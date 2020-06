Toyota Hilux. Lepsze właściwości jezdne i nowa wersja Invincible

We wnętrzu wersja Invincible wyróżnia się wyglądem tablicy przyrządów, akcentami w kolorze czarnym metalizowanym i czarnym chromowanym, a nawet specjalnym wzorem inteligentnego kluczyka. W wersji z podwójną kabiną przednie i tylne drzwi otrzymują podświetlenie clear blue i fotele z perforowanej skóry.

Zarezerwowane dla tej wersji elementy to specjalnie zaprojektowany przedni grill i zderzak, osłona podwozia, nakładki na błotniki oraz dedykowane tej wersji klamki, koła i detale na drzwiach bagażnika.

Nowa wersja wyposażenia Invincible, dostępna dla Hiluxa z podwójną kabiną, powstała z myślą o rekreacji oraz o kierowcach korzystających z auta zarówno do pracy, jak i dla przyjemności, którzy oczekują uniwersalnego auta o wysokim standardzie komfortu i wyposażenia oraz znacznych możliwościach terenowych i dużej praktyczności. Hilux Invincible jest bardziej wyrafinowany stylistycznie i otrzymuje w standardzie najbogatsze wyposażenie.

Ogromne możliwości terenowe Hiluxa zostały wzmocnione za sprawą elektronicznego systemu działającego jak mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu LSD (w wersji 4x2). Prędkość obrotowa silnika na biegu jałowym została obniżona z 850 do 680 obr./min. Poprawiono także szybkość reakcji na pedał przyspieszenia oraz działanie systemu stabilizacji pojazdu (VSC). Samochód otrzymał również nowy system monitorowania kąta skrętu kół w czasie manewru.

Wszystkie wersje nadwozia (pojedyncza, półtorej i podwójna kabina) z napędem 4x4 mają ładowność do 1 tony i mogą ciągnąć przyczepę o masie do 3,5 tony.

Gama silników nowego Hiluxa została wzbogacona o nowy, mocniejszy silnik Diesla 2.8 o mocy 204 KM*. Jednostka generuje 500 Nm* momentu obrotowego i rozpędza auto od 0 do 100 km/h w zaledwie 10 sekund* (o 2,8 s szybciej niż obecny silnik 2.4 l). Hilux z silnikiem 2.8 l zużywa średnio od 7,8 l/100 km* i emituje od 204 g/km* CO2 (w cyklu NEDC).

Toyota Hilux



Nowy silnik to nie wszystko. Samochód został poddany także zmianom w zakresie komfortu i jakości jazdy, zarówno na drodze, jak i w terenie. Nowości pojawiły się również w wyposażeniu, z myślą o kierowcach korzystających z pick-upów do rekreacji lub dwutorowo – do pracy i dla przyjemności.



