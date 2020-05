Skoda Octavia vs. Toyota Corolla. Pojedynek w segmencie C

Być może trudno w to uwierzyć, ale Octavia, jako model, liczy już sobie 24 lata! Auto było pierwszym modelem Škody zaprojektowanym w biurach konstrukcyjnych Volkswagena, przejmując od niego wiele rozwiązań technicznych i technologicznie wchodząc na zupełnie inny poziom. Rozsądny stosunek jakości do ceny spowodował, że Octavia brylowała na rynkach, stając się najpopularniejszym model Škody. W listopadzie 2019 roku w czeskiej Pradze pokazano 4. generację modelu.

O wiele dłużą historię modelową ma Toyota Corolla. Która najpierw jako auto segmentu B została pokazana po raz pierwszy w 1966 roku. Co znamienne, Corolla także stała się dla Toyoty bestsellerem. Obecna, dwunasta generacja modelu wróciła w 2019 roku po 13 latach nieobecności w europejskich salonach. Oba modele zatem są nowościami na rynku.

Skoda Octavia vs. Toyota Corolla. Wygląd zewnętrzny

Nowa Octavia na tle poprzedniczki przeszła wyraźne, wizualne zmiany. Stała się większa, zyskała bardziej muskularną sylwetkę i więcej ostrych linii. Octavia IV została zaprojektowana w nowej estetyce marki, którą z końcem 2018 roku zapoczątkował model Scala. Mamy tu zatem jednoczęściowe, strzeliste i ścięte reflektory. Wizualnie uwagę przyciąga także wąski, pionowo żebrowany grill z szeroką, srebrna ramką. W porównaniu do dużych nadkoli przednie błotniki wyglądają wręcz niepozornie. Patrząc na bryłę auta z boku zauważymy charakterystyczne przetłoczenie na dole drzwi, klinowo unoszące się ku tyłowi pojazdu. Łagodnie opadający słupek "C" prowadzi do pokrywy bagażnika na której umieszczono duży napis "ŠKODA". Dwukolorowe klosze lamp tylnych również są wąskie ale mają już więcej obłości niż te z przodu.

Wizualnie Octavia nie jest jednak ekstrawagancka. To wprawdzie nowoczesne, ale i bardzo stonowane auto. Ten zabieg koncern VW stosuje od lat i od lat przynosi bardzo dobry efekt. Być może nie porywające na ulicy nadwozia stają się jednak ponadczasowe i równie dobrze będą wyglądać teraz, jak i za dziesięć lat. To tajemnica narysowania uniwersalnych linii i proporcji nadwozia.

Corolla za to stawia na wygląd - to pewne. Linie są delikatnie poprowadzone, dużo tu miękkich łukowanych przetłoczeń i obłości. Pokrywa silnika jest długa i ostro skierowana ku dołowi pojazdu. Ogromny, szeroki z poprzecznym użebrowaniem grill został umieszczony nisko nad ziemią. Logo Toyoty umieszczono w wąskiej przestrzeni pod krawędzią pokrywy silnika z dwoma wznoszącymi się chromowanymi skrzydłami, na końcu których wkomponowano wąskie reflektory. Na uwagę zasługują dwie chromowane ramki w kształcie litery "C" umieszczone symetrycznie po obu stronach grilla. Optycznie "spinają" go w całość.

Linia boczna auta jest klasyczna podobnie jak tył z pokrywą bagażnika, na którym umieszczono logotyp marki. Także dwukolorowe lampy tylne poprowadzono optycznie w poprzek całej listwy tylnej pojazdu.

Tutaj także Toyota stawia na ponadczasowość. Nadwozie Corolli choć zapewne szybciej odcinające się na ulicy niż nadwozie nowej Octavii, także przez wiele lat będzie uniwersalnie pasowało do zmieniających się mód i trendów.

Skoda Octavia vs. Toyota Corolla. We wnętrzu

Nowa Octavia, to nie tylko konstrukcyjnie ale także i wyposażeniowo ogromny skok w przód. Najszybciej zobaczymy to we wnętrzu pojazdu, wykończenie zostało wykonane z miękkich i przyjemnych w dotyku materiałów. To, co od razu rzuca się w oczy to pewien minimalizm. Do absolutnie niezbędnej ilości zredukowano wszelkiego rodzaju przełączniki. Większość funkcji obsługi przejmuje na siebie dotykowy ekran systemu multimedialnego o przekątnej (w zależności od wersji) 8,25 lub 10,25 cala.

Wiele osób będzie zaskoczonych dwuramienną multifunkcyjną kierownicą, oraz miniaturowym obecnie przełącznikiem zmiany biegów, mającym kształt miniaturowego dżojstika. Do nowej dźwigni zmiany biegów trzeba się przyzwyczaić - bez wątpienia niektórzy nie będą mieli o co oprzeć rękę, ale konstrukcja ta ma sporo zalet. Przede wszystkim nie ma w niej mechanicznego połączenia między dźwignią a skrzynią. Obecnie wszystkie komendy z przełącznika do skrzyni przekazywane są elektronicznie (by-wire). Co powoduje, że nawet jeśli przez pomyłkę jeszcze w czasie jazdy na biegu, zechcemy przełączyć skrzynię w pozycję neutralną lub cofania, to elektronika sama zaczeka do momentu, kiedy wykonanie tych operacji nie będzie miało negatywnego wpływu na skrzynię biegów. Życie stało się jeszcze prostsze.

Oczywiście oprócz wyświetlacza multimedialnego otrzymamy także znany już z innych modeli koncernu elektroniczny zestaw wskaźników i-Cockpit. Lista opcji w nowej Octavii wzbogaciła się m.in. o pierwszy w Škodzie wyświetlacz head-up, matrycowe reflektory LED (o 22 diodach w każdej z lamp), zestaw kamer 360 st, kierownicę z czujnikami pojemościowymi czy gniazdo USB-C umieszczone przy lusterku wstecznym (służące do zasilania np. wideorejestratora).

Octavia zawsze słynęła z ilości miejsca wewnątrz i przestronnego bagażnika. Zbudowana na nowej platformie MQB Octavia IV jest nie tylko większa pod względem wymiarów zewnętrznych, ale i ma obszerniejsze wnętrze. Przekłada się to szczególnie na przestrzeń dla pasażerów tylnej kanapy. Szerokie tylne drzwi ułatwiają wsiadanie i wysiadanie z pojazdu, a podróż nawet wysokich pasażerów jest bardzo wygodna. Zaletą jest także pojemność bagażnika, który w przypadku liftbacka ma 600 litrów, a po złożeniu tylnej kanapy wzrasta on do 1109 litrów.

Także w Corolli zupełnie od nowa stworzono wnętrze. Kierowcę otacza zaprojektowana ze smakiem deska rozdzielcza, która w wyższych wersjach wyposażenia jest obszyta miłą dla oka i dłoni sztuczną skórą. Wysoko ustawiony ekran systemu info-rozrywki z pokrętłami i przyciskami jest przyjazny i łatwy w obsłudze.

Materiały są dobrej jakości, a wymiary wnętrza nie budzą żadnych zastrzeżeń. Z przodu miejsca wystarcza nawet dla wysokich osób dzięki odpowiedniej regulacji foteli. Deskę rozdzielczą rozplanowano dobrze, wskaźniki zaprojektowano czytelnie. Najważniejsze funkcje wykonuje się za pomocą przycisków zgrupowanych na kolumnie kierownicy. Wzorowy jest dostęp do elementów sterujących radiem. Z tyłu siedzi się teraz wyżej, ale przez to jest niższy dach. Jednak miejsca nad głową i miejsca na nogi jest pod dostatkiem, przynajmniej dla osób o wzroście do 1,86m.

Toyotę Corollę 12. generacji oparto na platformie TNGA (tej samej, którą ma od 2015 roku Prius, od 2018 Lexus UX, a wykorzystanej także w C-HR). Umożliwia ona łatwe tworzenie odmian hybrydowych.

Bagażnik ma pojemność 471 litrów. To sporo mniej niż w Octavii ale można w nim pomieścić bez problemu bagaże dla 3-4 osobowej rodziny. Jednak wykończenie pokrywy mogłoby być lepiej wykonane.

W wyposażeniu Executive można znaleźć: światła główne i tylne w technologii LED, 7 poduszek powietrznych, układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA), asystenta utrzymania pasa ruchu (LTA), system wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu, inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu, system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM), system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA), układ detekcji przeszkód (ICS), wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie (HUD), inteligentny system automatycznego parkowania (S-IPA), inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC), dwustrefową klimatyzację automatyczną, przednie i tylne czujniki parkowania oraz kamerę cofania, podgrzewane lusterka zewnętrzne i kierownicę, kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (7 cali) z efektem trójwymiarowości, system multimedialny Toyota Touch 2 with GO z kolorowym ekranem dotykowym (8 cali).

Skoda Octavia vs. Toyota Corolla. Jednostki napędowe

W chwili obecnej w Octavii dostępny jest jeden silnik benzynowy i dwie jednostki wysokoprężne. Benzynowy to jednostka TSI ACT o pojemności 1.5 litra i mocy 150 KM zestawiony z 6-biegową skrzynią manualną. Wersja wysokoprężna, to także znany już motor o pojemności 2 litrów TDI SCR o mocy 115 lub 150 KM. Ten słabszy zestawiany jest jedynie z manualną 6-biegową skrzynią, a mocniejszy z 7-biegowym automatem DSG.

Na rynku miała być też dostępna zapowiadana już wcześniej jednostka trzycylindrowa TSI o pojemności 1 litra i mocy 110 KM, zestawiona z manualną skrzynią 6-biegową. Miała to być także najtańsza, bo kosztująca trochę powyżej 80 tys. zł wersja Octavii, niestety będzie ona w sprzedaży prawdopodobnie dopiero w 2021 roku.

Obecnie zatem najtańsza jest Octavia z benzynowym silnikiem 1.5 TSI (150 KM) - wersja Ambition za 94 750 złotych. Jednostka ta charakteryzuje się przyspieszeniem 0-100 km/h wynoszącym 8,2 sek. i prędkością maksymalną 230 km/h. Według producenta zużycie paliwa ma wynieść 5,6-6,7 litra/100 km.

Dwulitrowy diesel o mocy 115 KM, pozwala na przyspieszenie 0-100 km/h - 10,3 sek. i prędkość maksymalną 211 km/h. Zużycie paliwa ma wynieść 4,3-5,1 litra/100 km.

Najmocniejsza spośród jednostek wysokoprężnych o mocy 150 KM, zapewnia przyspieszenie 0-100 km/h - 8,7 sek. i prędkość maksymalną 227 km/h. Zużycie paliwa wg producenta ma wynieść 4,6-5,4 litra/100 km.

W Corolli możemy wybierać spośród jednego silnika benzynowego 1.6 Dual VVT-i 132 KM zestawionego z 6-biegową skrzynią manualną lub bezstopniowa skrzynią automatyczną - Multidrive S.

Najpopularniejsza jest jednak wersja hybrydowa 1.8 122 KM wyposażona w bezstopniową przekładnię e-CVT.

Silnik benzynowy 1.6 Dual VVT-i 132 KM zestawiony z 6-biegową skrzynią manualną pozwala na przyspieszenie 0-100 km/h - 9,7 sek. i prędkość maksymalną 200 km/h. Zużycie paliwa ma wynieść 6,1-7,3 litra/100 km. Ta sama jednostka ale wyposażona w bezstopniowa przekładnię - Multidrive S, zapewnia przyspieszenie 0-100 km/h - 10,2 sek. i prędkość maksymalną 190 km/h. Zużycie paliwa ma wynieść 6,5-7,4 litra/100 km.

Co do hybrydy, to tu parametry przedstawiają się następująco: przyspieszenie 0-100 km/h - 11 sek., prędkość maksymalna - 180 km/h, a zużycie paliwa wynosi średnio 4,3-5,2 l/100 km.

Skoda Octavia vs. Toyota Corolla. Podsumowanie

Oba auta są nowe i oba auta mają swoim nabywcom wiele do zaoferowania. Pod względem wyposażenia są ze sobą porównywalne, a wyposażenie dodatkowe można dokupić w bardzo atrakcyjnych pakietach. Ten, kto ceni sobie komfort jaki daje jednostka wysokoprężna, ten będzie zadowolony z tego motoru w Octavii. Corolla sprawdzi się głównie w codziennym ruchu ulicznym. Octavia ma przewagę pod kątem dynamiki i osiągów.

Przekładnia e-CVT ma tyluż przeciwników, co zwolenników. Ci pierwsi wytykają jej głośną prace i przeciętne parametry. Ci drudzy, są zachwyceni płynnością jej pracy i parametrami... Znana już skrzynia DSG też ma różne opinie. By wyrobić sobie własną warto jest przejechać się jedną i drugą, i przed zakupem wybrać, tę wersję, która indywidualnie nam odpowiada.

To, co przemawia za Octavią to jej parametry funkcjonalne, w tym ogromny wręcz bagażnik.

Podstawowe dane techniczne

Skoda Octavia 2.0 TDI SCR 150KM 7DSG Ambition Toyota Corolla sedan 1.8 hybryda 122KM e-CVT Executive Długość/szerokość/wysokość (mm) 4689/1829/1470 4630/1780/1435 Rozstaw osi (mm) 2686 2700 Rozstaw kół przód/tył (mm) 1543/1535 1530/1545 Cena (zł) 116100 115400 L. miejsc/drzwi 5/5 4/5 Typ nadwozia liftback sedan Masa własna (kg) 1350 1309 Pojemność bagażnika (l) 600/1109 471 Pojemność zbiornika paliwa (l) 55 50 Rodzaj paliwa Diesel benzyna Pojemność ccm 1968 1798 Liczba cylindrów 4 4 Napędzana oś przednia przednia Skrzynia biegów/liczba przełożeń aut/7 aut/e-CVT Moc (KM)/obr/min 150/bd 122/5200 Moment obrotowy (Nm)/obr/min 340/1700-2750 142/5600 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 8,7 11 Prędkość maksymalna (km/h) 227 180 Średnie spalanie (l/100 km) 4,6-5,4 3,8 Emisja CO2 119-141 87

Wyposażenie

Skoda Octavia 2.0 TDI SCR 150KM 7DSG Ambition Toyota Corolla sedan 1.8 hybryda 122KM e-CVT Executive Poduszki powietrzne 7 7 Układ ABS S S Układ ESP S S Wspomaganie układu kierowniczego S S Centralny zamek S S Elektrycznie sterowane szyby p/t S/S S/S Lusterka zewnętrzne sterowane elektr S S Klimatyzacja manualna/automatyczna -/S -/S Radioodtwarzacz /CD/MP3 S/-/S S/-/S

S wyposażenie standardowe, O wyposażenie za dopłatą, - wyposażenie niedostępne.

Ocena końcowa

Model Skoda Octavia 2.0 TDI SCR 150KM 7DSG Ambition Toyota Corolla sedan 1.8 hybryda 122KM e-CVT Executive przestronność wnętrza + silnik + + osiągi + podwozie + + poziom hałasu + zużycie paliwa + wyposażenie + + cena + + wynik końcowy +++++++ (7) +++++ (5)





