Skoda Superb. Jak wyposażona jest na potrzeby policji?

Nowe auta które dołączyły do policyjnej floty, wesprą funkcjonariuszy z grupy SPEED, zajmującej się przede wszystkim najpoważniejszymi wykroczeniami na drogach. Obok funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego działają w niej także policjanci z wydziałów kryminalnego i do walki z cyberprzestępczością, a także przewodnicy z psami wyszkolonymi do wyszukiwania narkotyków.

Sperb pełniące funkcję radiowozów w grupie SPEED to wersje z nadwoziem Combi dysponujące najmocniejszą w ofercie marki jednostką napędową 2.0 TSI o mocy 272 KM. Ponadto autom dynamiki dodaje dwusprzęgłowa skrzynia DSG o siedmiu przełożeniach oraz napęd 4x4. Flagowe modele Skody wyposażone są w szereg systemów wspomagających kierowcę, dzięki czemu funkcjonariusze policji mogą bezpiecznie i skutecznie ścigać kierowców znacznie przekraczających dozwoloną prędkość. Na pokładzie każdego egzemplarza znajdują się także przednie i tylne videorejestratory, urządzenie do pomiaru prędkości oraz systemy łączności.

- SPEED to specjalistyczna komórka Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, której celem jest eliminowanie głównego zagrożenia dla bezpieczeństwa na drodze, jakim od lat jest prędkość. Z jednej strony zadania te realizują policjanci posiadający ogromne doświadczenie i umiejętność dynamicznej jazdy. Z drugiej strony policjanci muszą jeździć radiowozami, które podołają każdemu zadaniu, spełniając nasze wymagania. Jednym zdaniem można powiedzieć o nich, że są najlepsze z najlepszych. Do takich właśnie radiowozów należy zaliczyć nowe Skody Sperb - komentuje nadkom. Sylwester Marczak, Rzecznik Prasowy Komendanta Stołecznego Policji.

W 2019 roku na polskim rynku zostało zarejestrowanych łącznie ponad 7,5 tysiąca egzemplarzy flagowego modelu Skody. Również po pierwszych pięciu miesiącach 2020 roku Sperb jest numerem 1 wśród aut klasy średniej.

