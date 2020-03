Sprzedaż aut. Spadek rejestracji nowych samochodów w UE

Jak informuje ACEA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów), w lutym 2020 r. rynek nowych samochodów osobowych w Unii Europejskiej skurczył się o 7,4% do 957 052 zarejestrowanych pojazdów. Spadek ten był wynikiem kombinacji czynników, w tym zmian w opodatkowaniu pojazdów w różnych państwach członkowskich UE (które przyspieszyły rejestrację do grudnia 2019 r.),

Osłabienia globalnych warunków gospodarczych i niepewności konsumentów. W tej grupie jako główną przyczynę upatruje się rozprzestrzeniającą się epidemię koronawirusa.

Największy liczbowy spadek rejestracji nowych samochodów odnotowały Niemcy - z 268 867 egz. w lutym 2019 do 239 943 w lutym 2020 r. (-10,8%), a następnie Włochy (178 493 do 162 793 egz., -8,8%), Hiszpania (100 693 do 94 620 egz., -6,0%) i Francja (172 438 do 167 782 egz., -2,7%).

W Polsce wg ACEA spadek rejestracji nowych aut wyniósł 12 proc. - z 43 764 do 38 508 egz.

Od stycznia do lutego 2020 r. łączna liczba rejestracji nowych samochodów w Unii Europejskiej była o 7,4% niższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W dwóch pierwszym miesiącach 2020 r. na każdym z czterech głównych rynków UE wystąpił spadek popytu: Niemcy (-9,0%), Francja (-7,8%), Włochy (-7,3%) i Hiszpania (-6,8%).

