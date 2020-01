Skoda. Pierwsze szkice crossovera Vision IN. Gdzie będzie oferowany?

Skoda Vision IN będzie efektowna, a jednocześnie solidna i muskularna. Przynajmniej tak wynika z dwóch, opublikowanych przez producenta szkiców projektowych tego auta. Wiadomo też, że nadwozie będzie mieć długość 4,26 m.

Przód modelu Vison IN nawiązuje do Skody Kamiq, co jest widoczne m.in. w układzie świateł. Ale ponadto dominuje szeroka maska i duża krata wlotu powietrza do silnika. Poniżej jest masywny zderzak z dużymi bocznymi wlotami powietrza.

Tył auta wyróżnia się trójwymiarowymi światłami oraz dodatkowym poziomym paskiem świetlnym łączącym obie tylne lampy. Ciekawostką jest podświetlany czerwony napis Škoda na klapie bagażnika.

Skoda Vision IN zadebiutuje 5 lutego podczas salonu samochodowego w New Delhi. Miejsce premiery zostało wybranie nieprzypadkowo, bo Vision IN będzie przeznaczony na rynek indyjski.

