Toyota i Lexus. Trzy nowe crossovery. Pojadą na prąd

Pierwszy elektryczny Lexus

Lexus UX 300e to pierwszy produkcyjny model z serii Lexus Electrified. Powstał na bazie crossovera UX oferowanego do tej pory z napędem hybrydowym i benzynowym. Nowy model jest bardzo podobny do spalinowego UX – dotyczy to także przedniego grilla – twórcy modelu nie chcieli podkreślać stylistycznie jego elektrycznego charakteru ekstrawaganckim designem. Elektryczny silnik UX 300e jest dynamiczny i zrywny, ale dostarcza naturalnych odczuć podczas jazdy. Auto o mocy 150 kW rozpędza się do setki w 7,5 s. Baterie o dużej pojemności 54,3 kWh zapewniają zasięg 400 km na jednym ładowaniu (NEDC). Czas ładowania szybką ładowarką (50 kW) do 80% pojemności wynosi 50 minut.

Elektryczne crossovery Toyoty

C-HR EV i IZOA EV to bliźniacze modele zaprojektowane na platformie TNGA, produkowane w różnych zakładach – pierwszy z nich powstaje w fabryce GAC Toyota Motor w Guangzhou, zaś drugi w FAW Toyota Motor Company. Architektura TNGA zapewnia bardzo sztywne nadwozie, jednak elektryczne crossovery Toyoty zyskały o 20% sztywniejszą konstrukcję w porównaniu do wersji spalinowych ze względu na włączenie w strukturę nadwozia baterii trakcyjnych. Baterie zostały zamontowane bezpośrednio pod podłogą, co pozwoliło zaoszczędzić miejsce we wnętrzu i bagażniku oraz obniżyć środek ciężkości.

Korzystając z bogatych doświadczeń zebranych podczas ponad dwóch dekad produkcji hybryd, Toyota zmaksymalizowała wydajność silnika elektrycznego i bezpieczeństwo baterii. Oba modele otrzymały baterie o pojemności 54,3 kWh. Samochód zużywa średnio 13,1 kWh/100 km w cyklu NEDC.

Elektryczne Toyoty w Europie

Toyota planuje jeszcze w tym roku wprowadzić do sprzedaży samochody elektryczne także na rynku europejskim. Będą to jednak auta z zupełnie innego segmentu – dostawczy van Proace oraz osobowy Proace Verso. W przyszłym roku zadebiutują elektryczne odmiany mniejszych, kompaktowych vanów z gamy aut użytkowych Toyoty – Proace City i Proace City Verso.

Ambitne plany Toyoty w kwestii elektryfikacji

Odkąd w 1997 roku Toyota rozpoczęła proces elektryfikacji masowo produkowanych samochodów, wprowadzając na rynek Priusa, firma sprzedała prawie 15 milionów hybryd. Obecnie w gamie Toyoty znajdują się obok samochodów z pełnym napędem hybrydowym także hybryda plug-in (Prius Plug-in Hybrid) i model elektryczny na wodór (sedan Mirai). Do 2025 roku Toyota zamierza wprowadzić na chiński rynek 10 samochodów elektrycznych. Kilka modeli BEV Toyoty będzie miało globalny zasięg. Toyota zamierza do 2030 roku osiągnąć roczną sprzedaż 5,5 miliona zelektryfikowanych samochodów, z czego milion ma być bezemisyjnych. Są to średniookresowe cele strategii Toyota Environmental Challenge 2050, która zakłada niemal całkowite wyeliminowanie samochodów emitujących spaliny w ciągu następnych 30 lat (średnia emisja parku nowych samochodów ma spaść o 90% w porównaniu do poziomu z 2010 roku).

