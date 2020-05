Sprzedaż nowych samochodów. Czyżby odbicie od dna? TOP 10 popularnych marek

Mamy już wyniki rejestracji nowych pojazdów dokonanych w ciągu 20 dni maja. Choć oczywiście załamanie rynku jest widoczne, to druga dekada miesiąca może napawać pewną nadzieją. Nie wszystkich jednak w równym stopniu.

Sprzedaż nowych samochodów. Rejestracje

Jak informuje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR w ciągu 20 dni maja zarejestrowano w naszym kraju 11 555 nowych samochodów osobowych, to o 50,67% mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Co ciekawe, w pierwszej dekadzie bieżącego miesiąca zarejestrowano 3809 pojazdów w porównaniu do 10 960 zarejestrowanych w analogicznym okresie zeszłego roku. Optymizmem napawa druga dekada w czasie której zarejestrowano 7746 nowych aut, a w analogicznym okresie zeszłego roku 12 465. Tutaj spadek jest zatem zdecydowanie mniejszy.

Najwięcej aut zarejestrowano w województwie mazowieckim - 3662 szt. (-55,8% r/r), następnie w województwie śląskim (1345 szt. -50,1% r/r), wielkopolskim (1121 szt. -50,8% r/r), małopolskim (1088 szt. -42,8% r/r) i dolnośląskim (895 szt. -50% r/r).

Sprzedaż nowych samochodów. Kanały sprzedaży

Nadal najwięcej aut kupują firmy zajmujące się parkiem flotowym. Z zarejestrowanymi 7963 autami osobowymi stanowią 68,9% rynku (zmiana - 52,2% r/r). W tym samym czasie osoby fizyczne zarejestrowały 3592 auta osobowe , co stanowi 31,1% rynku (zmiana -46,8% r/r).

Sprzedaż nowych samochodów. TOP 10 marek

Nadal najwięcej rejestracji ma Toyota, na drugim miejscu znajduje się Skoda, a podium zamyka Kia.

1. Toyota 1764 szt. -40,7% r/r

2. Skoda 1477 szt. -52,4% r/r

3. Kia 793 szt. -29,3% r/r

4. Volkswagen 761 szt. -70,0% r/r

5. Renault 685 szt. -50,9% r/r

6. BMW 681 szt. -29,1% r/r

7. Dacia 645 szt. -50,2% r/r

8. Mercedes 639 szt. -32,4% r/r

9. Ford 480 szt. -31,8% r/r

10. Hyundai 467 szt. -52,7% r/r



Największy spadek (-87,2% r/r) zanotowała Mazda. W ciągu 20 dni maja zarejestrowano tylko 85 sztuk samochodów tej marki. Kiepsko radzi sobie także Citroen (spadek o 74,2% r/r, 168 szt. zarejestrowanych aut), Subaru (spadek o 73,4% r/r, 21 szt. zarejestrowanych aut), Peugeot (spadek o 71,8% r/r, 209 szt. zarejestrowanych aut) oraz SEAT (spadek 71,6% r/r, 221 szt. zarejestrowanych aut).

