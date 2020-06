Toyota Hilux. Były mistrz F1 testuje nowego pickupa

Nowa wersja ulubionego pick-upa kierowców na całym świecie otrzymała nowy, mocny silnik 2.8 oraz nowe zawieszenie.

Po jeździe testowej na wymagającej trasie rajdowego odcinka specjalnego, gdzie dominował piach i żwir, Fernando Alonso skomentował: „Hilux to ikona off-roadu, a ja zawsze byłem fanem tego samochodu. Kiedy zobaczyłem nowego Hiluxa po raz pierwszy, wyglądał naprawdę spektakularnie. To była duża przyjemność przetestować nowe auto w trudnych warunkach, na trasie rajdowego OS-u, i móc sprawdzić jego możliwości. Nowy silnik 2.8 spisuje się bardzo dobrze, a nowe zawieszenie daje świetne wrażenia z jazdy. Nawet jak wyciśniesz z tego auta wszystko co się da, zawieszenie nadal zapewnia komfort. Uważam, że nowy Hilux będzie nie do pobicia”.

Ten szczególny test nowego samochodu został przeprowadzony we współpracy z TOYOTA GAZOO Racing Dakar Rally Team, zgodnie z dewizą Toyoty, że sporty motorowe powinny służyć tworzeniu coraz lepszych samochodów. Jego wyjątkowość wynika nie tylko z miejsca testów i zaangażowania fabrycznego zespołu rajdowego Toyoty, ale przede wszystkim z udziału w nim dwóch słynnych kierowców. Fernando Alonso to dwukrotny mistrz Formuły 1, mistrz świata wyścigów długodystansowych oraz zwycięzca dwóch 24-godzinnych wyścigów Le Mans oraz wyścigu 24 Hours of Daytona. Marc Coma jest pięciokrotnym zwycięzcą Rajdu Dakar w kategorii motocykli i sześciokrotnym mistrzem świata rajdów cross-country. Duet ukończył Rajd Dakar 2020 na 13. miejscu. Dla Fernando Alonso był to pierwszy, debiutancki start w tych zawodach.

