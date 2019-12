Skoda Superb iV. Tak jeździ pierwsza hybryda marki

Skoda Superb iV. Prawie bez różnic

Patrząc z zewnątrz na Skodę Superb dość trudno będzie odróżnić jej hybrydową wersję od „zwykłej”. Tak naprawdę różni je tylko znaczek iV z tyłu oraz dodatkowe gniazdko w grillu, poprzez które można się połączyć z zewnętrznym źródłem zasilania. W kabinie Skody Superb iV jest trochę więcej różnic, bo ta wersja ma np. inne wyświetlacze dostarczające kierowcy takie informacje jak zużycie energii, poziom naładowania akumulatora lub szczegółowe dane dotyczące odzyskiwania energii podczas hamowania. Ponadto wersję iV odróżniają specjalne przyciski dla trybu elektrycznego (E-mode) i Sport.

Przy zakupie tego modelu dostaniemy jedynie zestaw kabli do ładowania albo z domowego gniazdka 230 V/10 A lub ze stacji ładowania do 3,6 kW. Szybka ładowarka jest dostępna jako wyposażenie opcjonalne.

Akumulator w Superb iV o pojemności 13 kWh można ładować np. nocą z wykorzystaniem standardowego domowego gniazdka elektrycznego. Zajmuje to wówczas około pięciu godzin. Korzystając z bardziej wydajnej ściennej stacji ładowania Wallbox 3,6 kW można naładować akumulator w ciągu zaledwie trzech i pół godziny.

Tzw. moc systemowa hybrydowego napędu Superb iV wynosi 218 KM (400 Nm). Składają się na to moc turbodoładowanego silnika benzynowego 1,4 l/156 KM oraz jednostki elektrycznej 85 kW (115 KM).

Skoda Superb iV. Na jakim trybie jechać?

Kiedy pracują oba motory np. podczas dynamicznego przyspieszania moc z silnika elektrycznego zapewnia dodatkowe wspomaganie silnika spalinowego w celu zwiększenia jego osiągów. Oznacza to, że samochód jest w stanie przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 7,7 sek., a jego prędkość maksymalna to 224 km/h. Aby móc doświadczyć tego poziomu dynamiki, należy wybrać tryb Sport za pomocą funkcji wyboru profilu jazdy lub za pomocą przycisku w konsoli środkowej.

Parametry pojazdu, takie jak kierowanie, 6-stopniowa skrzynia DSG (dostępna w standardzie i wyposażona w trzecie sprzęgło sprzęgające silnik benzynowy i silnik elektryczny) oraz dynamiczna kontrola zawieszenia (DCC), również będąca wyposażeniem standardowym, zostają wówczas przełączone w najbardziej sportowe ustawienie.

Oprócz trybu Sport kierowca Skody Superb iV może wybierać również tryb elektryczny (E-mode) i Hybrid.

W trybie E-mode samochód jedzie tylko dzięki silnikowi elektrycznemu. Może wówczas poruszać się niemal bezszelestnie i przyspieszać od 0 do 60 km/h w 5,0 s. Jednak, aby piesi i rowerzyści mogli odpowiednio wcześniej usłyszeć nadjeżdżający pojazd, generator dźwięku E-noise wytwarza jedyny w swoim rodzaju odgłos pracy silnika. W trybie Hybrid obie jednostki napędowe mogą pracować jednocześnie, a ich współpraca jest automatycznie regulowana przez układy elektroniczne. To ten tryb powinien być najczęściej wykorzystywany po to aby Skoda Superb iV mogła pokazać po co ją skonstruowana i jak jest ekonomiczna oraz ekologiczna.

Trakcyjny akumulator litowo-jonowy w tym modelu znajduje się w podłodze pod tylną kanpą, a przed tylną osią. Magazynuje on energię potrzebną nie tylko do jazdy w trybie elektrycznym, ale również do ogrzewania i zasilania sprężarki klimatyzacji Climatronic.

Skoda Superb iV. Ładowanie na kilka sposobów?

Oprócz dwóch jednostek napędowych i baterii kluczowe elementy układu hybrydowego typu plug-in w nowej Skodzie Superb iV to układy elektroniczne czyli komputer na bieżąco organizujący pracę dla poszczególnych podzespołów.

W Skodzie Superb iV mamy do wyboru kilka sposobów ładowania akumulatora trakcyjnego. Jeżeli jest rozładowany do poziomu rezerwy, można go „do pełna” naładować w ciągu około trzech i pół godziny za pomocą przewodu ładowania i ściennej stacji ładowania Wallbox o mocy 3,6 kW. Za pomocą przewodu, dostępnego w standardzie, można naładować akumulator w ciągu około pięć godzin, podłączając do standardowego gniazdka elektrycznego 230 V o mocy 2,3 kW. Podczas jazdy akumulator hybrydowej Skody może być ładowany lub poziom naładowania może być utrzymywany przy wykorzystaniu silnika spalinowego. To ostatnie z ekonomicznego punktu widzenia jest jednak najmniej korzystne, aczkolwiek niekiedy może się okazać zbawienne.

Oznacza to, że wymagany zasięg elektryczny, który może być ustawiony na jeden z kilku poziomów na wyświetlaczu centralnym, jest zawsze dostępny w celu umożliwienia pokonania ostatniego kilometra, np. w miejskich strefach niskiej emisji.

Energia jest również odzyskiwana podczas hamowania dzięki tzw. rekuperacji. Jeżeli kierowca przesunie dźwignię zmiany biegów z położenia D do tyłu, włączony zostanie tryb jazdy B. W tym trybie silnik elektryczny odpowiada za hamowanie pojazdu. Dzięki temu duża część energii jest wtedy odzyskiwana. W mniejszym stopniu odbywa się to również w trybie D, gdy kierowca zdejmuje nogę z pedału gazu, a samochód swobodnie zjeżdża np. ze wzniesienia.

Skoda Superb iV jest dostępna w wersji wyposażenia Ambition i Style oraz w wariantach Sportline i L&K.

Skoda Superb iV. Aby wspomóc się prądem z zewnątrz

Hybrydy typu plug in wymyślono po to aby nie tylko zwiększyć zasięg takiego modelu (w przypadku Superb iV, ale również aby dłużej można było podróżować tylko z wykorzystaniem silnika elektrycznego jadąc przy tym z większą prędkością niż to ma miejsce w przypadku „zwykłej” hybrydy. W takiej hybrydzie znacznie większe możliwości ma także rekuperacja.

Z w pełni naładowanym akumulatorem i pełnym zbiornikiem paliwa kierowcy mogą pokonać do 930 km bez przerw na zatankowanie.

Skoda obiecuje, że mając do pełna naładowane pokładowe baterie Superb iV może przejechać do 62 kilometrów. Co ważne także wtedy, gdy samochód będzie się poruszał z prędkością nawet do 130 km/h. Jadąc wolniej możemy ten dystans wydłużyć.

Sprawdziliśmy to podczas jazdy tym modelem z lotniska w Amsterdamie do Hagi. Po włączeniu przycisku Start układ dał sygnał, że można ruszać. Ponieważ był dość chłodny poranek i należało nieco nagrzać wnętrze do akcji prawie natychmiast wkroczył silnik spalinowy. Wystarczyło jednak przejechać kilkaset metrów i po włączeniu trybu E-mode dalszą podróż kontynuowaliśmy już praktycznie tylko w trybie elektrycznym. Ruch na trasie był spory i dlatego kilkakrotnie byliśmy zmuszeni przyspieszyć przy wyprzedzaniu i tym samym zwiększyć prędkość do ponad 120 km/h. Na ten czas zmuszało to również do wysiłku silnik spalinowy. Kiedy znów prędkość spadała do 90 – 100 km/h silnik benzynowy gasł i jazda była kontunuowana tylko na „elektryku”. Tylko z tego powodu na dystansie, który mieliśmy do pokonania tj. ok. 55 kilometrów nie udało nam się przejechać tylko na napędzie elektrycznym. Jeżdżąc za to po miejskich ulicach przy zmiennym natężeniu ruchu ani razu nie musieliśmy korzystać z napędu mieszanego.

Podczas jazdy testowej nie korzystaliśmy z klimatyzacji ani radia. Jedynie nawigacja potrzebowała dodatkowej energii, poza oczywiście napędem kół. W kabinie było cichutko, nawet podczas wspomnianych wyprzedzań, gdy pracowały oba rodzaje silników. Poza tym Superb iV to bardzo wygodne, a jeśli chodzi o przestronność kabiny wręcz komfortowe auto. Ani podczas jazdy pozamiejskiej ani w ruchu ulicznym miasta nie odczuwaliśmy jakiegokolwiek dyskomfortu. Wszystko to czego się po tej klasie auta spodziewaliśmy w hybrydowej Skodzie było. Testowaliśmy wersję liftback, a w kombi dochodzi jeszcze korzyść w postaci dużego bagażnika, który mimo iż pomniejszony z 625 litrów miał 485 l (w kombiz 660 do 510 l).

Skoda Superb iV. Hybrydowy czyli uniwersalny

To wszystko podkreśla uniwersalność tego modelu, który niezależnie od sposobu jazdy (trasa/miasto) sprawdzał się jako samochód ekonomiczny. Jedynie wymiary zewnętrzne sprawiały, że niekiedy nie wszędzie w mieście udawało nam się znaleźć miejsce na postój.

U celu testowej trasy wiodącej głównie drogami pozamiejskimi sprawdziliśmy, że z baterii ubyło prawie 80 proc. zapasu prądu. Należało się spodziewać, że wnet otrzymamy od systemu sygnał, iż dalsza jazda tylko na prądzie bez doładowania z zewnątrz będzie niemożliwa. Wystarczyło jednak, że pokręciliśmy się po jedynym z miasteczek, gdzie prędkość nie przekraczała 20 – 30 km/h a już poziom naładowania nieco się podniósł. To po raz kolejny dowodzi, że auta elektryczne najlepiej sprawdzają się w ruchu o takim zróżnicowanym charakterze wykorzystania napędu.

Już wiemy, że Skoda nie poprzestanie na dwóch modelach iV. Do roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą stanowić jedną czwartą łącznej sprzedaży marki. Po wprowadzeniu na rynek modeli CITIGOe iV i Superb iV zestaw aut nowej rodziny Skoda iV już do końca roku 2022 zostanie powiększony do ponad dziesięciu modeli elektrycznych. W przyszłym roku zadebiutuje Octavia drugiej generacji z napędem hybrydowym typu plug-in oraz dwa pierwsze w pełni elektryczne modele oparte na modułowej platformie dla pojazdów elektrycznych MEB Grupy Volkswagen.

Skoda Superb iV. Wybrane dane techniczne

Napęd Hybryda plug in Silnik spalinowy Benzynowy, 4-cyl. Turbo Pojemność (cm sześc.) 1398 Moc maks. (KM) 156 Maks. moment obr. (Nm) 250 Silnik elekytryczny Moc (KM) 115 Maks. moment obr. (Nm) 330 Moc systemowa układu (KM) 218 Maks. Moment obr. (Nm) 400 Prędkość maksymalna (km/h) 224 Przyspieszenie 0 – 100 km/h (sek.) 7,7 Pojemność bagażnika (l) 485 (liftback), 510 (kombi) Cena (zł) 147.850 (liftback) 150.550 (kombi)

