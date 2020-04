Sprzedaż aut. Kolejna marka otwiera internetowy salon sprzedaży. Jak działa?

Mario (gość)

2020-04-20 13:01

To trochę śmieszne, że teraz wszyscy rzucili się na otwieranie internetowych salonów. Jak Master1 uruchamiało 2 lata temu samochody online w abonamencie to wszyscy mówili, że to nie pójdzie. A teraz nagle okazuje się, że to jednak przyszłość. Ja bym teraz raczej stawiał na firmy, które jednak mają już w tym doświadczenie, jak np. właśnie Master1. Tym bardziej, że oni też już mają w ofercie nowe samochody.