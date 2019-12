Skoda Superb iV. Komfort i technologia zdefiniowane na nowo

Technologia hybrydowa, obok napędu wyłącznie elektrycznego, jest jednym ze sposobów na ograniczenie emisji spalin. Ten problem staje coraz bardziej dotkliwy, dlatego ekologiczne normy ustalane w Unii Europejskiej, są coraz surowsze i już wiadomo, że będą nadal zaostrzane.



Ale zastępowanie tradycyjnych silników spalinowych przez zelektryfikowane rodzaje napędów to także sposób na zmniejszenie zapotrzebowania na ropę naftową oraz ograniczenie kosztów eksploatacji auta. Samochód hybrydowy jest dużo oszczędniejszy, niż auto z napędem wyłącznie spalinowym.



Do producentów samochodów hybrydowych dołączyła Skoda. Jej pierwszym modelem z takim napędem jest Superb iV. Zastosowane w tym aucie rozwiązanie nosi nazwę plug-in. W tej technologii auto jest wyposażone w dwa silniki - spalinowy i elektryczny. Dla naładowania akumulatorów potrzebnych do zasilania silnika elektrycznego, pojazd można podłączyć do zewnętrznych źródeł energii, jak stacji szybkiego ładowania czy nawet domowego gniazdka 230 V. Jest to rozwiązanie bliskie pełnemu napędowi elektrycznemu, bo pojazd może przejechać korzystając tylko z silnika elektrycznego odległość kilkudziesięciu kilometrów. Taki dystans wystarczy do poruszania się po mieście, np. na dojazd do pracy, a potem na powrót do domu. Oznacza to, że podczas miejskiej eksploatacji korzystanie z silnika spalinowego jest ograniczone, co przekłada się na oszczędność zużycia paliwa oraz mniejszą emisję spalin.



Skoda Superb iV została wyposażona w silnik benzynowy 1.4 TSI oraz silnik elektryczny. W zależności od sytuacji i wybranego trybu jazdy pracują one indywidualnie lub razem. Łączna moc tego zestawu wynosi 218 KM. Energia potrzebna do zasilania silnika elektrycznego jest gromadzona w akumulatorze litowo-jonowym o pojemności 13 kWh. Jak informuje producent, pozwala to na pokonanie do 62 kilometrów przy zasilaniu wyłącznie energią elektryczną (w cyklu WLTP).



Przekazanie napędu z silnika do kół jest realizowane za pośrednictwem sześciostopniowej, automatycznej skrzyni biegów DSG. Kierowca ma do wyboru trzy tryby jazdy: E-mode, Hybrid lub Sport. W trybie elektrycznym pojazd przyspiesza od 0 do 60 km/h w 5 sekund. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h generowane przez oba silniki trwa 7,7 s, zaś prędkość maksymalna wynosi 224 km/h. Z w pełni naładowanym akumulatorem i pełnym zbiornikiem paliwa samochód może pokonać dystans do 930 km.



Ładowanie akumulatora można prowadzić w jednym z trzech sposobów: prądem przemiennym 3,6 kW (czas ładowania ok. 3,5 godzin), z gniazdka domowego 230 V (około 5 godzin) oraz w trakcie jazdy - dzięki silnikowi spalinowemu oraz odzyskowi energii.



Skoda Superb iV jest oferowana w czterech wersjach wyposażeniowych. Już w podstawowej odmianie Ambition auto posiada cały zestaw systemów i urządzeń podnoszących bezpieczeństwo i komfort jazdy. M.in. najnowszej generacji multimedialne systemy Infotainment. Wymienić tu należy nawigację Amundsen z 8-calowym ekranem dotykowym, obsługą głosową i Wi-Fi. Dzięki zintegrowanej karcie eSIM z pakietem danych samochód jest zawsze online, a obliczanie trasy oraz przekazywanie informacji o ruchu drogowym odbywa się w czasie rzeczywistym. System jest też wyposażony w funkcję SmartLink+, która zapewnia dostęp do obsługi aplikacji mobilnych Android Auto i Carplay.



Ponadto w wyposażeniu otrzymujemy: automatyczną dwustrefową klimatyzację Climatronic, adaptacyjne reflektory LED Top Matrix, tylne światła LED TOP, zawieszenie adaptacyjne DCC, tempomat, funkcję Front Assist. Auto ma również kabel do ładowania z gniazda domowego 230 V/10 A oraz kabel do ładowania prądem przemiennym ze stacji ładowania do 3,6 kW.



W wersji Style, poza elementami, które oferuje wersja Ambition, w standardzie jest m.in.: bezkluczykowy system obsługi samochodu Kessy Full, elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień, podgrzewane przednie fotele, a także dźwiękochłonne przednie boczne szyby.



Wariant Sportline został wyposażony ponadto w: sportowe fotele przednie, tapicerkę z Alcantary, trójramienną skórzaną wielofunkcyjną kierownicę z łopatkami do zmiany przełożeń oraz pakiet oświetlenia wewnętrznego LED Ambiente.



Najbogatszą wersją Skody Superb iV jest Laurin&Klement. W takim wydaniu auto ma w standardzie dodatkowo: systemy bezpieczeństwa Lane Assist, Side Assist oraz Rear Traffic Alert, trójstrefową klimatyzację elektroniczną Climatronic, wysokiej klasy system audi Skoda Sound System oraz 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich.



Nowa Skoda Superb iV jest oferowana w wersji jako limuzyna oraz jako kombi.