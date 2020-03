Strefy płatnego parkowania. Powinny być obecnie płatne czy nie?

Strefy płatnego parkowania. Nie płacić!

Niektórzy nie mogą wręcz w to uwierzyć, że w znanym z oszczędności Krakowie, samorządowy bardzo szybko podjęli decyzję w sprawie bezpłatnego parkowania w centrum miasta . Bezpłatnie parkować można także m.in. w Rzeszowie, Płocku, Gdyni, Gnieźnie, Piasecznie. Radom się zastanawia. W Częstochowie podjęto decyzję o czasowym zawieszeniu kontroli.



To "czasowe zawieszenie kontroli" to dosyć ciekawe sformułowanie, bo czym innym jest informacja, że podjęto decyzję o zaprzestaniu poboru opłat, a czym innym o zawieszeniu kontroli.



Zresztą z takim dylematem mierzą się mieszkańcy Szczecina. Prezydent tego miasta Piotr Krzystek na Facebooku poinformował, że wystąpiła absencja kontrolerów i praktycznie nie będzie miał, kto kontrolować czy ktoś zapłacił czy nie. Formalnie w sprawie płatności powinna zapaść uchwała radnych, ale sesja musiała zostać odwołana ze względu na wykrycie zakażenia koronawirusem. Kiedy odbędzie się kolejna sesja nie wiadomo. Z wypowiedzi prezydenta nie wynika wprawdzie, że można nie płacić, ale jasno wynika, że nie będzie komu kontrolować czy ktoś płaci czy nie.



Część mieszkańców Szczecina nie wierzy w takie deklaracje i ma dylemat - płacić czy nie płacić? Wszak niektórzy mają już doświadczenie, jak to pewien premier wzywał do niepłacenia abonamentu RTV, a po jakimś czasie osoby, które się do tego zastosowały dostały wezwania, ale do zapłaty z odsetkami.

Strefy płatnego parkowania. Trzeba płacić!

Płacić nadal trzeba w Poznaniu, Wrocławiu czy Gdańsku. Także w stolicy parkowanie nadal będzie płatne. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oświadczył, że nie planuje zmian z opłatach za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN).

Według niego miasto nie rezygnuje z opłat, gdyż dzięki temu może zapewnić rotację na miejscach parkingowych, szczególnie w centrum miasta. Podkreślił, że mimo iż ruch samochodowy w stolicy jest dosyć duży, to miejsca parkingowe są nadal dostępne.

Prezydent dodał, że jego zdaniem możliwe jest zachowanie bezpiecznej odległości między pasażerami w środkach komunikacji zbiorowej. Tymczasem już od poniedziałku (23.04) komunikacja w Warszawie będzie kursowała rzadziej.



Przeciwna zniesieniu opłat za parkowanie jest też Polska Organizacja Branży Parkingowej (tak, tak, jest taka organizacja sami się zdziwiliśmy). Organizacja ta wydała nawet specjalne oświadczenie.

Otóż według tej organizacji mieszkańcy miast w celu zminimalizowania liczby osób zarażonych powinni ograniczyć wychodzenie z domu, a instytucje publiczne będą potrzebowały znaczących środków na przeciwdziałanie skutkom epidemii, a tym samym na powrót do normalnego funkcjonowania.

"Dlatego też jako Polska Organizacja Branży Parkingowej zwracamy szczególną uwagę na to, że zawieszanie przez część samorządów poboru opłat w strefach płatnego parkowania utrudnia realizację obu powyższych postulatów."

Pieniądze z parkomatów na przeciwdziałanie skutkom epidemii? Czy oby bardziej nie chodzi o to, by po prostu nie urwała się organizacji kasa z parkomatów...?



Jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Strefy płatnego parkowania powinny być w obecnym czasie zawieszone czy nie?

