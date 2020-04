Sprzedaż aut. Oto najpopularniejsze modele Volvo

W marcu bieżącego roku firma Volvo Cars sprzedała 46 395 aut, co stanowi spadek o 31,2% w porównaniu do marca 2019. Trend spadkowy wiąże się z osłabionym popytem w Europie i Stanach Zjednoczonych. Tymczasem Chiny wykazują oznaki ożywienia, ponieważ ruch w salonach stale rośnie i wraca do okresu sprzed wybuchu epidemii. O ile spadek sprzedaży Volvo w Chinach w lutym wyniósł -81,5%, o tyle w marcu już tylko -16,5% (marzec 2020 do marca 2019). Sytuacja w Państwie Środka wyraźnie się normalizuje.

W okresie od stycznia do końca marca najlepiej sprzedającym się modelem firmy był XC60, następnie XC40, a za nim XC90. SUV-y stanowiły 67,9% całkowitej sprzedaży firmy w tym okresie, w porównaniu do 60,3% w pierwszym kwartale ubiegłego roku.

Swój udział w sprzedaży pojawiły także modele Recharge, czyli hybrydy ładowane z gniazdka. Po trzech miesiącach tego roku stanowią one 14,7% całej sprzedaży. Rok temu miały one w pierwszym kwartale dwukrotnie mniejszy udział. Nazwa Recharge dotyczy także w pełni elektrycznych aut Volvo, ale ich sprzedaż ruszy za kilka miesięcy.

Po trzech miesiącach sprzedaż w Chinach osiągnęła poziom 20 780 pojazdów, co stanowi spadek o 30,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Na tym kluczowym rynku spadki były obserwowane przede wszystkim w styczniu i lutym. W marcu ruch w chińskich salonach zaczął się odradzać. Volvo Cars ponownie otworzyło swoje cztery zakłady produkcyjne w Chinach po dłuższym okresie zamknięcia z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa.



Sprzedaż w USA w okresie od stycznia do marca wyniosła 19 485 samochodów, co oznacza spadek o 11,7 procent w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Na terenie większości stanów wydano zarządzenia o pozostaniu obywateli w ich domach. To doprowadziło do znacznego spadku ruchu w salonach w marcu, i przełożyło się na spadek wolumenu sprzedaży w pierwszym kwartale.



Po pierwszych trzech miesiącach sprzedaż Volvo Cars w Europie osiągnęła poziom 70 510 samochodów, co stanowi spadek o 18,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W marcu znaczący wpływ na wyniki sprzedaży miał ograniczony ruch na kilku kluczowych rynkach, w tym m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech i Belgii.



Szczegółowy podział sprzedaży regionalnej podano poniżej:

Marzec

2019 Marzec

2020 Zmiana Q1 2019 Q1 2020 Zmiana Europa 37325 24258 -35% 86520 70510 -18,5% Chiny 11413 9560 -16,2% 29886 20780 -30,5% USA 9569 5487 -42,7% 22058 19485 -11,7% Inne 9150 7090 -22% 22856 21114 -7,6% Razem 67457 46395 -31,2% 131889 131889 -18,2%

Oto lista najpopularniejszych modeli Volvo po pierwszych kwartale 2020 roku:

XC60 – 36 930 (Q1 2019 – 46 259)

XC40 – 34 268 (Q1 2019 –28 903)

XC90 – 18 327 (Q1 2019 – 22 073)

