Skoda, Volvo, Toyota, Opel. Jak Polacy postrzegają marki samochodów?

Blisko połowa Polaków przyznaje, że samochód stanowi dla nich wyznacznik statusu społecznego. Przy wyborze zwracamy uwagę nie tylko na cenę, parametry czy wygląd. Myślimy również o tym, co nasz samochód powie innym o nas samych.

Z czym najczęściej kojarzą nam się popularne marki samochodów? Oto wyniki badania Europejskiego Funduszu Leasingowego, w którym wzięło udział 1015 osób z całej Polski. Podstawę stanowiła internetowa ankieta, w której poproszono respondentów o wskazanie maksymalnie trzech marek, które kojarzą im się z konkretną cechą. Zapytano o skojarzenia z niezawodnością, bezpieczeństwem, elegancją, komfortem, szybką jazdą, wysokimi kosztami, nowoczesnością, rodziną i autem służbowym. Do każdej z nich badani mogli dopasować 3 z 16 marek: Audi, Alfa Romeo, BMW, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Toyota, Škoda, Volkswagen i Volvo.

Najczęściej kojarzoną z niezawodnością marką okazała się Toyota, którą wskazał co piąty respondent. Jej samochody każdego roku zajmują mocne pozycje w najważniejszych światowych rankingach najmniej awaryjnych samochodów (m.in. TÜV czy Consumer Reports). Na skojarzenia mogły też wpłynąć hasła o „legendarnej niezawodności”, którymi Toyota promuje swoje nowe modele w spotach radiowych i telewizyjnych.

W kategorii bezpieczeństwo bezkonkurencyjne okazało się Volvo: z bezpieczeństwem szwedzką markę wiąże aż co czwarty badany. Wygląda na to, że dużo większą wagę przykładamy do równoważenia domowego budżetu. Podium w tej kategorii zdominowały bowiem marki z tańszych segmentów: Škoda, Volkswagen i Opel. Volvo, marka najczęściej kojarzona z bezpieczeństwem, w przypadku aut rodzinnych zajmuje dopiero 4. miejsce. Tuż za nim w pierwszej piątce znalazło się też miejsce dla niezawodnej Toyoty.

Z komfortem kojarzymy przede wszystkim niemieckie marki. W pierwszej piątce w tej kategorii aż cztery miejsca trafiły do samochodów zza zachodniej granicy. Niemal bezkonkurencyjny okazał się tu Mercedes, którego z wygodą kojarzy co czwarty badany. W kategorii badającej skojarzenia z elegancją respondenci byli wyjątkowo zgodni: blisko co trzeci z nich postawił na Mercedesa



W najbardziej sportowej kategorii badania BMW nie miało sobie równych. Z szybką jazdą kojarzy tę markę niemal co trzeci respondent. Wśród marek najczęściej kojarzonych z nowoczesnością różnice są bardzo niewielkie. Co siódma osoba wskazała na Toyotę. Za nowoczesne uznajemy też niemieckie marki premium: Mercedesa, Audi i BMW. W modelach tych marek czają się takie nowinki, jak cyfrowe kluczyki, laserowe reflektory, systemy noktowizji czy w pełni konfigurowalne wyświetlacze i zegary na desce rozdzielczej.

Które marki kojarzymy z samochodami służbowymi? Przede wszystkim Škodę – wskazał ją blisko co trzeci badany. Z firmowym autem często wiążemy też takie marki, jak Volkswagen, Opel, Toyota i Ford.

