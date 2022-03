Toyota Aygo 1.0 VVT-i 72 KM. Pierwsza jazda, wrażenia, ceny i wersje

Przy okazji warto zaznaczyć, że niewielu producentów zdecydowało się pozostać w tym segmencie. Wycofał się między innymi Opel, Ford, Renault, Citroen, Peugeot oraz Skoda. Fiat postanowił pozostać, ale postawił na elektryfikację, podobnie jak Smart. Na placu boju pozostała Kia, Volkswagen, Hyundao oraz Toyota z nowym modelem Aygo X. Przyczyny takiego stanu rzeczy? Przede wszystkim zaostrzające się regulacje UE dotyczące norm emisji spalin i zwiększający się nacisk na bezpieczeństwo. Oprócz tego producentom po prostu nie zawsze opłaca się sprzedawać tego typu auta.

Toyota Aygo X. Stylistyka nadwozia i wnętrze

Wzorem modeli Yaris i Yaris Cross, tak samo Aygo X jest zupełnie inne i nie przypomina „zwykłej” Toyoty Aygo, która jest na rynku od 2014 roku. W porządku, tył obu aut jest podobny – charakterystycznie ścięta klapa, bardzo krótki zwis tylny, pionowe klosze lamp i solidne wcięcie w zderzaku. Poza tym, trudno zestawiać ze sobą te dwa auta. Wyróżnia się przede wszystkim przednia część, która praktycznie nie posiada typowej atrapy grilla, co wygląda dość osobliwie, ale z drugiej strony – bardzo ciekawie. Podkreślają to klosze lamp – strzeliste i z bardzo charakterystyczną sygnaturą świetlną. Zderzak jest solidny, dość muskularny i ma spory wlot powietrza oraz akcenty podkreślające delikatnie uterenowiony charakter autka.

Profil również przypomina Aygo, ale nie ma tu zbyt wielu elementów stycznych. Mamy szerokie nakładki na nadkola, które wizualnie sprawiają, że nadkola wydają się kwadratowe. Nietypowy, ale ciekawy zabieg. Warto również zwrócić uwagę na słupek C oraz malutką szybę w tylnych drzwiach. Wielu producentów stara się tutaj stosować zabiegi, które wizualnie powiększą szybę w tylnych drzwiach, a tutaj styliści poszli pod prąd. Najciekawszym elementem jest tutaj cały tylny panel w kolorze czarnym (od wersji Style), który wraz z dachem i listwami progowymi tworzy niemal odrębny element. Z odpowiednim, kontrastującym kolorem nadwozia sprawi to, że auto wyróżni się z tłumu bardzo charakterystycznym wyglądem. W tym segmencie to ogromna zaleta!

We wnętrzu również jest ciekawie. Czy tak samo ekscentrycznie? Chyba tak, bo sporej wielkości ekran główny wkomponowano w ogromny, grający główną rolę eliptyczny panel. Cała deska rozdzielcza ma płynną linię i nietypowe kształty, z uwydatnionymi duktami powietrznymi, zwieńczonymi nietypowymi kratkami nawiewów. Nudy tutaj z pewnością nie ma, co podkreślają jeszcze wstawki w kontrastujących kolorach. Styliści Toyoty nie bali się zaszaleć i klienci powinni to docenić.

Auto powstało oczywiście na udoskonalonej, ale sprawdzonej w innych modelach platformie GA-B. Toyota Aygo X mierzy dokładnie 3700 mm długości, 1740 mm szerokości i 1525 mm wysokości. Rozstaw osi to 2430 mm. Pojemność bagażnika? W standardowym układzie jest to 231 litrów (189 litrów dla wersji z Pakietem Premium Audio JBL), a po złożeniu oparć tylnej kanapy użytkownik zyskuje maksymalnie 829 litrów. To wyraźnie więcej niż w poprzednim Aygo – odpowiednio 168 lub 780 litrów. No ale nie ma się czemu dziwić, skoro Aygo X jest dłuższa o 235 mm. To niemal skok o jeden segment.

Toyota Aygo X. Silnik i wrażenia z jazdy

Japoński mieszczuch dysponuje silnikiem 1.0 VVT-i o mocy 72 KM i momencie obrotowym 93 Nm. Przy wadze nieco ponad jednej tony i we współpracy z automatyczną skrzynią bezstopniową tworzy to dość udany zestaw, który wystarczy do zwinnej jazdy po mieście. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 14,8 sekundy a prędkości maksymalna to około 150 km/h. Nie są to imponujące wartości, ale do sprawnej jazdy po mieście wystarczy.

A Aygo X jest wyjątkowo zwinne i sprawne w mieście. Sprawdzaliśmy je w Barcelonie, a tutaj nie ma zbyt wiele miejsca na ciasnych i zatłoczonych ulicach. Udaliśmy się również za miasto, gdzie mieszczuch Toyoty pokazał, że daje sobie radę, choć oczywiście drogi szybkiego ruchu nie są jego środowiskiem naturalnym. Drogi podmiejskie? Jak najbardziej! Tutaj spalanie schodziło do około 5 l/100km, co jest wynikiem bardzo zadowalającym.

Toyota Aygo X. Ceny i wyposażenie

Toyota Aygo X z silnikiem 1.0 VVT-i o mocy 72 KM i manualną skrzynią 5-biegową to koszt co najmniej 60 900 złotych. W tej cenie będzie to odmiana Active. Warto jednak dołożyć i za 62 900 złotych kupić wersję Comfort, która posiada już takie oczywistości, jak kierownicę obszytą skórą, 4 głośniki, obrotomierz, kamerę cofania, czy dodatkowe elementy ograniczające hałas w kabinie (ciekawe…). W limitowanej odmianie X Limited, która z automatyczną skrzynią biegów kosztuje 84 900 złotych, otrzymujemy m.in. 18-calowe felgi, system multimedialny z 9-calowym ekranem, automatyczną klimatyzację, światła Basic LED, podgrzewane fotele i kierownicę itp. Czy da się przekroczyć 100 000 złotych po zaznaczeniu większości opcji? Owszem, bez problemu.

Toyota Aygo X. Podsumowanie

Toyota Aygo X to niezwykle ciekawe auto, które po doposażeniu i wybraniu wszystkiego, co się da, może kosztować ponad 100 000 złotych. W tym segmencie zakrawa to o absurd, ale jak wielu kierowców zdecyduje się na topowo wyposażony egzemplarz? W niższych wersjach i po doposażeniu nie dość, że utrzymujemy cenę na rozsądnym poziomie, to na dodatek otrzymujemy naprawdę udane auto miejskie, które oferuje więcej, niż może się wydawać.

Toyota Aygo X – zalety:

bardzo ciekawa, nowoczesna i modna stylistyka…

…oraz przyjemne, choć ciasne wnętrze;

przyjemne prowadzenie i praca skrzyni biegów;

dość oszczędny zespół napędowy…

Toyota Aygo X – wady:

…o przeciętnej dynamice;

przy dynamicznym przyspieszaniu kultura pracy jest bardzo przeciętna;

topowa odmiana jest już bardzo droga.

Porównanie Toyota Aygo X 1.0 VVT-i 72 KM (CVT) do wybranych konkurentów:

Toyota Aygo X 1.0 VVT-i 72 KM (CVT) Fiat 500 1.0 Hybrid 70 KM (MT6) Hyundai i10 1.2 MPI 84 KM (AT5) Cena (zł, brutto) od 67 900 od 57 500 od 61 400 Typ nadwozia/liczba drzwi hatchback/5 hatchback/3 hatchback/5 Długość/szerokość (mm) 3700/1740 3571/1627 3670/1680 Wysokość (mm) 1525 1488 1480 Rozstaw kół przód/tył (mm) 1540/1520 1413/1407 1467/1480 Rozstaw osi (mm) 2430 2300 2385 Pojemność bagażnika (l) 231/829 185/550 252/1050 Liczba miejsc 4 4 5 Masa własna (kg) 1015 980 968 Pojemność zbiornika paliwa (l) 35 35 36 Rodzaj paliwa benzyna benzyna (mHEV) benzyna Napędzana oś przednia przednia przednia Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, bezstopniowa manualna, 6-stopniowa automatyczna, 5-stopniowa Osiągi Moc (KM) 72 70 84 Moment obrotowy (Nm) 93 92 118 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 15,6 13,8 15,8 Prędkość maksymalna (km/h) 151 167 171 Spalanie (l/100km) 4,7 (WLTP) 4,9 (WLTP) 5,4 (WLTP) Emisja CO2 (g/km) 107 111 122

