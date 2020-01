Tańsze i wygodniejsze przejazdy A4 Katowice-Kraków z aplikacjami

Z aplikacji Autopay można korzystać w telefonach z systemem Android oraz iOS. Pobranie aplikacji z Google Play lub App Store i skonfigurowanie konta użytkownika w tej aplikacji zajmuje dosłownie kilka minut. Wystarczy wybrać markę oraz model naszego pojazdu, wprowadzić numer tablicy rejestracyjnej oraz podać numer karty płatniczej. Gdy dojedziemy do placu poboru opłat musimy skierować się do bramki oznaczonej symbolem czarnej kamery na żółtym tle. Umieszczona tam kamera odczyta numer rejestracyjny, szlaban błyskawicznie się otworzy, a z naszej karty automatycznie zostanie pobrana opłata (mniejsza nawet o 30% niż regularna cena!). Proste! Dodatkowo, aplikacja oferuje możliwość obsługi kilku pojazdów jednocześnie, przegląd historii przejazdów, a co najważniejsze, wcale nie musimy mieć przy sobie telefonu, żeby przejechać przez bramki. Wszystko odbywa się automatycznie!

Elektroniczny pobór opłat A4Go – pełna kontrola przejazdów służbowych

Rozwiązaniem, które cieszy się dużą popularnością wśród kierowców i firm często korzystających z autostrady A4 Katowice-Kraków jest elektroniczny pobór opłat A4Go i Telepass. By z niego skorzystać potrzebne jest urządzenie pokładowe, dostarczane przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A., które umieszczone za szybą pojazdu komunikuje się z anteną zainstalowaną na bramce autostradowej. Po skategoryzowaniu pojazdu szlaban natychmiast się podnosi. W momencie przejazdu, z konta użytkownika pobierany jest zakupiony wcześniej impuls, czyli przejazd autostradą. Dla użytkowników A4Go i Telepass przeznaczona jest skrajna, lewa bramka na każdym z dwóch placów poboru tj. w Mysłowicach i Balicach, oznaczona symbolem czarnego samochodu na pomarańczowym tle.

Zarówno użytkownicy Autopay, jak i A4Go mogą teraz skorzystać ze specjalnej promocji na przejazdy autostradą A4 Katowice-Kraków. Dla kierowców samochodów o dwóch osiach (kategoria 1), koszt przejazdu to tylko 7zł, zamiast regularnych 10zł! Dla pojazdów z kategorii 2 i 3, koszt przejazdu to 17zł (zamiast 20zł), a dla pojazdów kategorii 4 i 5 przejazd przez bramki kosztuje tylko 30zł, zamiast regularnych 35zł! Co ważne, promocyjne impulsy zakupione w A4Go będą ważne aż 730 dni od daty zakupu. Więcej informacji na automatycznaa4.pl