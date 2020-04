Sprzedaż aut. Katastrofalne wyniki we Włoszech!

Sprzedaż nowych samochodów w marcu we Włoszech wyniosła zaledwie 28 057 sztuk, podało stowarzyszenie UNRAE na podstawie danych z włoskiego ministerstwa transportu. Liczba rejestracji spadła o 5,9 procent w styczniu bieżącego roku i 8,8 procent w lutym, kiedy we Włoszech wykryto pierwsze osoby zarażone koronawirusem.



8 marca duże części północnych Włoch, w tym Mediolan, zostały zamknięte, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, co powstrzymało większość działań o charakterze komercyjnym, w tym sprzedaż samochodów. Ograniczenia zostały rozszerzone na resztę kraju 10 marca. Ograniczenia we Włoszech zostały początkowo nałożone do 3 kwietnia, ale rząd zapowiedział już, że zostaną one przedłużone do co najmniej 13 kwietnia.

Z raportów wynika, że sprzedaż nowych aut we Francji spadła w marcu o 72 procent, a w Hiszpanii o 69 procent.

Analitycy przewidują, że jeśli ograniczenia we Włoszech zostaną zniesione do końca kwietnia lub najpóźniej na początku maja, to roczna sprzedaż może spaść o 32 procenty do 1,31 mln sztuk. Jeśli natomiast ograniczenia potrwają dłużej, a sprzedaż nie ruszy do końca sierpnia, to w tym roku na Półwyspie Apenińskim zostanie sprzedanych nieco ponad 1 milion pojazdów.



