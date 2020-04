Sprzedaż samochodów. Spadek sprzedaży w Niemczech mniejszy niż w Polsce!

W czasach kryzysu najlepiej sprzedają się... marki luksusowe! Taka prawda zdaje się potwierdzać - przynajmniej częściowo - w przypadku sprzedaży nowych samochodów w Niemczech.

Jak podaje w komunikacie KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) - Federalny Urząd Transportu Samochodowego, choć sprzedaż Lexusa spadła o 2,8%, a Tesli o 4,4%, to jednak porównując rok do roku (styczeń-marzec), Lexus zyskał najwięcej, gdyż jego sprzedaż wzrosła aż o 50,3%. Co ciekawe, porównując marzec 2020 do marca 2019, o 1,6% zyskała także sprzedaż marki Subaru (choć w ujęciu pierwszych trzech miesięcy r/r) spadła o 28,1%.



Marka VW - lider rynku niemieckiego straciła 35% sprzedaży, Mercedes stracił 28%, BMW - 21%, Audi spadło o 37%, a sprzedaż Forda spadła aż o połowę!



Według stowarzyszenia importerów (VDIK) spadki sprzedaży w marcu są największymi miesięcznymi spadkami jakie kiedykolwiek odnotowano. A wręcz katastrofalnie zapowiada się miesiąc kwiecień.



Liczba rejestracji nowych samochodów spadła o 85% we Włoszech, o 72% we Francji, o 69% w Hiszpanii, o 44% w Wielkiej Brytanii i o blisko 41% w Polsce.

TOP 5 marek, które odnotowały największy wzrost sprzedaży w Niemczech rok do roku (styczeń-marzec):

Lexus +50,3% DS +13,4% Jaguar +4,7% Porsche +3,5% Seat +3,1%

TOP 5 marek, które odnotowały największy spadek sprzedaży w Niemczech rok do roku (styczeń-marzec):

Smart -87,0% Suzuki -49,3% Mazda -44,2% Dacia -42,7% Honda -37,8%

