmy było połączenie Laurin & Klement oraz grupy ŠKODA w 1925 roku, co zapewniło niezbędny kapitał dla dalszej ekspansji. W tym czasie powstało też logo marki.



Na rok 2020 Skoda zaplanowała liczne działania celebrujące 125 rocznicę powstania marki, które obejmą wydarzenia dla klientów entuzjastów motoryzacji, ale także dla pracowników firmy. Marka stworzyła na przestrzeni ponad stu lat wiele legendarnych modeli, a niektóre z nich będą obchodzić w 2020 roku rocznicę swoich premier, np.: zaprezentowana 85 lat temu Skoda 935 Dynamic z opływowym nadwoziem czy obchodząca 60 urodziny Skoday Octavii Combi. 2020 rok to także 70. rocznica startu załogi Skody w 24 godzinnym wyścigu Le Mans, który podkreśla długą tradycję motorsportową marki.

