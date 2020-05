Toyota Highlander. Nowy 7-osobowy SUV debiutuje w Europie

Toyota Highlander. Projekt nadwozia i wnętrza

Highlander Hybrid to potężny SUV o długości 4950 mm i 20-calowych aluminiowych kołach, który łączy opływowe nadwozie o dynamicznej stylistyce SUV-a klasy premium z siłą auta terenowego 4x4.

Drugi rząd siedzeń można przesuwać do przodu i do tyłu w zakresie 180 mm, co zapewnia komfortową przestrzeń oraz łatwe wejście do auta wszystkim pasażerom, w tym także dwóm dorosłym osobom zajmującym trzeci rząd siedzeń.

Bagażnik o pojemności 658 l ma dodatkowy schowek pod podłogą, a jego pojemność można radykalnie zwiększyć, składając oparcia drugiego i trzeciego rzędu siedzeń. Po ich złożeniu powstaje przestrzeń bagażowa z płaską podłogą o pojemności 1909 l. Tylna klapa bagażnika otwiera się i zamyka automatycznie i może zostać uruchomiona ruchem stopy.

We wnętrzu zaprojektowano przemyślany układ pojemnych schowków, zaś wejścia USB zamontowano przy pierwszym i drugim rzędzie siedzeń. Kolorystyka wnętrza może być utrzymana w czarnej lub grafitowej tonacji.

Bogate wyposażenie w podwyższonym standardzie obejmuje 12,3-calowy ekran dotykowy na konsoli centralnej, służący do obsługi systemu multimedialnego i nawigacji satelitarnej, wyświetlacz HUD na przedniej szybie, Apple CarPlay i Android Auto, bezprzewodową ładowarkę telefonu, wentylowane fotele oraz wirtualne lusterko wsteczne o poszerzonym polu widzenia.

Toyota Highlander. Napęd hybrydowy

Pełny napęd hybrydowy 4. generacji Toyoty Highlander to napędzający przednią oś układ 2,5-litrowego silnika benzynowego, pracującego w oszczędnym cyklu Atkinsona, oraz dwóch silników-generatorów. Współpracuje z nimi elektryczny silnik przy tylnej osi, tworząc inteligentny napęd AWD-i (All-Wheel Drive-intelligent). Mocna bateria niklowo-wodorkowa została umieszczona pod drugim rzędem siedzeń.

Całkowita moc napędu wynosi 244 KM*, zaś średnia emisja CO2 to tylko 146 g/km* (WLTP) lub 117 g/km* (Correlated NEDC). Średnie zużycie paliwa wynosi od 6,6 l/100 km* wg testu WLTP lub od 5,2 l/100 km* w cyklu Correlated NEDC. Highlander Hybrid zapewnia najkorzystniejszą korelację mocy do emisji CO2 w swoim segmencie.

Przełącznik trybów jazdy (Drive Mode Select) umożliwia kierowcy wybór pomiędzy trybami ECO, NORMAL, SPORT i TRAIL. Wszystkie cztery można aktywować także gdy samochód użytkowany jest w oddzielnie wybieranym trybie elektrycznym (EV).

Akustyczna przednia szyba oraz materiały wygłuszające w dachu, podłodze i desce rozdzielczej, a także nakładki na błotniki i wykładziny w bagażniku powodują, że kabina jest bardzo dobrze wyciszona. Dzięki temu można w pełni docenić płynną, cichą pracę napędu hybrydowego.

Nadwozie zbudowane na platformie GA-K w technologii TNGA jest lekkie i sztywne, a przy tym ma nisko położony środek ciężkości. Dzięki temu nowy SUV jest zwinny i pewnie się prowadzi, zarówno w mieście i na krętych drogach, jak i na autostradzie.

Toyota Highlander. Systemy bezpieczeństwa

Nowy Highlander Hybrid jest wyposażony w ulepszony pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense drugiej generacji, którego zadaniem jest zapobieganie kolizjom lub ograniczanie ich skutków. Pakiet zawiera układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów oraz zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach (PCS), pełnozakresowy inteligentny tempomat adaptacyjny z funkcją uwzględniania znaków drogowych (IACC), system rozpoznawania znaków drogowych (RSA), asystenta utrzymania pasa ruchu (LTA) oraz automatyczne światła drogowe (AHB).

Sprzedaż Toyoty Highlander Hybrid na europejskich rynkach rozpocznie się na początku 2021 roku.

* Wstępne wyniki, przed ostateczną homologacją.

