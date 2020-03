TOP 15 silników Diesla, których należy unikać. Przegląd rynku

volek (gość) 2020-03-18 15:26 Nie wszystkie diesle takie złe...

Ja (gość) 2020-03-18 20:24 1.6 hdi awaryjny Polecam dokształcić się redaktorku

Diesel = pozorna oszczędność (gość) 2020-03-18 21:01 Tylko idiota kupuje klekota.

Zdziwiony (gość) 2020-03-19 07:02 Jeździłem prawie 11 lat E46 z silnikiem m47 i nie dam złego słowa na niego powiedzieć!!! Samochód pomimo swej masy żwawy na każdym biegu,pali w mieście max10,trasa 6,5...150 koni musi swoje zezrec,jak chce się podróżować wygodnie to trzeba trochę zapłacić-jak oszczędzać to polecam furmanke

Rocetman (gość) 2020-03-19 07:05 1.6 HDI. Bardzo to dobry silnik. 115 KM to bardzo udana jednostka. Wiem bo mam. 200 tyś km zrobione i zero problemów. Należy tylko wyczyścić przewód doprowadzając olej do turbiny aby nie doprowadzić do jego zatarcia. Brak turbo dziury i problemów z DPF. Trzeba go tylko pogonić po trasie co jakiś czas.

Gość (gość) 2020-03-19 08:33 1.6 HDI awaryjny? Od kiedy? Kto pisał te bzdury? 1.6 HDI to jeden z najlepszych małych diesli na rynku.

Waldek (gość) 2020-03-19 08:58 A na pierwszym zdjęciu Saab z silnikiem 1.9 tid czyli oplowskie 1.9 cdti a wywodzące się z fiatowskiego 1.9 mulijet czyli jednego z najlepszych i najtrwalszych silników diesla. Autorze ogarnij się!

Oj ! (gość) 2020-03-19 10:18 A kto w dzisiejszych czasach kupuje jeszcze klekoty ??? Na zachodzie stoją ich po giełdach i komisach setki tysięcy, poza Wschodem nikt ich nie chce.

Bleb (gość) 2020-03-19 10:33 Pomieszanie z poplątaniem. Na przykładzie 1.6hdi powielane informacje odnośnie awaryjnosci sztuk które zadebiutowały na rynku. Który to był rok 2001? Miałem 307 po liftowe, jak sprzedawałem miało 280kkm przelotu. Obecnie poganiam 308 z tym samym silnikiem 109km i licznik aktualnie wskazuje 272kkm przebiegu. Turbo oryginalne choć na dniach idzie do regeneracji bo delikatnie się rozszcelnilo na połówkach. Ciśnienie nadal daje prawidłowe. Wtryski oryginalne. Sprzęgło z dwumasa zrobione przy 260kkm bo sprzęgło zaczęło ślizgać. Dwumasa nie wykazuje oznak uszkodzenia i leży na półce w razie w. Więc jak się ma to do tej opisanej awaryjnosci. 1.9jtd awaryjny..... Litości

jl (gość) 2020-03-19 10:52 diesel z bezposrednim wtryskiem paliwa ? istne cudo.

Rad (gość) 2020-03-19 14:42 Faktycznie coś tu redaktor pomylił. Mialem 1,6 dni. Duzo o nim czytałem wcześniej i później i zawsze był OK. Dzisiaj dowiedziałem się ze jest be. A gdzie 1,5dci od Renault? Chociaz miałem też dwie renowki z tym motorem i miałem olej co 12 tys. Km i wszystko grało.

Romcost (gość) 2020-03-19 18:02 Co za bzdury, 1,6HDI ma pasek a nie łańcuszek rozrządu...

Kirk (gość) 2020-03-19 19:14 Tylko jeden przykład podam na brak kompetencji i ogólnikowe podejście redaktora. Wrzucanie wszystkich 1.9tdi PD do jednego worka podczas gdy jest ich bodajże ponad 20 wariantów, jest olbrzymim uogólnieniem. Co redaktor powie na np. silnik BMM który nie ma żadnych bolączek? Tego typu teksty są dla kompletnie zielonych lalusiów co nic nie wiedzą o samochodach.

K (gość) 2020-03-19 19:19 Do Romcost (gość Czy tam walki nie są spięte łańcuchem ?

Sm (gość) 2020-03-19 20:59 2.0 tdi bmm 350 tyś zero problemu

Nubus (gość) 2020-03-19 21:06 Jak zwykle alfa i fiat sie sprawdza najlepiej i w oplu insignia chodzi jak zegarek.

Mirynda (gość) 2020-03-19 21:52 V 8 4litr Mercedes,redaktoru bladego pojecia niemasz o motoryzacji.zacznij moze pisac o wrotkach.

Anoninm (gość) 2020-03-19 22:51 Na zdjęciu 1.9tid mam signum 1.9cdti zastosowane też w fiat multijet alfie jtd zwana jtdm też i innych byłem na różnych szkoleniach wszyscy twierdzą że są to bardzo dobre silniki no dobra zdążą się że padnie jakiś wtryskiwacz o przejechaniu miliona kilometrów

Polak (gość) 2020-03-20 05:13 Romcost- autor nie mówi o łańcuchu rozrządu, tylko łańcuszku wałków w jednostce 16 zaworowej. Poza tym 1.6hdi 8 zaworowe jest nieśmiertelne. Tak samo jak większy brat 2.0 hdi- szczególnie w odmianie 90 PS

Ja (gość) 2020-03-20 07:36 2.5 tdi be t4 zwykła pompa 88 km ponat 800 tyś przejechanie i cały czas rośnie

edi (gość) 2020-03-20 08:34 a dlaczego na zdjeciu jest bodaj najlepszy diesel swiata sLynny FIAT 1910 multijet /150-170/510nm to jawne wprowadzanie w blad czytelnika i nieetyczne

haem (gość) 2020-03-20 09:58 Ja zadam pytanie, kto sponsorował ten artykuł? Jakiś ekolog? Wypisano prawie wszystkie silniki diesla dostępne na rynku. Pomieszano wartościowe jednostki z rzeczywiście szrotami. Dodatkowo artykuł jest bardzo nierzetelny. Skoro już się opisuje np. 2.0 TDI warto wspomnieć, że przeszedł on sporo modyfikacji i od pewnego roku produkcji zostały wyeliminowane wady. Bardzo nierzetelne podejście dziennikarskie.

Przemek (gość) 2020-03-20 10:00 Żal czytać ten ranking ktoś na siłę wstawił silniki połowa z tego rankingu jest nie do zajechania

2.5 tdi (gość) 2020-03-20 11:12 Ten silnik nie jest zły, problemem jest to, że przebiegi większości z nich to ponad 500tys km a nie 200 jak większość z ludzi ma na licznikach

Gergor (gość) 2020-03-20 11:13 2.0d bmw to super motor dynamiczny i bardzo oszczedny a ze wymiana rozrzadu kosztuje troche wiecej . Jak cie nie stac na rozrzad to nie kupuj bmw .

Gość (gość) 2020-03-20 11:20 Z tego wynika że wszystkie silniki diesla są złe. Kto to pisał

Amator (gość) 2020-03-20 11:49 Pan redaktor naczytał się głupot i pisze bzdury

Jacek (gość) 2020-03-20 12:06 1,6 hdi awaryjna?? Mam 307 90km z przebiegiem 530 000 tys. Kilometrów i tylko raz była turbina wymieniana i podkładki pod wtryskami i tyle. "Redaktorze" prosze się dokształcić. Kilka tych aut z tym silnikem zjeździłem i nic się nie działo.

Greg (gość) 2020-03-20 12:10 Szkoda że artykułu nie można oceniać, ale pewnie wywaliłoby za niskie oceny. Czyli co? Jedyny słuszny prawilny 1,9 tdi na starej pompie tak? Ja rozumiem że ekologia wchodzi i bla bla... Ale temat Dieslofobii jest już dla mnie równie męczący jak dźwięk kosiarki do trawy. A tu czytam że dosłownie każdy Diesel zły. Ropniak przynajmniej nie sypie się po wszadzeniu turbiny co 30 tysięcy kilometrów.

Derd (gość) 2020-03-20 12:11 Co za bzdury. 2.5 TDI top 1 ? Przecież to jeden z tych diesli który był kamieniem milowym w motoryzacji. Te silniki przejeżdżają bez problemu ponad 500 tys przebiegu. Awaryjny był silnik 2.5 TDI V6 - ale to też nie na tle żeby być top1. 2.0 TDI to takze udana jednostka w wersjach 8 zaworowej. To samo 1.6 HDi. Chyba fiat sponsorował ten ranking bo gdzie JTD z lat 90/2000 gdzie dochodziło do rozbiegania silnika albo urywanie klap wirowych czego wynikiem była kompletna demolka silnika ...

Only Gasoline (gość) 2020-03-20 13:01 Silnik diesla jest przeznaczony do aut dostawczych i ciężarowych, nigdy nie potrafiłem zrozumiec idiotów kupujących małe miejskie fotele na kółkach z dieslem. A tym bardziej producentów montujacych ciężkie motory do lekkich miejskich aut. No ale idiotów nie sieją.

Aro (gość) 2020-03-20 13:34 Co do 2.5tdi od vw to tak ale w wersji v6 która jest tragedią a nie w układzie r5 który jest toporny.