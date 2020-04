Stacja paliw. Warsztat samochodowy. Czy są tzw. godziny dla seniorów?

Pomiędzy godziną 10.00 a 12.00 zakupy w sklepach zrobią tylko seniorzy po 65 roku życia. W tych godzinach ze stacji paliw mogą korzystać wszyscy, nie tylko seniorzy. Tak samo wszyscy mogą korzystać ze stacji kontroli pojazdów.

Jakie środki ostrożności zachować korzystając ze stacji paliw i udając się na badanie techniczne auta?

Koronawirus a tankowanie

Stacje paliw to miejsca, przez które każdego dnia przejeżdżają setki innych zmotoryzowanych. Zadbajmy o to, by tankować w sposób bezpieczny dla zdrowia. Prawie wszystkie stacje posiadają rękawiczki jednorazowe przy dystrybutorach. Ich głównym celem jest ochrona rąk przed brudem, ale w równym stopniu chronią one przed zarazkami. Pistolet dystrybutora jest codziennie dotykany przez wiele osób i dlatego, szczególnie teraz, warto zakładać ochronne rękawiczki jednorazowe. Podczas płacenia najlepiej użyć karty zbliżeniowej, dzięki czemu nie będziemy mieli kontaktu z przechodzącą przez tysiące rąk gotówką.

Koronawirus a badanie techniczne pojazdu



Badanie techniczne jest obowiązkowe, aby pojazd mógł być dopuszczony do ruchu. W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa Ministerstwo Infrastruktury we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego przygotowało "wykaz dobrych praktyk”.

Aby zminimalizować ryzyko zakażenia należy:

1. Ograniczyć do minimum kontakt użytkownika pojazdu z diagnostą.

2. Jeśli to możliwe, użytkownik pojazdu powinien w nim pozostać i wykonywać polecenia diagnosty związane z wykonywaniem badania.

3. Zaleca się, aby w miarę możliwości opłaty za badania techniczne były wnoszone w formie bezgotówkowej.

4. Jeśli kilku użytkowników oczekuje na badanie techniczne, powinni zostać w swoim pojeździe.

5. Jeśli zostanie zaobserwowany zły lub podejrzany stan zdrowia, należy postępować zgodnie z wytycznymi ministra zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ministerstwo zwraca jednocześnie uwagę na to, żeby właściciel stacji kontroli pojazdu zorganizował takie warunki, aby były one bezpieczne dla pracowników.

Koronawirus w Polsce. Fakty

Koronawirus SARS-CoV-2 to patogen, który wywołuje chorobę COVID-19. Schorzenie przypomina zapalenie płuc, które ma zbliżony przebieg do SARS, czyli ostrej niewydolności oddechowej. Na tę chwilę w Polsce zakażonych jest już ponad 2600 osób, z czego 45 zmarły.

