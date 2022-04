Te dane policji nie są optymistyczne! A to tylko podsumowanie I kwartału

Więcej wypadków i kierowców na podwójnym gazie

W okresie od stycznia do marca 2022 r. doszło łącznie do 3958 wypadków drogowych, w wyniku których rannych zostało 4449 osób, a aż 372 straciło życie. W porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku liczba zdarzeń wzrosła o 14%. Niepokoją też inne przekazane przez policję statystyki.

W tym roku zatrzymano już łącznie 18002 kierowców prowadzących pojazd po spożyciu alkoholu. Ponad 3800 przypadków więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. to wzrost o aż 27%.

Liczba zatrzymań rośnie

Najwięcej zatrzymań, aż 386, odnotowano w Nowy Rok. Do alarmującej statystyki przyczyniły się także ostatnie dwa tygodnie ferii zimowych (okres od 14 do 28 lutego) oraz właściwie wszystkie dotychczasowe weekendy 2022 r. W soboty i niedziele notuje się od 50 do ponad 100 pijanych kierowców więcej niż w dni robocze. Rekordowy pod tym względem okazał się ostatni weekend marca z aż 593 zatrzymaniami.

– Prowadzenie samochodu nawet po małym piwie lub o poranku po imprezie nigdy nie jest dobrym pomysłem. Nieświadoma nietrzeźwość, czyli stan, w którym wydaje nam się, że organizm już poradził sobie z alkoholem, jest równie złudna, co niebezpieczna. W najlepszym wypadku może ona kosztować wysoki mandat, w najgorszym – życie i zdrowie. Za kierownicę można wsiąść tylko wtedy, kiedy mamy absolutną pewność, że jesteśmy trzeźwi, a taką daje badanie alkomatem dobrej jakości – tłumaczy Hunter Abbott, ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego z firmy AlcoSense.

Zobacz także: Takie nowe auta kupują Polacy

Z policyjnych danych wyłania się niepokojący trend – liczba kierowców, którzy ruszają w trasę po alkoholu rośnie z każdym miesiącem (z 5369 w styczniu, przez 5580 w lutym do 7053 w marcu). Czyżby nowe, surowsze kary obowiązujące od początku roku wciąż były zbyt niskie?

Przed nami zmiana przepisów

Przypomnijmy, że minimalna grzywna dla kierowcy prowadzącego pojazd w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila we krwi) wynosi teraz 2500 zł. Co więcej, zatrzymani za takie wykroczenie mogą stracić prawo jazdy na okres od sześciu miesięcy do trzech lat.

Od 17 września 2022 r. wejdzie w życie jeszcze jeden przepis mający na celu walkę z pijanymi kierowcami. Za jazdę po użyciu alkoholu, jak i w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila we krwi) kierowcom naliczana będzie maksymalna liczba punktów karnych – 15. Będą one mogły zostać skasowane dopiero po dwóch latach od opłacenia grzywny.

Zobacz także: Tak prezentuje się Dacia Jogger