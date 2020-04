Sygnalizacja świetlna. Jaki mandat za przejazd na czerwonym świetle?

Kasa na budowę urządzeń do kontroli przejazdu na czerwonym świetle jest, ale żeby zamontować przy sygnalizacji świetlnej niedrogiego urządzenia wyświetlającego czas upływający do zapalenia się żółtego to już się nie da ?

cadzzilla (gość)

2020-02-10 13:01

Wystarczy zamontować liczniki czasu i było by wygodniej i bezpieczniej ale w Polsce kierowca jest po to żeby go wydoić z kasy, ukarać za byle co.