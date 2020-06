Sprzedaż nowych aut. Jest lepiej, ale...

Pandemia koronawirusa, która w połowie marca boleśnie uderzyła w branżę motoryzacyjną, nadal rozdaje karty na rynku nowych samochodów osobowych. Spadki sprzedaży w marcu i kwietniu spowodowane były strachem klientów przed odwiedzaniem salonów, zamknięciem lub ograniczeniem działalności wielu punktów sprzedaży, zawieszeniem produkcji fabryk samochodów, a także obawami przed kryzysem gospodarczym, któremu towarzyszy nagły wzrost bezrobocia. W maju również obserwujemy znaczny spadek popytu na samochody (rok do roku), jednak jest on mniejszy niż ten, któremu rynek musiał stawić czoła w kwietniu. Co więcej, po raz pierwszy w tym roku wzrosła liczba rejestrowanych samochodów w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Ta tendencja powolnego wzrostu popytu to zapewne efekt jednoczesnego zaistnienia kilku czynników, takich jak: przyzwyczajenie się społeczeństw do „życia w cieniu koronawirusa”, czego następstwem jest m.in. stopniowy powrót klientów do salonów; wprowadzenie przez dealerów dodatkowych środków bezpieczeństwa w salonach; rozszerzenie oferty importerów i dealerów o sprzedaż on-line; wznowienie przez większość fabryk produkcji samochodów; czy sukcesywne „odmrażanie” przez władze gospodarki. W pewnej mierze to również efekt realizacji umów sprzed wybuchu pandemii.

Sprzedaż nowych aut. Nieznacznie lepiej

Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wskazują, że w maju 2020 r. zarejestrowano w Polsce 21 149 samochodów osobowych, o 55,09% (-25 945 szt.) mniej niż rok wcześniej i o 38,77% (+5 909 szt.) więcej niż w kwietniu 2020 r. Dane skumulowane wykazują jednak spadek sprzedaży. W 2020 roku zarejestrowano w Polsce dotychczas 144 031 samochodów osobowych, o 38,26% mniej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (-89 248 szt.).

Biorąc pod uwagę jedynie bieżącą dynamikę sprzedaży wykazywaną przez CEPiK (bez uwzględnienia reeksportu), sytuacja w Polsce w porównaniu z innymi krajami Europy wydaje się być niezła. Według ACEA (która w swych statystykach dot. polskiego rynku uwzględnia samochody osobowe oraz minibusy) Polska zakończyła kwiecień 2020 rok na 7. pozycji wśród 30 rynków Europy (ostatnie dostępne dane). Cieniem na rezultatach kładzie się pozycja naszego kraju w rankingu opracowanym na bazie tzw. wskaźnika chłonności rynku.

Spojrzenie na rynek z tej perspektywy znacząco zmienia ocenę sytuacji na rynku. Wartość wskaźnika na poziomie 32 szt., plasuje Polskę dopiero na 25. pozycji pośród 30 krajów notowanych w rankingu. To zdecydowanie słaby rezultat. Przed Polską klasyfikowane są m.in.: Litwa (33 zarejestrowanych samochodów na 1 000 mieszkańców), Estonia (46 samochodów na 1000 mieszkańców), Czechy (59 szt. na 1000 mieszkańców) oraz Słowenia (82 szt. na 1000 mieszkańców). Średni wskaźnik chłonności dla krajów UE wyniósł w kwietniu 2020 roku (ostatnie dostępne dane) 68 zarejestrowanych samochodów na 1 000 mieszkańców.

Po uwzględnieniu dotychczasowych szacunków dotyczących tzw. reeksportu (w kwietniu br. ok. 2 400 sztuk) sytuacja na rynku aut osobowych wygląda inaczej. Liczba zarejestrowanych w tym miesiącu aut osobowych, które pozostały w kraju to około 18,7 tys. szt. Udział reeksportu w sprzedaży samochodów osobowych w tym miesiącu wyniósł ok. 11,35%, ale jego rzeczywisty udział po uwzględnieniu czynników wymienionych wcześniej będzie wyższy.

Sprzedaż nowych aut. Kto rejestruje najwięcej?

W maju 2020 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 30,66%. Udział firm osiągnął poziom 69,34%.

W liczbach bezwzględnych oznacza to, że klienci instytucjonalni kupili 14 664 auta. Udział klientów firmowych w 2020 roku wyniósł 68,05%. Statystyka ta jednak nie uwzględnia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, które w CEPiK klasyfikowane są w grupie „osób fizycznych”. Ponieważ w grupie osób fizycznych mogą również znaleźć się firmy, rzeczywisty rozkład rejestracji pomiędzy obiema grupami klientów może się jeszcze bardziej zwiększyć.

Uwzględnienie reeksportu dodatkowo komplikuje obraz, gdyż jak już wspomniano, część z samochodów (ok. 2 400 szt.) wykazywanych jako kupione i zarejestrowane w kraju przez klientów instytucjonalnych oraz część klientów indywidualnych, w rzeczywistości krótko po rejestracji została lub zostanie wywieziona za granicę.

Piętnaście pierwszych marek klasyfikowanych na liście rankingowej (r/r) zanotowało spadek liczby aut zarejestrowanych w 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, w tym największy spadek zanotował Opel, o 67,33%.

Sprzedaż nowych aut. Kto liderem sprzedaży?

Tytuł lidera rynku utrzymała Toyota. W 2020 roku klienci kupili i zarejestrowali dotychczas 21 645 aut tej marki, o 16,73% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Udział Toyoty w rynku wyniósł 15,03%. Na pozycji wicelidera znalazła się Skoda, w przypadku której liczba zarejestrowanych aut wyniosła 19 784 szt., o 32,95% mniej niż w 2019 roku. Udział marki wyniósł 13,74%. Na trzecim miejscu uplasował się Volkswagen. W 2020 roku klienci niemieckiego producenta zarejestrowali 11 850 samochodów, o 49,51% mniej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 8,23%. Na czwartej pozycji była KIA, w przypadku której liczba zarejestrowanych aut wyniosła 9 069 szt., o 23,90% mniej niż w 2019 roku. Udział marki w polskim rynku wyniósł 6,30%. Na piątej pozycji znalazł się Mercedes. W 2020 r. zarejestrowano dotychczas 6 741 aut tej marki, o 15,82% mniej niż w 2019 roku. Udział marki w rynku wyniósł 4,68%.

Najczęściej kupowanym modelem w 2020 roku jest Toyota Corolla (6 853 szt.; +16,27% r/r), za którą uplasowała się Skoda Octavia (5 863 szt.; -32,51% r/r) oraz Toyota Yaris (5 118 szt. -18,09% r/r), następnie Skoda Fabia (4 685 szt.; -41,66/r), a za nią Toyota RAV4 (3 417 szt.; +45,22% r/r).

Najpopularniejszym modelem wśród klientów indywidualnych jest Toyota Yaris (2 958 szt.; -13,58%), na drugim miejscu - Toyota Corolla (2 020 szt.; +4,18%), na trzecim – Dacia Duster (1 714 szt.; -56,97%), na czwartym – Toyota RAV4 (1 409 szt.; +77,23%), a na piątym – Skoda Fabia (1 400 szt.; -49,73%).

Wśród klientów firmowych najczęściej rejestrowanym modelem jest Toyota Corolla (4 833 szt.; +22,20%). Na drugim miejscu jest Skoda Octavia (4 719 szt.; -32,04%), na trzecim Skoda Fabia (3 285 szt.; -37,38%), czwartym – VW Golf (2 201 szt.; -57,83%), piątym – Toyota Yaris (2 160 szt.; -23,54%).



