Sprzedaż w salonach samochodowych a koronawirus. Rabaty, upusty, czas oczekiwania na nowe auto

Załamanie rynku sprzedaży nowych aut jest faktem. Tracą wszystkie marki, choć nie wszystkie w równy sposób. Pozornie tylko w takiej sytuacji powinien zrobić się rynek klienta, który własnymi pieniędzmi decyduje o zakupie. Niestety, tylko pozornie, bo można mieć nawet górę wolnej gotówki i nie kupić od ręki auta, które sobie wymarzyliśmy. A jeśli będziemy chcieli je zamówić, to okres oczekiwania może nas mocno zaskoczyć.

Postanowiliśmy zatem na przykładzie trzech marek, które najwięcej w ostatnim czasie sprzedają samochodów prześledzić czy są jeszcze auta z wyprzedaży modeli z 2019 roku? Jakie są upusty? I jak wygląda czas zamówienia nowego pojazdu? Nie “bawimy się” przy tym w spekulacje ile przy zakupie auta stojącego na placu czy w salonie możemy jeszcze “urwać” w porównaniu do cen katalogowych – nawet tych w promocji. To kwestia bardzo indywidualna, uzależniona od wielu czynników i determinacji, zarówno sprzedającego, jak i kupującego. W dodatku w jednym przypadku może to być rzeczywisty upust finansowy, a w kolejnym wliczenie w cenę dodatkowego wyposażenia lub usług serwisowych.

Toyota wyłącznie w pięciu drzwiach

W ofercie modelu Yaris z roku modelowego i produkcji 2019 pozostała już tylko... jedna wersja - pięciodrzwiowa Toyota Yaris 1.5 Hybrid 100 KM e-CVT hybryda w wersji Premium. Cena po rabacie wynosi 67 400 (cena regularna 70 000). Upust w wysokości 2600 złotych należy zatem uznać za symboliczny. Co ciekawe, wraz z zakończeniem sprzedaży Yarisa z 2019 roku zakończyła się sprzedaż tej wersji jako modelu 3-drzwiowego. Obecnie dostępne są wyłącznie wersje 5-drzwiowe. W ofercie modelu Yaris z roku modelowego i produkcji 2019 pozostała już tylko... jedna wersja - pięciodrzwiowa Toyota Yaris 1.5 Hybrid 100 KM e-CVT hybryda w wersji Premium. Cena po rabacie wynosi 67 400 (cena regularna 70 000). Upust w wysokości 2600 złotych należy zatem uznać za symboliczny. Co ciekawe, wraz z zakończeniem sprzedaży Yarisa z 2019 roku zakończyła się sprzedaż tej wersji jako modelu 3-drzwiowego. Obecnie dostępne są wyłącznie wersje 5-drzwiowe.



Yaris z roku produkcji 2020 i modelowego 2020 kosztuje od 48 tys. (52 500 zł przed rabatem), za wersję 1.0 VVT-i 72 KM z 5-biegową skrzynią manualną z wyposażeniem Active. Rabaty na Yarisa sięgają praktycznie na wszystkie modele 4500 zł, za wyjątkiem wersji 1.5 Hybrid 100 KM e-CVT, której cena jest stała i wynosi: 69 900 zł (Active), 71 900 zł (Premium) i 79 900 (Selection).



Bardzo podobnie jest w przypadku najmniejszego modelu Aygo.



Benzynowa wersja 3-drzwiowa 1.0 VVT-i 72 KM z manualną skrzynią 5-biegową z roku modelowego i produkcji 2019 jest już niedostępna. Pozostały jedynie wersje 5-drzwiowe.



Wersja 1.0 VVT-i 72KM z 5-biegową skrzynią w wersji wyposażenia "x" kosztuje 37 300 zł (taniej o 1100 złotych), "x-play" 39 400 zł (taniej o 5 tys. zł), a "Selection x-cite" 44 300 zł (taniej o 7 tys. zł). Są to jednak jeszcze autai ze starych zamówień i u dilerów jeśli pozostały, to już pojedyncze sztuki.



W Corolli sedan z 2019 roku wyprzedana została wersja 1.8 Hybrid 122 KM e-CVT w najtańszym wyposażeniu - Active.

Natomiast w przypadku Corolli TS kombi całkowicie wyprzedane zostały wersje 1.2 turbo 116 KM Multidrive S benzyna i 2.0 Hybrid Dynamic Force 184 KM e-CVT hybryda. Pozostały jeszcze wersje 1.2 116 KM 6-biegowy manual i 1.8 Hybrid 122 KM e-CVT hybryda w podstawowych wersjach wyposażenia Active i Comfort. Niemal identyczna sytuacja ma miejsce w przypadku Corolli hatchback.

Co ciekawe, mimo roku produkcji i modelowego 2019, nie otrzymamy zniżek (przynajmniej cennikowo) na Toyotę RAV 4 2.5 Hybrid Dynamic Force 222 KM AWD-i e-CVT hybryda. W zależności od wersji wyposażenia model ten wart jest od 144 900 do 184 900 złotych.



Toyota wydaje się być mało wrażliwa na całe zamieszanie, które widzimy na rynku. Być może stoi za tym fakt, że modele Camry i RAV4 produkowane są w Japonii, a pozostałe nie miały - tak jak u wielu innych konkurentów - problemów z zapewnieniem silników spełniających nowe Pozostałe wersje RAV 4 z roku modelowego i produkcji 2019 są cennikowo tańsze o równe 10 tys. złotych.Toyota wydaje się być mało wrażliwa na całe zamieszanie, które widzimy na rynku. Być może stoi za tym fakt, że modele Camry i RAV4 produkowane są w Japonii, a pozostałe nie miały - tak jak u wielu innych konkurentów - problemów z zapewnieniem silników spełniających nowe normy emisji spalin. Jak powiedział redakcji motofakty.pl Robert Mularczyk rzecznik Toyoty w Polsce - "Fabryki w Japonii działają zgodnie z harmonogramem i nie ma żadnego problemu z ich produkcją, a oba auta (Camry i RAV4) można zamawiać praktycznie "od ręki". Podobnie jest z pozostałymi modelami i jeśli ktoś chce kupić nowy samochód natychmiast, u nas będzie mógł takie auto dostać".

Skoda jest stała

Skoda jest stała w upustach.



Fabia w roku modelowym 2020 i roku produkcji 2019 jest równo o 4 tys. tańsza od ceny regularnej niezależnie od wersji nadwozia, silnika czy wyposażenia. Problem jest tylko taki, że najtańszych modeli już praktycznie nie znajdziemy. U dilerów stoją jeszcze pojedyncze auta, ale wybór dotyczący np. koloru jest mocno ograniczony.

O 5 tys. złotych taniej zapłacimy za Skodę Scalę 2020 z roku produkcji 2019, a o 12 tys. za Skodę Octavię (także rok produkcji 2019, a modelowy 2020). Nie ma się jednak co łudzić, także i tu najpopularniejsze wersje silnikowe czy wyposażeniowe rozeszły się już wśród klientów, a sprzedawcy informują, że jeśli produkcja rozpocznie się w maju, to TEORETYCZNIE w 3 miesiące później powinniśmy móc odebrać nasze auto, oczywiście pod warunkiem... i tu pojawia się cała lista warunków, co do których spełnienia nikt nie jest dziś w stanie zagwarantować. A zatem albo bierzemy to co jest albo czekamy.

Volkswagen trzyma cenę

VW Polo 1.0 80 KM z 5-biegową skrzynią (model 2020) z roku produkcji 2019 wyceniony jest w wersji wyposażenia Trendline na 58 590 złotych. Ten sam model ale z bieżącej produkcji kosztuje 59 790 złotych. Co oznacza zaledwie 1200 złotych różnicy! VW Polo 1.0 80 KM z 5-biegową skrzynią (model 2020) z roku produkcji 2019 wyceniony jest w wersji wyposażenia Trendline na 58 590 złotych. Ten sam model ale z bieżącej produkcji kosztuje 59 790 złotych. Co oznacza zaledwie 1200 złotych różnicy!



W przypadku "starego" Golfa z roku modelowego 2020 i produkcji 2019 z silnikiem 1.0 TSI 115 KM i 6-biegową skrzynią, jego cena w wersji wyposażenia Trendline zmniejszyła się z 79 290 złotych do 56 290. Czyli o całe 23 tysiące złotych! Wpływ na to na oczywiście pojawienie się nowej generacji modelu, ale różnica jest jednak kolosalna. Jeśli jednak ktoś zapytałby nas - czy brać wersję produkcyjną z 2019 roku czy z 2020? Odpowiadamy bez wahania - z 2020 roku! Różnica w cenie (przy modelu 1.0 TSI 115 KM/6 biegów Trendline) wynosi bowiem tylko... 200 złotych (56 290 zł vs. 56 490 zł). Bardzo skromnie. A przecież jesteśmy - przynajmniej w papierach - rok do tyłu!



Zła informacje jest także taka, że wersja 1.0 TSI 115 KM była bardzo "chodliwa" i jest obecnie praktycznie niedostępna (o dostępność tego modelu najlepiej jest się pytać przez stronę internetową VW). O wiele więcej jest wersji 1.5 TSI ale tutaj ceny są już znacznie wyższe.



Upusty na "nowego" Golfa z roku modelowego i produkcji 2020 są już skromniejsze i w przypadku wersji 1.0 TSI 90 KM z 5-biegową skrzynią w wersji Golf musimy zapłacić (po rabacie) od 69 490 złotych (75 490 zł cena regularna). Tu jednak dochodzi nam inny problem - okres realizacji zamówienia. Zazwyczaj wynosi on 3 miesiące. Obecnie dilerzy nie są w stanie określić (nawet w przybliżeniu), kiedy dokładnie auto możemy odebrać. Diler z którym rozmawialiśmy optymistycznie mówi o czasie 4 miesięcy, a pesymistycznie nawet o 6 miesiącach. Ta sytuacja praktycznie dotyczy wszystkich samochodów, które chcielibyśmy zamówić i to nie tylko u Volkswagena.



Ale to nie koniec złych wieści, z nieoficjalnych źródeł dowiedzieliśmy się, że zdrożeć mają w najbliższym czasie modele: VW Up!, VW T-Cross i VW T-Roc.

Podsumowanie

Żyjemy właśnie w ciekawych czasach. Nie wiadomo już czy jest rynek klienta czy producenta. Bez wątpienia u wielu dilerów najbardziej "chodliwe" wersje samochodów z popularnymi jednostkami napędowymi zostały już wyprzedane i z przysłowiową "świecą" ich szukać (być może stoją jeszcze gdzieś pojedyncze egzemplarze ale trzeba wykazać się cierpliwością i sprytem by je znaleźć). Pomocne mogą być różnego rodzaju wyszukiwarki dostępne na stronach producentów czy rozmowy z konsultantami. Zresztą wiele firm coraz bardziej przenosi sprzedaż i obsługę zakupową do internetu.



Nadzieją nie napawają także informacje o terminach dostawy zamówionych aut. Czas oczekiwania 4, 5 a nawet 6 miesięcy może być już dziś absolutnym minimum.

Liczycie Państwo, że w dobie kryzysu ceny samochodów będą spadać? Ja bym na to nie stawiał! Powodów jest kilka, ograniczę się do trzech.

Po pierwsze, złoty nie zyskuje a traci, w przeciągu ostatnich trzech miesięcy euro zdrożało o 7%, dolar o 8,41%, a japoński jen o 5,37%. I nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak długo ta sytuacja potrwa i w którą stronę pójdą ceny.



Po drugie, europejska polityka redukcji CO2 miała napędzać wzrost cen pojazdów na naszym kontynencie w tym roku i jak na razie nic nie zapowiada, by coś miało się w tej materii zmienić.

Po trzecie, producenci i dilerzy będą musieli gdzieś odrobić straty... Albo na autach albo na serwisie.

To tutaj jest produkowany Volkswagen ID.3