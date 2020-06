Test Subaru XV 1.6. Subaru dla emerytów

Jest to zatem jedynie połączenie miejskiego minivana z zarysem sylwetki SUV-a. Doskonale ujęła to jedna z firm, nazywając swój model crossovera miejskim wojownikiem. Jest jednak jeden producent, który nie poddaje się tej modzie. To Subaru i jego genialny napęd SYMMETRICAL ALL-WHEEL DRIVE.

SUBARU XV. Crossover z wyglądu

Z założenia modele crossover mają karoserię o większym prześwicie, z dużymi kołami i wysoką pozycją pasażerów. Subaru XV jest kwintesencją tego stylu. Prezentowany model ma długość 4465mm, szerokość 1800mm, wysokość 1616 mm, rozstaw osi wynosi 2665 mm, a prześwit to 220 mm. Te gabaryty świadczą, że podczas projektowania nadwozia dużą uwagę przykładano do stylu auta uniwersalnego (najlepiej sprzedający się crossover – jakim jest Nissan Qashqai - ma odpowiednio dł/szer/wys: 4394/1806/1590 mm, a rozstaw osi i prześwit to odpowiednio: 2646 mm i 180 mm). Jeżeli dodamy, że Subaru XV jest oferowany na kołach 225/60R17, to model jawi się nam jako prawdziwy wojownik, który pokona nie tylko miejskie nierówności, ale także doskonale sprawi się w górach i na drogach szutrowych.

Ponieważ Subaru nie jest tak popularne jak Nissan, Toyota, czy chociażby Renault, warto przypomnieć, że obecnie oferowany model XV to pojazd który wszedł na rynek w 2017 roku. Oprócz znacznej poprawy urody karoserii, samochód ten ma podobne wymiary jak poprzednik (poprzedni model miał długość 4450 mm, szerokość 1780mm, wysokość 1570 mm i rozstaw osi 2635mm), ale przede wszystkich ma zupełnie nową platformę podłogową: Subaru Global Platform (SGP).

Platforma ta (na bazie której będą powstawały kolejne generacje samochodów Subaru), poprzez swoją konstrukcję zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa pasywnego, a jednocześnie umożliwia bardziej precyzyjne i komfortowe prowadzenie samochodu.

Podstawowe cechy platform SGP to:

• Więcej pewności na drodze

Szybsza reakcja pojazdu na polecenia kierowcy pozwala prowadzić go precyzyjniej, zwiększając jednocześnie potencjał unikania przeszkód. W rezultacie samochód jest bezpieczniejszy i przyjemniejszy w prowadzeniu, także podczas długich podróży. Mimo dużego prześwitu Subaru XV pokonuje zakręty jak zwykły samochód osobowy.

• Komfort podróży

Radykalne zwiększenie sztywności nadwozia oraz konsekwentna modyfikacja całego zawieszenia, pozwoliły na skuteczne tłumienie drgań pochodzących od nawierzchni i „ukrycie” tych nierówności. Efektem jest bardziej komfortowa jazda i mniejsze zmęczenie podczas długich podróży.

• Wygodna podróż

Ograniczenie nieprzyjemnych drgań i hałasu poprawiło komfort pasażerów podczas jazdy, a ulepszone zawieszenie i duża sztywność nadwozia przekładają się na wygodną podróż.

Subaru XV. Wnętrze bez zarzutu

Pojazdy Subaru przeszły w ciągu ostatnich dwóch dekad ogromną metamorfozę. Z modeli, które były jedynie fantastycznym rozwiązaniem technologicznym napędu, opakowanym w schludną, ale niezbyt efektowną karoserię, zmieniły się w wersje zachwycające nie tylko technologią napędu, ale także karoserią i zagospodarowaniem oraz wykończeniem wnętrza.

Po otwarciu drzwi zauważymy dopracowanie, które przywodzi na myśl stylizacje włoskie, czy francuskie. W Subaru XV mamy bowiem lekkość stylistyczną i urok jakiego nie było wcześniej w Subaru i do tej pory nie ma w samochodach japońskich.

Uwagę zwraca m.in. system informacyjno-rozrywkowy nowej generacji: 8-calowy ekran dotykowy zapewnia intuicyjną obsługę nawigacji i funkcji audio, natomiast zaprojektowany od nowa wyświetlacz wielofunkcyjny dostarcza kierowcy najważniejsze informacje o parametrach pracy samochodu.

Po zapoznaniu się z wszystkimi innowacjami w zakresie Infotainments i po sparowaniu swego telefonu z systemem Bluetooth w samochodzie, naciskam pedał hamulca i przycisk uruchomiania silnika, przełączam dźwignię zmiany biegów w pozycję „Drive” i ruszam na trasę.

Trzeba przyznać, że rozplanowanie wszystkich nastaw jest bardzo intuicyjne i już po krótkiej chwili byłem w stanie dokładnie poznać przyciski sterowania na kierownicy i ich wskazania. Szczególnie fajny jest przycisk z lewej strony kierownicy, który umożliwia przełączanie wielofunkcyjnego wyświetlacza o przekątnej 6,3", umieszczonego wygodnie nad tablicą przyrządów, który dostarcza kierowcy wielu istotnych informacji.

Nawigacja łączy się w modelu z wyświetlaczem wielofunkcyjnym, przedstawiając na nim informacje o kolejnych etapach podróży podczas zbliżania się do skrzyżowań bądź zakrętów. Ponadto możemy podejrzeć parametry pracy silnika jak np. temperatura płynu i oleju, czy chwilowe zużycie paliwa (z opcją wyznaczającą średnie zużycie).

Atutem każdego modelu - bez względu na poziom wyposażenia - jest EyeSight. czyli nowoczesny system wspomagania kierowcy. Zachowuje się on jak cyfrowa „druga para oczu”, która obserwuje drogę, korzystając z dwóch kamer umieszczonych obok lusterka na przedniej szybie (patrze zdjęcie). Na podstawie obrazów z kamer, pozwalających precyzyjnie określić kształt, prędkość i odległość, system potrafi rozpoznać nie tylko samochody, lecz również motocyklistów, rowerzystów i pieszych. Kiedy wykryje potencjalne niebezpieczeństwo, ostrzeże kierowcę, a kiedy to konieczne zahamuje samochód, aby uniknąć kolizji. Tym samym EyeSight odciąża kierowcę i zwiększa poczucie bezpieczeństwa podczas prowadzenia.

Napęd Subaru. Ideał AWD

Jednakże to nie sylwetka i nowoczesna platforma, czy nawet fajne wnętrze są wyróżnikiem tego modelu. Każde Subaru wyróżnia technologia napędu. Jak zdradził kiedyś jeden z szefów firmy, wg koncepcji przyjętej w koncernie, każdy model musi powstać jako dzieło sztuki w zakresie napędu, a „opakowanie” tego rozwiązania karoserią jest już sprawą drugorzędną. Stąd też technologie Subaru wyróżniają japońską markę i zapewniają szczególne odczucia podczas prowadzenia, których doświadczymy wyłącznie w tych samochodach.

Ich najważniejsze składowe to:

Stały napęd wszystkich kół - SYMMETRICAL ALL-WHEEL DRIVE

System ten w wymagających warunkach drogowych, równo rozdziela moment napędowy na wszystkie koła i zapewnia panowanie nad samochodem, podczas gdy inne pojazdy mogą mieć problemy. Zalety S AWD widoczne są natychmiast – lepsza kontrola podczas jazdy w zakręcie, lepsza trakcja na śliskich nawierzchniach, lepsze przyspieszenia. S-AWD sprawia, że prowadzenie samochodu okazuje się łatwiejsze, bezpieczniejsze i przyjemniejsze.

Bezstopniowa skrzynia LINEARTRONIC+ i aktywny podział momentu napędowego

Skrzynia ta zdecydowanie poprawia ekonomię jazdy, utrzymując silnik w jego najbardziej ekonomicznym zakresie obrotów, a jednocześnie zachowuje energię kinetyczną samochodu, często traconą podczas tradycyjnej zmiany biegów. Ze skrzynią Lineartronic zgodnie współpracuje napęd wszystkich kół z aktywnym podziałem momentu obrotowego (Active Torque Split AWD), który w normalnych warunkach przekazuje 60% momentu napędowego na przednie kola i 40% momentu na tylne koła. Gdy warunki jazdy stają się trudne, w czasie rzeczywistym następuje zarówno dostosowanie podziału momentu napędowego, jak i zmiana przełożenia w skrzyni biegów. W rezultacie poprawie ulega stabilność samochodu, bezpieczeństwo jazdy, a kierowca odczuwa to jako żywe i sprawne prowadzenie auta.

Silnik Subaru Boxer

Poziomy, przeciwsobny układ silnika typu bokser polega na rozłożeniu każdej pary cylindrów i tłoków o 180° względem siebie. Subaru wykorzystuje ten układ w silnikach Subaru Boxer od ponad 50 lat, ze względu na wiele zalet w porównaniu z silnikami innych typów (eliminacja drgań, niższy środek ciężkości, centralny środek ciężkości itd). Dzięki temu samochody SUBARU cechują się szczególną niezawodnością.

Subaru XV. Wrażenia z użytkowania

W czasie kilkudniowej przygody z Subaru XV miałem okazję sprawdzić pojazd w warunkach innych niż strefa dla „miejskiego wojownika”. Wprawdzie w czasie testu nie było śniegu i oblodzonych dróg (zima 2020), ale na bocznych drogach udało mi się znaleźć gorsze nawierzchnie, oblodzenia i… z zadowoleniem stwierdzam, ze jest to prawdziwy Subaru. Nie mamy tutaj namiastki samochodu uniwersalnego zwanego crossoverem, ale faktycznie model ma wszystkie atuty dużego SUVa. Do takich atutów możemy zaliczyć nie tylko pewność na trasie wyjścia z każdej sytuacji (oczywiście w miarę rozsądku), ale także m.in. system zjazdu z góry, który po naciśnięciu przycisku X MODE przejmuje sterowanie prędkością obrotową silnika i przyhamowywaniem kół (przycisk jest na konsoli środkowej, po lewej stronie obok dźwigni wyboru przełożeń, a uaktywnienie systemu pokazuje się na wyświetlaczu między zegarami). Najważniejszy jest jednak napęd na wszystkie koła, o czym przekonałem się gdy padający deszcz przerodził się w gołoledź i samochody miały problem na każdym podjeździe, a testowe Subaru XV... „jechało, ze zdziwieniem patrząc dlaczego inni stoją”...

Subaru XV. Silnik... największa bolączka XV

Wprowadzenie w życie norm spalin WLTP zdemolowało ofertę cennikową w wielu firmach w Europie, a niektórzy producenci, jak Infiniti, całkowicie wycofali się z Europy. Jeżeli chodzi o Subaru, to norma WLTP także odcisnęła swoje piętno i z modelu XV wycofano z oferty jednostkę 2,0 150 KM i obecnie oferta obejmuje tylko silnik benzynowy 1,6 114 KM, a to... żarcik z tego modelu.

Niestety nie jest to rączy mustang. Model XV osiąga prędkość maks 175 km/h, a przyspieszenie 0-100 km/h wynosi aż 13,9 sek (Fiat Panda 1,2 68 KM ma przyspieszenie 14,8 sek). Dodatkowo moment obrotowy w silniku wolnossącym nie jest stały jak w wersach turbo (przykładowo we wspaniałym, ale wycofanym, Subaru Levorg 1,6 170 KM moment ma 250 Nm w zakresie 1800-4800 obr/min), ale wynosi „tylko” 150 Nm przy 3600 obr/min. Teoretycznie taki moment jest zupełnie wystarczający, ale… to tylko teoria. W chwili gdy potrzebujemy „nacisnąć gaz” zacznie nam go brakować. Dodatkowo skrzynia biegów CVT nie pracuje już tak nienagannie równo i cicho jak przy stałym momencie w dużym zakresie prędkości. Jest to wprawdzie nadal skrzynia biegów pracująca o niebo lepiej niż przekładnie stosowane kilka lat temu w Toyotach, ale nie jest tak komfortowa jak np we wspomnianym Subaru Levorg.

Stąd też zaczynając jeździć tym Subaru rozpocząłem jazdę jak... hybrydą, gdzie istotą jazdy nie jest dynamika i swoboda, ale ociężałość, ospałość i toczenie się na trasie. Jak sprawdzałem, w mieście bez problemów można uzyskać zużycie paliwa ok 8,1-8,3 l/100 km, ale nie można energicznie naciskać na pedał gazu i przez to dojazd do miejsca pracy (ok.15 km) wydłuży się o... 1-2 minuty. Szok, ale to prawda...

Zużycie paliwa testowałem także na autostradzie podczas włączeniu tempomatu. Samochód z dwoma osobami o wadze 85 kg i 75 kg spalał odpowiednio: przy 100 km/h – 5,5 l/100 km, przy 120 km/h – 6,3 l/100km, przy 150 km/h – 9,8 l/10 km. Podczas „normalnej” jazdy na trasie model zużywał średnio ok. 6-6,5 l/100 km. Ważne jest jednak w tym przypadku, aby jechać bez gwałtownego dodawania gazu i czekać aż skrzynia samoistnie dobierze przełożenie. Jeżeli zaczniemy naciskać gaz, wzrośnie hałas spowodowany przyrostem obrotów silnika zanim nastąpi przyspieszenia, a dodatkowo nastąpi wzrost spalania.

Subaru XV. Dla kogo wersja 1.6?

Z pewnością nie jest to wersja dla osób lubiących dynamikę i energiczną jazdę. Jest to raczej model dla ceniących spokojne przemieszczanie się i komfort. Pojazd jest bowiem faktycznie doskonale wyciszony, a układ napędowy nie przenosi do wnętrza żadnych wibracji. Oczywiście gdy potrzeba, to zespół napędowy można „nieco pognębić”, ale… jazda stale z dynamicznym naciskaniem pedału gazu jest męcząca ze względu na hałas, zużycie paliwa i brak osiągów. Tak więc osobiście uważam, że jest to idealny samochód dla osób starszych, którzy zamiast pośpiech i dynamikę wybierają spokój i bezpieczeństwo, a także pewność, że nie zaskoczą ich żadne warunki drogowe.

Poza tym jest to prawdziwy wojownik, któremu nie straszne są miejskie ulice ale też pozamiejskie szlaki. W przypadku konkurentów jest zaś z tym różnie, gdyż większość „osiada na mieliźnie” poza wybrukowanymi drogami.

Na koniec pozostawiłem cenę. W salonach nowy Subaru XV kosztuje od 101 800 zł (wersja Trend) do 114 500 zł za prezentowany model Exclusive.

Dane techniczne Subaru XV 1.6 i jego konkurentów

DANE Subaru XV Exclusive Mitsubishi ASX Intense Suzuki Vitara III Elegance Sun cena [zł] 114500 104400 107900 liczba miejsc/drzwi pięć/pięć pięć/pięć pięć/pięć typ nadwozia crossover crossover crossover masa własna [kg] 1429 1395 1245 poj bagażnika [l] 385/1310 406/1218 375/710 poj zbiornika paliwa [l] 63 60 47 UKŁAD NAPĘDOWY





Rodzaj paliwa benzyna benzyna benzyna Pojemność [ccm] 1600 1998 1373 Liczba cylindrów 4 – boxer R4 R4 turbo Napędzana oś Symmetrical AWD 4WD 4WD Skrzynia biegów/liczba przełożeń CVT CVT Manual 6 OSIĄGI





Moc [KM] przy prędkości obrot [obr/min] 114/6200 150/5000 129/5500 Moment obrot [Nm] przy prędkości obrot [obr/min] 150/3600 195/4200 135/2000-4000 Przyspieszenie 0-100 km/h [sek] 13,9 12,2 9,5 Prędkość maks [km/h] 175 190 200 śr spalane [l] 6,9 8,2 4,9 Emisja CO2 [g/km] 157 185 105 wymiary [mm]





długość 4465 4365 4175 szerokość 1800 1810 1775 wysokość 1650 1640 1610 rozstaw osi 2665 2670 2500 prześwit 220 190 185 rozstaw kół przód 1550 1545 1535 rozstaw kół tył 1555 1545 1505 kąt natarcia [stopni] 19,5 20,1 18,2 kąt zejścia [stopni] 31,2 31,4 28,2 kąt rampowy [stopni] 21,5 19 17,7

