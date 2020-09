TomTom GO Navigation. Teraz dostępna we wszystkich głównych sklepach z aplikacjami

TomTom GO Navigation jest wyposażona w szczegółowe mapy 3D przechowywane w telefonie kierowcy. Po podłączeniu do sieci mapy są wzbogacone o cały pakiet usług internetowych firmy TomTom, w tym informacje o ruchu drogowym i ostrzeżenia o fotoradarach.

Nawigacja TomTom GO jest łatwa w użyciu i wyposażona w wiele innowacyjnych funkcji, które pomagają kierowcy w bezpieczniejszej nawigacji, w tym pasek trasy i system prowadzenia po pasie ruchu. Moving Lane Guidance pomoże kierowcom, aby nie przeoczyli właściwych kierunków jazdy poprzez powiększanie pasa ruchu podczas zbliżania się do skrzyżowania lub zjazdu.

Mapy offline są aktualizowane co tydzień (konieczne jest wtedy połączenie z internetem), aby odzwierciedlić zmiany ograniczeń prędkości i pomóc kierowcom uniknąć zablokowanych pasów ruchu i robót drogowych. Dodatkowe funkcje map, to także kluczowe zalety TomTom GO Navigation, która umożliwia użytkownikom dodawanie i usuwanie regionów map w oparciu o osobiste potrzeby kierowców w zakresie jazdy. Istnieje możliwość wyboru map krajowych lub regionalnych, co ogranicza ilość używanej pamięci telefonu.

TomTom GO Navigation jest wyposażona w zestaw usług online, w tym TomTom Online Search and Routing, ułatwiające wyszukiwanie miejsca, do którego chcemy dotrzeć. Aplikacja posiada również funkcję TomTom Traffic, dokładną i wiarygodną usługę dostarczania informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, a także TomTom Speed Cameras (w niektórych krajach), pomagając tym samym kierowcy w przestrzeganiu ograniczeń prędkości.

TomTom GO Navigation oferuje 30-dniową bezpłatną wersję próbną, a następnie użytkownicy mogą wykupić subskrypcję w wysokości 57,99 zł za dwanaście miesięcy, 39,99 zł za sześć miesięcy lub 8,99 zł za miesiąc. Subskrypcje te można zakupić bezpośrednio w Google Play, App Store i Huawei AppGallery.

