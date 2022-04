Skutery. Przegląd najpopularniejszych modeli na polskim rynku

Popularność skuterów o pojemności silnika wynoszącej do 125 ccm wynika z faktu, że pojazdy te, pomimo tego, że potrafią być naprawdę zrywne i dawać przyjemność z jazdy, mogą być prowadzone przez osoby, które posiadają jedynie prawo jazdy kategorii B minimum od 3 lat.

Zanim jednak zajmiemy się poszukiwaniami odpowiedniego modelu, konieczne jest odpowiedzenie sobie na pytanie - jakie oczekiwania mamy wobec skutera i jak będziemy go wykorzystywać? Dla części osób będzie to opcja na poruszanie się po mieście i jego okolicach jedynie weekendami, jazda nie będzie codziennością, wtedy kluczowy może okazać się wygląd, prowadzenie się skutera czy przyjemność z jazdy.

Inaczej będzie w momencie, gdy będzie to podstawkowe źródło transportu po mieście. Wtedy warto zwrócić uwagę na zwrotność skutera, jego bezawaryjność, spalanie czy możliwości przewozu małego bagażu.

Co wybrać skuter czy motocykl?

To sprawa bardzo indywidualna, ale warto pamiętać o kilku zasadach:

w mieście automatyczna, bezstopniowa przekładnia CVT, stosowana w skuterach, jest znacznie bardziej wygodna, niż ustawiczne „wachlowanie” dźwignią zmiany biegów; gorsze warunki pogodowe (np. nagłe opady deszczu) lepiej odczujemy jadąc skuterem, gdyż jego konstrukcja zapewnia lepszą ochronę; skuter ma też zazwyczaj pojemny schowek pod siedzeniem, gdzie można przewozić laptopa, czy drobne zakupy; jeśli jednak klasa 125 ccm ma być etapem przejściowym przed zakupem motocykla, lepiej od razu kupić motocykl i oswajać się z obsługą sprzęgła i zmianą biegów; aktualnie modele motocykli 125 ccm oferowane są w różnych wersjach i możemy dopasować motor do swoich preferencji.

Skutery. Najchętniej wybierane modele

Aprilia SR GT – cena 19 500 zł

Aprilia SR GT jest zwinnym, sportowym skuterem, który może stawić czoła wszystkim wyzwaniom dzięki zawieszeniu o długim skoku. Ochronna owiewka, funkcjonalny styl i pozycja oferująca aktywną jazdę, zapewniają lepszą kontrolę na drodze. Dzięki niemu poczujesz, że jazda może być przyjemna i dynamiczna, gdziekolwiek się wybierasz.

Barton Falcon – cena 7 999 zł

Falcon 125 to idealne połączenie stylowego designu i sportowej mocy. To duży i wygodny skuter dla najbardziej wymagających. Występuje w dwóch pojemnościach 50 i 125. W wersji 125 jest oczywiście bardziej dynamiczny i drapieżny. Duża pojemność schowka, wygodne prowadzenie oraz zgrabne kształty sprawiają, że nadaje się idealnie dla poruszających się po mieście. Nad bezpieczeństwem czuwają hamulce tarczowe zastosowane z przodu i z tyłu. Lampy przednie wyposażone w elementy Led i nowy design licznika i dynamiczne linie nadwozia podkreślają jego sportową sylwetkę.

Barton B Max – cena 12 349 zł

Barton B-Max reprezentuje najlepsze cechy maxi skutera. Duży rozmiar, przestrzeń bagażowa rozbudowana do maximum i wygodna kanapa z pojemnym schowkiem, zapewniają wysoki komfort użytkowania. Budowa i design skutera sprawiają, że nie może pozostać niezauważony. Nowoczesny podwójny reflektor Led zapewnia bardzo dobre oświetlenie drogi, a wykonana w tej samej technologii lampa tylna przyciąga oko unikalnym wyglądem. O prędkości i obrotach informują dwa digitalne zegary o niebieskim podświetleniu.

Honda Forza 125 – cena 23 600 zł

Niedawno dopracowano styl skutera Forza 125 i dodano nowe technologie, aby poprawić pewność prowadzenia i wygodę.

Przeprojektowana smukła owiewka i boczne panele zapewniają właściwości aerodynamiczne, dzięki którym podczas szybkiej jazdy na plecy kierowcy działa mniejsze ciśnienie. Zakres ruchu sterowanej elektrycznie szyby zwiększono o 40 mm i można ją wysunąć na 180 mm. Zapewnia to lepszą ochronę przed wiatrem i zmniejszenie szumu powietrza na trasie i większą swobodę podczas kluczenia po mieście. Silnik wyposażono w system sterujący momentem obrotowym HSTC (Honda Selectable Torque Control), który dba, aby tylna opona miała odpowiednią przyczepność w każdych warunkach jazdy. W podręcznym schowku znajduje się gniazdo USB Type-C umożliwiające ładowanie urządzeń komórkowych.

Junak VINTAGE – cena 8 899 zł

Pierwszy retro skuter od Junaka, łączy dwie przeciwstawne cechy: Olschoolowe oblicze Vintage wraz z nowoczesnymi akcentami. Są nimi np. w pełni LEDowy klosz tylny wraz z kierunkowskazami, czy elektroniczny zestaw zegarów.

Jednoślad napędzany jest silnikiem o pojemności 125 ccm, co zapewnia dobre osiągi i spalanie nie przekraczające 3 litrów na każde 100 km.

Junak 806 – cena 9 599 zł

Skuter bez wątpienia wyróżnia się niezwykle sportowym designem, ledowymi lampami przednimi oraz tylnymi.

Model 806 to najbardziej sportowa propozycja w portfolio skuterów Junaka 50 i 125 ccm. Charakter 806 podkreślają czerwone zaciski hamulców tarczowych zlokalizowane na obu osiach pojazdu. Skuter legitymuje się świetnym balansem i nisko osadzonym środkiem ciężkości, co wręcz prowokuje do nieco bardziej agresywnej jazdy. Nie bez znaczenia jest również zwrotność Junaka 806. Kompaktowa, zwarta konstrukcja znacznie ułatwia podróżowanie po mieście. Z kolei dobrze zestrojona automatyczna i bezstopniowa skrzynia CVT zapewnia nie tylko niskie spalanie, ale przede wszystkim ciągły dostęp do optymalnego momentu obrotowego. W ramach standardowego wyposażenia otrzymamy unikalny zestaw świateł mijania oraz drogowych, które zostały wykonane w technologii LED.

Junak 711 – cena 11 899 zł

To jeden z największych skuterów na prawo jazdy B w segmencie. Junak 711 to zwinność w mieście i komfort podczas dłuższych wojaży. Duży skok przedniego zawieszenia oraz podwójny amortyzator tylny pozwala czerpać prawdziwą przyjemność z jazdy. Na wrażenia z jazdy wpływa bardzo obszerna kanapa i spora ilość miejsca na nogi. Do tego praktyczne schowki oraz pojemny bagażnik pod kanapą. Profil skutera podkreślają ostre linie.









Peugeot TWEET 125 4 T PRO – cena 14 890 zł

Tweet Pro to ultralekki i kompaktowy skuter z nowoczesnym, czterosuwowym silnikiem i wzmocnioną ramą zaprojektowany specjalnie z myślą o transporcie i ciężkim załadunku. Ten model został doskonale dostosowany do potrzeb flot korporacyjnych, wypożyczalni skuterów, punktów gastronomicznych oferujących jedzenie z dowozem czy też firm kurierskich.





Peugeot PULSION 125 4T ALLURE – cena 25 890 zł

Ten najnowszej generacji skuter 125ccm został opracowany i wyprodukowany w historycznej fabryce Mandeure we Francji, głównej siedzibie firmy. Dzięki futurystycznym i płynnym liniom najnowsza wersja tego pojazdu doskonale odzwierciedla dewizę marki - "Nowy wymiar twojego miejskiego życia". Jak sama nazwa wskazuje, Pulsion jest synonimem dynamizmu, instynktu pożądania, przyspieszonego pulsu i silnych emocji. Miasto to jego ulubione terytorium.

Keeway Vieste – cena 11 500 zł

Nowy skuter, Keeway Vieste 125 jest idealny do miasta dzięki jednocylindrowemu, chłodzonemu powietrzem czterosuwowemu silnikowi o mocy 9,66 KM i stylowemu wzornictwu.

Nowoczesna stylistyka i bogate wyposażenie sprawiają, że Vieste 125 to pojazd bardzo konkurencyjny w swojej klasie. System bezkluczykowy, oświetlenie full LED, cyfrowy wyświetlacz, a do tego wysoka ekonomia - to tylko część z zalet tego modelu.





Kymco Agility 16+ 125 – cena 11 990 zł

To odświeżona wersja popularnego modelu Agility City 125. Praktyczne rozwiązania oraz nowoczesny design sprawiają, że Agility 16+ to wymarzony kompan do codziennej jazdy oraz weekendowych wycieczek. Ten popularny skuter posiada dużo miejsca na bagaż, zarówno pod kanapą, jak i w fabrycznie montowanym kufrze centralnym Shad.













Kymco Agility S 125 – cena 12 990 zł

To najnowsza odsłona znanego, lubianego i cenionego przez Użytkowników bestsellera w gamie Kymco – Kymco Agility 16+ 125.

Nowoczesny panel przedni i tylny, zegary LCD, przypominające te z Kymco People oraz bardziej agresywne lusterka, w połączeniu z dużymi kołami, zapewniają niezrównany komfort podróżowania.

Lepszą widoczność na drodze gwarantuje przednie i tylne oświetlenie LED.

Nowe Agility S125 jest lżejsze od Agility 16+ 125 o 6 kg – jego masa wynosi 125 kg, co sprawia, że przemieszczaniem się na tym zjawiskowym jednośladzie, poradzą sobie nawet mniej doświadczeni miłośnicy skuterów.

Kymco X Town – cena 19 990 zł

Skuter oferuje bardzo wygodną pozycję za kierownicą, ale także na miejscu dla pasażera. Nawet wyższe osoby nie będą narzekały na brak miejsca na nogi. Wysoka szyba z przodu ochroni kierowcę przed deszczem i naporem powietrza.

No i ten wygląd – nowoczesna, ale i stonowana linia skutera zwraca uwagę. Tylna lampa wykonana w technologii LED ze światłem stopu układającym się w literę X nie pozostawia wątpliwości, z jakim modelem mamy do czynienia.

Silnik? Nowoczesna, zasilana układem wtryskowym jednostka oferuje wystarczającą moc, by na każdych światłach zajmować pierwsze miejsce, gdy tylko tego sobie życzysz.





Kymco DTX – cena 21 500 zł

Chcesz połączyć codzienność z przygodą? DT X125 będzie Twoim sprzymierzeńcem zarówno w mieście, jak i podczas wyjazdów poza nie. Łącząc w sobie dynamiczne zawieszenie oraz opony przystosowane do jazdy w terenie, będziesz w stanie zjechać z wyznaczonych szlaków i przemierzać boczne, nieutwardzone drogi.

Skuter opiera się na sprawdzonej bazie technicznej, jaką jest model Downtown.

Pod względem wyposażenia DTX gra na równi ze skuterami GT w swojej klasie. Miłośnicy komfortu i funkcjonalności zasiadając za kierownicą tego modelu na pewno docenią zupełnie nowe, cyfrowe oprzyrządowanie. Dzięki szerokiemu, dwumiejscowemu siedzisku, DTX oferuje prostą i wygodną pozycję do jazdy.

DTX125 nie rezygnuje także z funkcjonalności, dzięki schowkowi i dużej komorze pod siedzeniem, która może pomieścić dwa kaski (1 typu full + 1 typu jet) i nadal pozostawia wystarczająco miejsca do przechowania np. sprzętu przeciwdeszczowego. Warto zwrócić uwagę, że kanapa została wyposażona w siłownik hydrauliczny ułatwiający dostęp do bagażnika, który to dodatkowo jest oświetlony!

DTX został wyposażony w system bezkluczykowy, co ułatwia jego codzienne użytkowanie. Teraz nie musisz już wyjmować kluczyka z kieszeni, aby uruchomić pojazd, zablokować lub odblokować kierownicę, czy dostać się do bagażnika lub wlewu paliwa.

Kymco Downtown – 21 900 zł

Obok Downtown 125i trudno przejść obojętnie. Nowa, odważna stylistyka doskonale współgra z charakterem modelu, który przyciąga spojrzenia, intryguje i budzi pożądanie. Wygodna pozycja za kierownicą oraz duża przestrzeń bagażowa sprawiają, że Downtown sprawdzi się doskonale jako pojazd na codzienne dojazdy do pracy, jak i weekendowe wypady za miasto.

Na pokładzie znajdziemy tradycyjnie przepastny schowek pod znakomicie wyprofilowaną kanapą oraz dużo miejsca na nogi.

Downtown 125 może pochwalić się czytelnym zestawem wskaźników wzbogaconym o wyświetlacz komputera pokładowego podającego poza podstawowymi informacjami m.in. temperaturę powietrza oraz napięcie akumulatora.





Yamaha D'elight – cena 11 999 zł

Najnowszy D'elight o świeżym wyglądzie to najlżejszy skuter miejski gwarantujący przyjemność z jazdy i swobodę manewrowania, który dzięki swym kompaktowym wymiarom jest idealny do pokonywania korków ulicznych.

Jego cichy, ekonomiczny silnik o pojemności 125 ccm został wyposażony w funkcję Stop & Start, która pozwala ograniczyć emisję spalin, a schowek pod podwójnym siedziskiem mieści pełny kask. Marka Yamaha gwarantuje niezawodność, a dzięki konkurencyjnej cenie, zakup nowego D'elighta jest wart zainteresowania.

Yamaha NMAX – cena 14 999 zł

Sportowe nadwozie NMAX 125 jest wyposażone w eleganckie światła LED z przodu i z tyłu oraz aerodynamiczną owiewkę, która teraz jeszcze lepiej chroni przed wiatrem i deszczem. Całkiem nowa rama zapewnia większą zwrotność na ruchliwych ulicach miast, a ergonomiczne udogodnienia dbają o komfort jazdy.

Zaskakuje poziom techniczny wyposażenia oferowanego w standardzie! Nowy, łatwy w obsłudze moduł sterujący komunikacją skutera NMAX 125 łączy się ze smartfonem przez Bluetooth, zapewniając kierowcy dostęp do ważnych informacji, a takie funkcje jak bezkluczykowy zapłon Smart Key, gniazdo zasilania i schowek pod siedzeniem znacznie ułatwiają codzienne życie.

Yamaha XMAX – cena 24 299 zł

Ten model premium oferuje najsprytniejszy sposób poruszania się po mieście. Wyposażony jest w elegancką kanapę, skórzane pokrywy schowków, aluminiowe podesty na stopy i obrabiane maszynowo ciężarki kierownicy. Model jest wyposażony w nowy silnik zapewniający mocne przyspieszenie w niskim i średnim zakresie obrotów. Cechuje go idealna równowaga między własnościami sportowymi, praktycznym zastosowaniem i funkcjonalnością, a także nieprzeciętny wygląd serii MAX.

Vespa Sprint – cena 22 900 zł

Obnosząc się na maksa swoimi sportowymi referencjami, Vespa Sprint S 125 jest zdecydowanie najbardziej zadziornym członkiem rodziny małych Vesp.

Model ten dzięki innowacyjnej tablicy przyrządów z wielofunkcyjnym, kolorowym wyświetlaczem TFT, połączonym z aplikacją Vespa MIA dostarcza kierowcy niesamowitego bogactwa przydatnych informacji. Oprócz szczegółów, takich jak stan pojazdu i dane podróży, umożliwia odbieranie połączeń telefonicznych za pomocą przycisków na kierownicy oraz używanie poleceń głosowych smartfona do wykonywania połączeń i zarządzania listą odtwarzania muzyki.

Vespa Primavera – cena 23 500 zł

To były lata sześćdziesiąte. Era w której świat się zmieniał. To właśnie wtedy na scenie pojawiła się Vespa Primavera i... zrewolucjonizowała miejską mobilność dzięki czarującej kombinacji „dwóch kół i silnika”.

Dziś, dzięki nowym, lekkim liniom i dodaniu technologii XXI wieku, Primavera pozostaje równie urzekająca i stylowa jak zawsze. Przyjazny dla środowiska silnik w połączeniu z zaawansowanym technologicznie systemem informacyjno-rozrywkowym sprawia, że Vespa Primavera S 125 jest triumfem współczesnej mobilności.

Vespa GTS Super – cena 25 900 zł

Vespa GTS Super ma sportowe pochodzenie, które wyrażone zostało w stalowym nadwoziu i maksymalnych osiągach.

Silnik 125 i-get z systemem Start & Stop jest idealny do poruszania się po mieście lub w terenie zabudowanym, gdzie często zatrzymujemy się i ruszamy. Z pewnością, każdy doceni jej elastyczność, fantastyczne przyspieszenie i płynną jazdę.

Vespa GTS Touring – cena 26 900 zł

Wrodzona skłonność do podróżowania wyraża się w niezwykłej technologii dynamicznego silnika, który zmieni nawet najbardziej banalne zadanie w mini-przygodę.

Odważny styl i akcesoria nie pozostawiają wątpliwości, że GTS Touring 125 ma typową dla Vespy żądzę podróży. Dzięki dynamicznemu silnikowi 125 i-get i zaawansowanemu systemowi informacyjno-rozrywkowemu każdy wypad staje się przyjemną podróżą, nawet jeśli tylko... „wyskoczymy na miasto”!

Piaggio Medley – cena 15 500 zł

Medley to model bogato wyposażony i zaawansowany technologicznie. Łączy w sobie atuty lekkiego skutera na dużych kołach, z komfortem jazdy pojazdów klasy maxi.

Zwinność miejskiego pojazdu, wygoda jazdy i duża przestrzeń bagażowa, niczym w pojazdach Gran Turismo, to podstawowe zalety nowego skutera marki Piaggio. Medley wyróżnia się też funkcjonalnością, innowacyjnością technologiczną i pięknem w najczystszym włoskim stylu. Nowy model to bezpośrednia odpowiedź na stale zmieniające się potrzeby użytkowników poszukujących rozwiązań wykraczających poza standardy typowego skutera.

Piaggio Liberty – 13 900 zł

Linia nadwozia LIBERTY to klasyczny wygląd nawiązujący do Vespy z dużymi szesnastocalowymi obręczami kół. Posiada czytelne zegary nawiązujące do lat 60-tych oraz nawiązuje do nich kształtem przedniej lampy, która jest umieszczona na kierownicy. Dodatkowo styl pojazdu i jego charakter podkreślają chromowane detale. Pod wygodną kanapą kierowcy i pasażera znajduje się schowek na kask lub inne drobne przedmioty. Dodatkowy schowek na podręczne przedmioty znajduje się obok wieszaka na torbę przy stacyjce.

Najpopularniejsze skutery 125 ccm - dane techniczne:

Model pojemność [ccm] moc [KM] skrzynia biegów zużycie paliwa l/100 km waga cena [zł] Barton Falcon 125 7,3 CVT 3 118 7 999,00 zł Junak Vintage 125 8,7 CVT bd 102 8 899,00 zł Junak 806 125 8,71 CVT bd 106 9 599,00 zł Keeway Vieste 125 9,66 CVT bd 130 11 500,00 zł Junak 711 125 7,6 CVT bd 146 11 899,00 zł Kymco AGILITY 16+ 125 9 CVT 2,1 131 11 990,00 zł YAMAHA D;elihht 125 8,4 CVT 1,8 101 11 999,00 zł Barton B Max 125 8,8 CVT 35 146 12 349,00 zł Kymco AGILITY S 125 10,2 CVT 2,1 125 12 990,00 zł Piagio liberty 125 11 CVT 2,5 124 13 900,00 zł Peugeot Tweet 125 10,5 CVT 2,8 109 14 890,00 zł YAMAHA N MAX 125 12,2 CVT 2,2 131 14 999,00 zł Piagio Medley 125 11 CVT 2,1 bd 15 500,00 zł Aprilia SR GT 125 125 15 CVT bd bd 19 500,00 zł Kymco X-Town 125 12,9 CVT 3 183 19 990,00 zł Kymco DTX 125 12,2 CVT 2,9 176 21 500,00 zł Kymco Downtown 125 13,3 CVT 2,9 176 21 900,00 zł Vespa Sprint 125 11 CVT 2,5 bd 22 900,00 zł Vespa Primavera 125 11 CVT 2,5 bd 23 500,00 zł Honda Forza 125 125 15 CVT 2,3 161 23 600,00 zł YAMAHA X MAX 125 12,2 CVT 2,4 166 24 299,00 zł Peugeot Pulsion 125 14,4 CVT 2,9 165 25 890,00 zł Vespa GTS Super 125 14 CVT 2,4 bd 25 900,00 zł Vespa GTS Touring 125 14 CVT 2,4 bd 26 900,00 zł Yamaha Tricity 300 292 28 CVT 3,3 239 39 000,00 zł Yamaha Tricity 125 125 12,2 CVT 2,5 164 bd

