Sprzedaż samochodów. W marcu załamanie w Polsce o połowę mniejsze niż w Europie Zachodniej

Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców pokazują, że w marcu 2020 r. zarejestrowano w Polsce 29 657 samochodów osobowych, o 40,83% (-20 463 szt.) mniej niż rok wcześniej i o 22,99% (-8 855 szt.) mniej niż w lutym 2020 r.

Od początku tego roku do końca marca zarejestrowano w Polsce 107 641 samochodów osobowych, o 23,01% mniej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (-32 163 szt.).



Biorąc pod uwagę jedynie bieżącą dynamikę sprzedaży wykazywaną przez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (bez uwzględnienia reeksportu), sytuacja w Polsce w porównaniu z innymi krajami Europy wydaje się być stosunkowo niezła. Według ACEA (która w swych statystykach dot. polskiego rynku uwzględnia Biorąc pod uwagę jedynie bieżącą dynamikę sprzedaży wykazywaną przez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (bez uwzględnienia reeksportu), sytuacja w Polsce w porównaniu z innymi krajami Europy wydaje się być stosunkowo niezła. Według ACEA (która w swych statystykach dot. polskiego rynku uwzględnia samochody osobowe oraz minibusy) Polska zakończyła luty 2020 rok na 7. pozycji wśród 30 rynków Europy (ostatnie dostępne dane).



Po uwzględnieniu dotychczasowych szacunków dotyczących tzw. reeksportu (w marcu br. ok. 2 300 sztuk) sytuacja na rynku aut osobowych wygląda inaczej. Liczba zarejestrowanych w tym miesiącu aut osobowych, które pozostały w kraju to około 27,4 tys. szt. Udział reeksportu w sprzedaży samochodów osobowych w tym miesiącu wyniósł ok. 7,75%.



W marcu 2020 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 27,9%. Udział firm osiągnął poziom 72,1%.

W liczbach bezwzględnych oznacza to, że klienci instytucjonalni kupili 21 389 aut.



Wśród piętnastu pierwszych marek klasyfikowanych na liście rankingowej (rok/rok), dwanaście (Skoda, Volkswagen, KIA, Hyundai, Renault, Dacia, BMW, Ford, Opel, Volvo, Peugeot oraz Fiat) zanotowało spadek liczby aut zarejestrowanych w 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wynik tylko jednej marki wzrósł o więcej niż 10% - była to Toyota, ze wzrostem o 11,74%.

Tytuł lidera rynku utrzymała Toyota. W 2020 roku klienci kupili i zarejestrowali dotychczas 16 429 aut tej marki, o 11,74% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Udział Toyoty w rynku wyniósł 15,26%. Na pozycji wicelidera znalazła się Skoda, w przypadku której liczba zarejestrowanych aut wyniosła 15 109 szt., o 15,30% mniej niż w 2019 roku. Udział marki wyniósł 14,04%. Na trzecim miejscu uplasował się Volkswagen. W 2020 roku klienci niemieckiego producenta zarejestrowali 9 377 samochodów, o 34,80% mniej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 8,71%. Na czwartej pozycji była KIA, w przypadku której liczba zarejestrowanych aut wyniosła 6 540 szt., o 11,21% mniej niż w 2019 roku. Udział marki w polskim rynku wyniósł 6,08%. Na piątej pozycji znalazł się Hyundai. W 2020 r. zarejestrowano dotychczas 5 340 aut tej marki, o 17,64% mniej niż w 2019 roku. Udział marki w rynku wyniósł 4,96%.

Najczęściej kupowanym modelem w 2020 roku jest Toyota Corolla (5 314 szt.; +129,74% r/r), za którą uplasowała się Skoda Octavia (4 551 szt.; -12,95% r/r) oraz Toyota Yaris (4 258 szt. -1,96% r/r), następnie Skoda Fabia (3 423 szt.; -30,74/r), a za nią Toyota RAV4 (2 336 szt.; +155,86% r/r).



Najpopularniejszym modelem wśród klientów indywidualnych jest Toyota Yaris (2 425 szt.; -2,53%), na drugim miejscu - Toyota Corolla (1 588 szt.; +77,23%), na trzecim – Dacia Duster (1 135 szt.; -52,49%), na czwartym – Skoda Fabia (1 083 szt.; -43,97%), a na piątym – Fiat Tipo (1 031 szt.; -35,72%).



Wśród klientów firmowych najczęściej rejestrowanym modelem jest Toyota Corolla (3 726 szt.; +162,95%). Na drugim miejscu jest Skoda Octavia (3 604 szt.; -11,34%), na trzecim Skoda Fabia (2 340 szt.; -22,23%), czwartym – Toyota Yaris (1 833 szt.; -1,19%), piątym – VW Golf (1 665 szt.; -44,98%)

Ranking sprzedaży TOP 10 marek - samochody osobowe (marzec 2020)

1. Toyota - 4550 szt.

2. Skoda - 4340 szt.

3. Volkswagen - 2447 szt.

4. Kia - 1755 szt.

5. Dacia - 1512 szt.

6. BMW - 1402 szt.

7. Mercedes - 1371 szt.

8. Renault - 1347 szt.

9. Hyundai - 1237 szt.

10. Volvo - 1154 szt.

Ranking sprzedaży TOP 10 modeli - samochody osobowe (marzec 2020)

1. Corolla - 1597 szt.

2. Octavia - 1278 szt.

3. Fabia - 1033 szt.

4. Yaris - 1005 szt.

5. Duster - 907 szt.

6. Superb - 733 szt.

7. C-HR - 702 szt.

8. Clio - 673 szt.

9. Golf - 606 szt.

10. RAV4 - 569 szt.

