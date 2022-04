Testy zderzeniowe samochodów Euro NCAP. Które auta nie spełniły norm, a które nie zawiodły? Sprawdzamy wyniki z lat 2019 - 2022

Euro NCAP - jest skrótem od European New Car Assessment Programme, czyli „europejski program oceny nowych samochodów” - to niezależna, bezstronna organizacja ds. oceny bezpieczeństwa pojazdów. Organizacja ta jest sponsorowana przez różne niezależne firmy, a także wspierana przez rządy niektórych krajów europejskich (m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Holandia, Szwecja).

Euro NCAP powstało w roku 1997, a jej celem było dokonywanie testów zderzeniowych według dokładnie opracowanego schematu. Takie usystematyzowanie prób pozwalało bowiem dokładnie porównywać różne samochody w zakresie bezpieczeństwa biernego, czyli ochrony podczas wypadku. Tym samym marzenia niektórych producentów, lub ich marketingowe przekłamania o fantastycznym samochodzie, często zderzały się z rzeczywistością, która wcale nie była różowa.

Opracowany wówczas test zderzeniowy składał się z czterech elementów:

Szybko okazało się jednak, że niemożliwe jest porównywanie aut z różnych segmentów. Modele mniejsze miały bowiem krótsze i gorzej zabezpieczone strefy zgniotu, oraz znacznie uboższe wyposażenie, wpływające na poziom bezpieczeństwa jadących. Tym samym uzgodniono, że porównywać będzie można tylko modele tych samych klas.

Wraz z rozwojem technologii i wprowadzaniem coraz bardziej rozwiniętych form ochrony jadących oraz innych uczestników ruchu, zwiększały się też wymogi odnośnie bezpieczeństwa.

Aktualnie test czołowy został zastąpiony dwoma testami:

Po przeprowadzeniu testów opracowywane są cztery niezależne opinie:

Działy te są oceniane procentowo. Następnie na podstawie tych czterech działów samochód otrzymuje wynik testu. Aktualnie wyniki testów podaje się w 5-stopniowej skali (w gwiazdkach), a wynik 5-gwiazdkowy nikogo już nie dziwi i zdobywa je coraz więcej pojazdów, także w klasach niższych.

Oto jak odczytywać gwiazdki:

Prześledziliśmy wyniki testów Euro NCAP z lat 2022-2021-2020-2019. Oto wyniki:

W roku 2022 przeprowadzono na razie tylko pięć testów, z czego tylko jeden sprawdzany model nie otrzymał pięciu gwiazdek. Co zaskakujące, było to BMW...

W roku 2021 przeprowadzono 35 testów. W tym wypadku mieliśmy model który sklasyfikowano nie dając żadnej gwiazdki (Renault ZOE), model któremu przyznano jedną gwiazdkę (Dacia Spring), dwa auta otrzymujące dwie gwiazdki (Dacia Logan i Dacia Sandero) i siedem modeli modeli którym przyznano cztery gwiazdki (Fiat 500e, MG Marvel R, Nissan Townster, Hyundai Bayon, Opel Mokka, Renault Kangoo, Citroen C4)

Warto przypatrzeć się dokładnie co zaważyło na fatalnej punktacji ZOE, oraz Dacii Spring, Logan i Sandero:

Co ważne. Renault Zoe miało wcześniej wynik pięciu gwiazdek, lecz zwiększające się wyposażenie konkurentów (co w ramach porównań w klasach obniża wartość modelu) i stosowanie do testów wersji Standard, zamiast bogato wyposażonych wersji, dało taki efekt.

W roku 2020 przeprowadzono tylko 13 testów (początek Covid19 i zamieranie życia we wszystkich działach). Jeden model uzyskał trzy gwiazdki (Hyundai i10) i jeden cztery gwiazdki (Honda e). Wszystkie inne miały maksymalną liczbę gwiazdek.

Oto dwa najgorzej oceniane w roku 2020:

W roku 2019 wykonano aż 65 testów. Najniższe oceny -trzy gwiazdki- uzyskały wówczas Jeep Renegade, trzy bliźniacze maluchy: VW up!, Skoda Citigo, Seat Mi oraz Aiways U5. Cztery gwiazdki przypadły w udziale Peugeot 2008, Seat Alhambra, Volkswagen Sharan, Opel Corsa, Jeep Cherokee, Peugeot 208, DS3 Crossback, Kia Cee'd, Citroen C5 Aircross.

W tym roczniku po raz ostatni badane były te same pojazdy w wersjach standard i z pakietem bezpieczeństwa. Warto prześledzić jakie zmiany nastąpiły w tych przypadkach, gdyż wszystkie wersje standard miały cztery gwiazdki, a wersje z pakietem safety pięć gwiazdek.

A jaki model wśród testowanych w latach 2022-2021-2020-2019 jest najbezpieczniejszy?

W tym wypadku trudno jednoznacznie powiedzieć, gdyż ponad 90 modeli uzyskało pięć gwiazdek przyznanych przez NCAP. Pokusiliśmy się jednak o wybranie najlepszego modelu w każdej badanej kategorii. Ponieważ przyznawanie gwiazdek NCAP jest podobne do sportowej konkurencji wieloboju, gdzie trzeba mieć wysokie noty w każdej dziedzinie, nie wiadomo kto jest najlepszy w poszczególnych konkurencjach. Zatem skupiliśmy się na wyborze najlepszego z najlepszych w każdej dziedzinie. Oto wyniki.

Ochrona kierowcy i pasażera jadących wewnątrz: Najwyższą ocenę 99% uzyskała Mazda CX 30. Notę 98 % uzyskała Mazda 3 oraz Tesla3. Notę 97 % uzyskało aż 8 modeli.

Warto podkreślić, że najwyżej ocenione są konstrukcje Skyactiv firmy Mazda, co po raz kolejny potwierdza innowację technologiczną japońskiej firmy.

Ochrona dzieci jadących we wnętrzu: W tym wypadku mamy dominacje Mercedesa.

Wśród pięciu modeli, które uzyskały 91% są: Subaru Forester i Nissan Qashqai, oraz trzy Mercedesy: EQ EQS, EQ EQB i CLA. Notę 90 % uzyskały zaś tylko Mercedesy: EQ EQB, EQ EQA, Klasa B i Klasa GLA.

Ochrona pieszych: W tej klasyfikacji najlepsi są Mercedes i BMW: 94% uzyskał- Mercedes EQ EQA, 93% mają - BMW 4 Coupe i BMW 4 Kabrio, a 91 % mają Mercedes CLA i BMW Z4.

Zaawansowane systemy asystenci jazdy. Tutaj mamy chyba największe zaskoczenie. Pierwsze miejsce 95% mają Subaru Outback i Nissan Qashqai, drugie z ilością 94 % mają Tesla 3 i Tesla 4/ Trzecie zaś – 92% - ma chiński model (totalnie nie znany w Polsce) NIO ES8.

Najgorsze wyposażenie w systemy Assist

W tej klasyfikacji nie ma zaskoczeń. Najgorsze wyposażenie w systemy Assist mają wersje najtańsze.

model ochrona pasażerów ochrona dzieci ochrona pieszych systemy Assist produkcja od ilość gwiazdek Renault Zoe 43 52 41 14 2012 0 Dacia Spring 49 59 39 32 2021 1 Dacia Logan 70 72 41 42 2021 2 Dacia Sandero 70 72 41 42 2021 2 Seat Mii 81 83 46 55 2011 – 2021 3 VW up! 81 83 46 55 2011 3 Skoda Citigo 81 83 46 55 2011 – 2020 3 Aiways U5 73 70 45 55 2019 3 Jeep Renegade 82 84 55 58 2014 3 Hyundai i10 69 75 52 59 2019 3 Seat Alhambra 89 78 59 62 2010-2022 4 VW Sharan 89 78 59 62 2010 -2022 4 Citroen C4 80 83 57 63 2021 4 DS 3 Crossback standard 87 86 54 63 2018 4 BMW 2 Coupe 82 81 67 64 2021 4 Opel Mokka 73 75 58 64 2021 4 Honda e 76 82 62 65 2019 4 Hyundai Bayon 76 82 76 67 2021 4 Fiat 500e 76 80 67 67 2020 4 Toyota Yaris 86 81 78 68 2020 5

Analizując dane testów Euro NCAP w przeciągu kilkunastu lat można zauważyć, że marzenia producentów o budowie samochodu bezpiecznego są coraz bliższe rzeczywistości. Jako przykład można podać Mercedesa klasy C i BMW serii 3 badanych w roku 1997, które otrzymały po dwie gwiazdki z zakresu ochrony jadących i dwie z zakresu ochrony pieszych (pierwsze, prostsze wyniki badań), oraz badane w roku 2019 Renault Clio, które w zakresie bezpieczeństwa pasażerów ma notę 96%, w zakresie bezpieczeństwa dzieci – 89%, ochrony pieszych – 72%, a wyposażenie w najnowsze zdobycze techniki – 73%.

Redakcja poprosiła także o wypowiedź na temat Euro NCAP ekspertów z dwóch różnych dziedzin:

Wojciecha Drzewieckiego, Prezesa Instytutu Badań Rynku Samochodowego SAMAR, zapytaliśmy o odczucia klientów, nabywających nowe modele.

Redakcja motofakty.pl: - Czy wyniki Euro NCAP są wyznacznikiem dla nabywcy pojazdu? Wojciech Drzewiecki: W większości przypadków rozważając zakup auta, wynik testów Euro NCAP nie odgrywa aż tak dużej roli. Patrzymy przede wszystkim na koszty pozyskania auta oraz jego wyposażenie. Owszem, „przelatujemy” wzrokiem przez listę wyników, ale nie stanowią one czynnika decyzyjnego, chyba że auto w czasie testu kompletnie się złoży, ale dziś to już przypadek jest rzadki. Redakcja motofakty.pl: - Czy poziom świadomości o bezpieczeństwie osiągnął w Polsce poziom jak w krajach dawnej UE, czyli czy nabywcy dokupują pakiety bezpieczeństwa? Wojciech Drzewiecki: - Kwestia bezpieczeństwa ma znaczenie. Dlatego duża część producentów maksymalnie wyposaża w nie swoje produkty ograniczając listę dostępnych w postaci opcji do minimum. Wiele osób np. rezygnuje z systemów utrzymania auta na pasie ruchu, które często są właśnie dostępne w postaci opcji. Redakcja motofakty.pl: - Jaka procentowo część ceny samochodu to konieczność spełnienia norm bezpieczeństwa. Czy można to szacunkowo określić? Wojciech Drzewiecki: -Trudno jest dziś określić, jaką część ceny auta stanowią systemy bezpieczeństwa. To zagadnienie szersze, ponieważ bezpieczeństwo to nie tylko systemy, ale także a może przede wszystkim konstrukcja samochodu, wykorzystanie wysoko wytrzymałych materiałów oraz badania i testy prowadzone przez producentów. To także koszt, który uwzględniony jest w cenie auta. Samo dodanie poduszek czy pasów nie wpłynie na zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów.

Do tych wszystkich wymienionych wcześniej elementów należy dodać również kierowcę i jego zachowanie na drodze. Można mieć najbezpieczniejsze auto, idealnie skonstruowaną klatkę bezpieczeństwa, a zachowując się nieodpowiedzialnie na drodze stworzyć zagrożenie, przed którym nie uratują nas jakiekolwiek systemy. Fizyki nie da się oszukać.



Na temat postrzegania testów Euro NCAP przez producentów zwróciliśmy się do Wojciecha Sierpowskiego, pierwszego polskiego jurora w Car of the Year, a aktualnie Przewodniczącego jury Car of the Year Polska i Wydawcy AutoRok