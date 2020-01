Sukces marek Fiat Chrysler Automobiles w Polsce w 2019 roku

Spółka FCA Poland zamknęła 2019 rok w Polsce sprzedażą łącznie 32 367 samochodów marek Fiat Chrysler Automobiles (FCA), w tym 20 451 modeli osobowych i 11 916 dostawczych, co zapewniło spółce udział w rynku odpowiednio wynoszący 3,7% i 17,1%. Wzrosty sprzedaży na poziomie odpowiednio 9% i 11,3% w porównaniu z poprzednim rokiem są tym bardziej znaczące, że w 2019 roku rynek aut osobowych powiększył się o 4,5%, zaś pojazdów dostawczych o zaledwie 1,5%.

Sprzedaż w poszczególnych markach wyglądała następująco:

Fiat - 14 699 sztuk

Fiat Professional - 11 915 sztuk

Jeep - 4091 sztuk

Alfa Romeo - 1550 sztuk

Abarth - 101 sztuk

FCA inne - 11 sztuk

2019 był rokiem Fiata, którego sprzedaż wzrosła aż o 14%. W łącznej liczbie 14 699 Fiatów zarejestrowanych w Polsce w 2019 roku aż 63% stanowił model Tipo. Model Tipo, z rekordową sprzedażą 9384 egzemplarzy, był drugim najpopularniejszym samochodem kompaktowym wybieranym przez Klientów indywidualnych, co oznacza, że nowoczesna, stale rozwijana rodzina Tipo, idealnie trafia w zróżnicowane gusty i potrzeby Polaków. Za wyborem Tipo przemawia nie tylko szeroka oferta dostępnych nadwozi (sedan, hatchback i kombi), bogatego wyposażenia standardowego wersji POP, Street, Mirror, Lounge i S-Design czy nowoczesne, dynamiczne i ekonomiczne silniki benzynowe oraz Diesla, ale także pierwsze miejsce w rankingu niezawodności niemieckiego Towarzystwa Nadzoru Technicznego GTÜ wśród aut kompaktowych w 2019 roku. Równie ważnym argumentem przy podejmowaniu decyzji o zakupie Fiata Tipo jest jego wyjątkowo atrakcyjna cena, która zaczyna się już od 44 900 zł za wersję sedan napędzaną silnikiem 1.4 95 KM.

W 2019 roku rekord sprzedaży osiągnął również produkowany w Polsce Fiat 500. Kultowa „500" jest jak dobre włoskie wino, im starsza, tym bardziej pożądana przez użytkowników, co w zeszłym roku zapewniło jej trzecie miejsce wśród najchętniej wybieranych samochodów miejskich. W efekcie jej sprzedaż wyniosła aż 2309 sztuk, co przyniosło wzrost na poziomie 28,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Polscy Klienci docenili włoski design, dynamikę jazdy i kompaktowe wymiary doskonale sprawdzające się na zatłoczonych ulicach miast. To cechy, dzięki którym Fiat 500 zrewolucjonizował koncepcję mobilności i od 1957 roku został sprzedany na całym świecie w ponad 6 milionach egzemplarzy. Liczba ta z pewnością nadal będzie rosła dzięki otwarciu w Polsce zamówień na pierwsze hybrydowe Fiaty 500. Wraz z nimi ruszyły także zamówienia na hybrydową wersję modelu Panda, którego tradycyjnie napędzana wersja w zeszłym roku sprzedała się w liczbie 1091 sztuk, czyli o 6,8% więcej niż w 2018.

Fiat Professional, czyli marka reprezentująca koncern FCA w segmencie samochodów dostawczych, w 2019 roku powróciła na pozycję lidera sprzedaży, osiągając imponujący udział w rynku na poziomie 17,1%. Godnym podkreślenia jest udział poszczególnych modeli marki w swoich klasach: flagowy Ducato zdobył 13,8% rynku dużych aut dostawczych 2G (5484 sztuki), a Fiorino (3324 sztuki) i Doblò (2631 sztuk) zajęły odpowiednio pierwsze i drugie miejsca segmencie 1B, małych samochodów dostawczych, z łącznym udziałem równym 37,5%.

Również należąca do koncernu marka Alfa Romeo odnotowała w 2019 roku w Polsce najlepszy wynik od 10 lat. Dzięki połączeniu komunikacji i oferty bazującej na miesięcznych ratach, sprzedaż marki nad Wisłą wzrosła o 10,7% (1550 sztuk vs 1400 w 2018). Największym powodzeniem polskich Klientów cieszył się pierwszy SUV w gamie marki, Stelvio (905 sztuk), łączący elegancki, sportowy styl z doskonałymi właściwościami jezdnymi, maksymalnymi osiągami potwierdzonymi tytułem „Najszybszy SUV na torze", uzyskanym przez wersję Quadrifoglio na legendarnym torze Nürburgring, i najwyższym poziomem bezpieczeństwa z pięcioma gwiazdkami Euro NCAP. 110-letnie, sportowe dziedzictwo marki odzwierciedla także piękny włoski sedan Giulia, numer dwa w rankingu sprzedaży w Polsce w 2019 roku (420 sztuk).

Znaczny wynik na koniec 2019 roku zanotowała także marka Jeep, której Klienci ponownie zarejestrowali w Polsce ponad 4000 SUV-ów z siedmioszczelinowym grillem. Do najlepiej sprzedających się modeli należały Renegade (1604 sztuki) oraz nowy Compass (1331 sztuk).

101 entuzjastów z Polski znalazła w zeszłym roku sportowa marka Abarth, która zwiększyła swoją sprzedaż o 4% w porównaniu z rokiem poprzednim.