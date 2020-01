Toyota GR Supra. Oto wersja z silnikiem 2.0

Toyota GR Supra to pierwszy globalny model rozwinięty przez Toyota Gazoo Racing, sportowe ramię Toyoty. Połączenie silnika umieszczonego z przodu z napędem na tylną oś, kompaktowa, dwumiejscowa kabina i wymiary o złotych proporcjach pozwoliły stworzyć pełnokrwisty samochód sportowy. Dwulitrowa GR Supra uzupełni gamę, w której jest już sześciocylindrowy, rzędowy silnik z turbodoładowaniem o pojemności 3 litrów. Nowa jednostka napędowa poszerza grono potencjalnych klientów, a zastosowanie lżejszego, bardziej kompaktowego silnika pozwoliło poprawić charakterystykę i balans zawieszenia, które daje możliwość jeszcze ostrzejszego prowadzenie auta.

Produkcja dwulitrowej GR Supry ruszy wkrótce przed rozpoczęciem sprzedaży w Europie, zaplanowanym na marzec 2020 roku.

Toyota GR Supra. Nowy silnik 2,0 l

Nowa, 2-litrowa jednostka napędowa ma cztery cylindry ułożone rzędowo, jest wyposażona w turbosprężarkę typu twin-scroll i połączona z ośmiobiegową automatyczną skrzynią ZF. Ten zestaw zapewnia osiągi prawdziwie sportowego samochodu i niesamowite wrażenia z jazdy. Moc maksymalna to 258 KM (190 kW), a maksymalny moment obrotowy wynosi 400 Nm. Pozwala to na osiągnięcie 100 km/h w zaledwie 5,2 sekundy i uzyskanie maksymalnej prędkości 250 km/h.

Emisje CO2 wynoszą od 135 do 143 g/km (norma NEDC) lub 156 do 172 g/km (norma WLTP).

Toyota GR Supra. Jakie zmiany?

Mniejsze wymiary nowej jednostki napędowej i niższa jej masa wpływają korzystnie na prowadzenie samochodu. Bazowy model jest o 100 kg lżejszy od swojego trzylitrowego odpowiednika. Bardziej kompaktowe rozmiary silnika pozwoliły go umieścić bliżej środka pojazdu, co gwarantuje idealny rozkład mas (50:50). Przyczynia się to do szybszych reakcji i większej zwinności auta, a jego prowadzenie daje dużą pewność.

Co ważne, nowa dwulitrowa GR Supra ma złotą proporcję, czyli najlepszy możliwy stosunek rozstawu osi do rozstawu kół, co pozwala zapewnić optymalne prowadzenie. We wszystkich modelach GR Supry ta proporcja wynosi 1,55.

Toyota GR Supra. Wyposażenie i opcje

W podstawowej specyfikacji 2-litrowa GR Supra będzie oferowana w wersji Dynamic, która w standardzie ma 18-calowe felgi aluminiowe, system audio z czterema głośnikami i wyświetlaczem o przekątnej 8,8 cala oraz sportowe fotele obite Alcantarą. W standardzie będzie też pakiet Toyota Super Safety z systemami ochrony przedzderzeniowej (PCS) z funkcją wykrywania pieszych w dzień i w nocy oraz rowerzystów podczas jazdy w dzień, systemem ostrzegania o opuszczaniu pasa ruchu z układem powrotu na zadany tor jazdy, adaptacyjnym tempomatem i systemem rozpoznającym znaki drogowe. Standardowym wyposażeniem modelu w wersji Dynamic będzie również system nawigacji i łączności z przydatnymi serwisami online.

Toyota GR Supra. Edycja limitowana Fuji Speedway

Wprowadzeniu do sprzedaży dwulitrowej Toyoty GR Supry będzie towarzyszyć limitowana edycja Fuji Speedway. To auto będzie wyróżniać się wyjątkowym białym metalicznym lakierem z kontrastującymi czarnymi, matowymi, 19-calowymi kołami i pomalowanymi na czerwono lusterkami. We wnętrzu deska rozdzielcza zawiera wstawki z włókna węglowego oraz obicia z czarno-czerwonej Alcantary. Kolorystyka nawiązuje do oficjalnych barw zespołu Toyota Gazoo Racing. Edycja limitowana Fuji Speedway zawiera również aktywny dyferencjał, adaptacyjne zawieszenie i sportowe hamulce, które zwiększą potencjał auta.

Toyota GR Supra w limitowanej edycji Fuji Speedway będzie oferowana tylko na początku sprzedaży dwulitrowej wersji auta w Europie, a liczba egzemplarzy została ograniczona do 200.

Toyota GR Supra. Sprzedażowe sukcesy

Powrót legendarnej sportowej nazwy do gamy Toyoty dzięki piątej generacji GR Supry był jednym z najbardziej oczekiwanych i udanych rynkowych debiutów 2019 roku. Po prezentacji produkcyjnej wersji samochodu na salonie w Detroit, od marca rozpoczęto przyjmowanie zamówień, a pierwsze auta trafiły do klientów w maju.

Samochód wzbudził niesamowite zainteresowanie w Europie, gdzie do końca 2019 roku sprzedano 1 150 egzemplarzy, z czego aż 95 procent stanowiły najwyższe wersje wyposażenia

