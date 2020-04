Toyota GR Yaris. Ile w Polsce kosztuje nowy hot hatch z Japonii? Ceny, wyposażenie, dane techniczne

GR Yaris to drugi globalny model GR Toyoty po GR Suprze. Samochód ma trzycylindrowy, turbodoładowany silnik o mocy 261 KM, wyjątkowy napęd na cztery koła GR-FOUR, lekką konstrukcję nadwozia, która zapewnia korzystny stosunek masy do mocy i specjalnie zaprojektowane, sportowe zawieszenie.

Toyota GR Yaris. Wyposażenie i ceny

Nowy hot hatch jest standardowo wyposażony w sportowe fotele GR z alcantary z podgrzewaniem, systemy bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, podwójne końcówki układu wydechowego oraz 18-calowe felgi aluminiowe z oponami Dunlop SP Sport MAXX050. Do wyboru są cztery kolory nadwozia – White Pearl, Emotional Red, Precious Black i Super White. Podstawowa wersja Dynamic kosztuje 143 900 zł.

Wyposażenie Dynamic można wzbogacić o pakiety Sport lub VIP. W wersji Dynamic Sport otrzymuje mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu LSD Torsen z przodu i z tyłu oraz kute felgi aluminiowe 18'' z oponami Michelin Pilot Sports 4s. GR Yaris z Pakietem Sport ma również zawieszenie dostrojone pod jazdę torową. Dzięki temu GR Yaris zyskuje jeszcze lepsze właściwości jezdne i większą precyzję prowadzenia. Samochód z takim wyposażeniem kosztuje 162 900 zł.

Redakcja poleca: Kodeks drogowy. Pierwszeństwo przy zmianie pasa ruchu

Pakiet VIP wnosi do GR Yarisa więcej technologicznego wsparcia kierowcy. Obok systemu multimedialnego z nawigacją Toyota Touch 2 with GO i systemu nagłośnienia Premium Audio JBL pojawia się wyświetlacz HUD na przedniej szybie. Pakiet zawiera także system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM), system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA) oraz przednie i tylne czujniki parkowania. GR Yaris Dynamic VIP kosztuje 154 900 zł.

Toyota GR Yaris. Sportowa konstrukcja i właściwości jezdne

GR Yaris stanowi całkowicie odrębny projekt od Yarisa i czerpie pełnymi garściami z doświadczeń i wiedzy inżynierów TOYOTA GAZOO Racing oraz Tommi Mäkinen Racing, partnera Toyoty w WRC. Samochód posłuży też za homologacyjną bazę dla nowej generacji Yarisa WRC, ale ma już teraz wszystkie cechy, by jego właściciele mogli odnosić sukcesy w lokalnych rajdach.

Nowy sportowy model jest napędzany trzycylindrowym, turbodoładowanym silnikiem 1,6 l o mocy 261 KM, współpracującym z manualną skrzynią o 6 biegach. Do jego świetnych właściwości jezdnych przyczynia się obok platformy TNGA napęd na cztery koła GR-FOUR, lekka konstrukcja nadwozia, która gwarantuje korzystny stosunek masy do mocy 4,9 kg/KM i specjalnie zaprojektowane, sportowe zawieszenie. Masa auta wynosi tylko 1280 kg. GR Yaris przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,2 s i rozpędza się maksymalnie do 230 km/h (prędkość ograniczona elektronicznie).

Nowy globalny hot hatch GR Yaris trafi do polskich klientów w drugiej połowie roku, ale już 4 maja Toyota rozpoczyna przedsprzedaż modelu. Zamówienia będzie można składać on-line przez specjalną stronę.

Zobacz także: Tak prezentuje się nowy model Skody