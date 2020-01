Skoda. Ponad milion nowych aut sprzedanych w 2019 roku

- Dzięki kompaktowej Skodzie Scala, miejskiemu SUV-owi Kamiq, limuzynie Superb dostępnej teraz również z napędem hybrydowym typu plug-in oraz zaprezentowanej nowej Ovtavii, w minionym roku skutecznie zmodernizowaliśmy i rozszerzyliśmy naszą gamę modeli - podkreśla Alain Favey, członek zarządu Skoda Auto do spraw sprzedaży i marketingu.

W Europie Zachodniej Skoda dostarczyła w 2019 roku 520 500 pojazdów, co stanowi wzrost o 7 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem (486 400 pojazdów w 2018 roku). Dostawy w grudniu wzrosły o 23 proc. do 42 200 pojazdów w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku (grudzień 2018: 34 300 pojazdów). W Niemczech, na drugim co do wielkości jednolitym rynku marki, dostawy wzrosły o 8,3 proc. do 191 200 pojazdów (2018 r.: 176 600 pojazdów). W minionym roku producent osiągnął dwucyfrowy wzrost we Francji (37 200 pojazdów; +16,2 proc.), Szwajcarii (22 600 pojazdów; +27,5 proc.), Holandii (19 200 pojazdów; +12,8 proc.) i Danii (15 600 pojazdów; +14,6 proc.).

W Europie Środkowej Skoda dostarczyła w 2019 roku 215 800 pojazdów, co oznacza wzrost o 1,3 proc. w porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim (2018: 212 900 pojazdów). W grudniu dostawy wzrosły o 13,2 proc. do 17 700 pojazdów w porównaniu z grudniem 2018 roku (15 600 pojazdów). W Czechach marka odnotowała w 2019 roku 94 200 dostaw (2018: 93 600 pojazdów; +0,6 proc.). W Chorwacji producent zwiększył dostawy pojazdów o 11,3 proc. do 5 900 aut (w 2018 r.: 5 300 pojazdów).

Na polskim rynku w 2019 roku Skoda po raz 11 z rzędu zdobyła pozycję niekwestionowanego lidera rynku samochodowego z liczbą 68 646 zarejestrowanych pojazdów. Rok 2019 zamknęła doskonałymi wynikami dwóch bestsellerowych modeli. Najczęściej wybieranym przez Polaków autem była Octavia, której na rynek trafiło 20 378 egzemplarzy. Na podium w 2019 roku znalazła się także nowa Fabia, zarejestrowana w liczbie 17 095 sztuk

W Europie Wschodniej z wyłączeniem Rosji odnotowano wzrost do 50,2 tys. dostaw, czyli o 8,9 proc. w stosunku do ubiegłego roku (w 2018 r.: 46,1 tys. pojazdów). W grudniu Skoda dostarczyła 4 300 pojazdów (grudzień 2018: 3 700 pojazdów; +16,8 proc.).

