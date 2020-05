Toyota. Ile hybryd tej marki sprzedano na świecie?

Gama samochodów hybrydowych Toyoty i Lexusa na całym świecie liczy obecnie 44 modele i obejmuje niemal wszystkie segmenty. Jest to efekt konsekwentnej strategii elektryfikacji napędów, realizowanej przez Toyotę od momentu premiery Priusa, pierwszego seryjnego samochodu hybrydowego. Jego rynkowy debiut miał miejsce w 1997 roku.

Początek elektromobilności wymagał odważnych decyzji

Decyzja władz Toyoty, by rozpocząć prace nad spalinowo-elektrycznym napędem hybrydowym, zapadła 25 lat temu. Wtedy to Takeshi Uchiyamada został liderem zespołu, który otrzymał ambitne zadanie opracowania niskoemisyjnego samochodu 21 wieku. Pierwszy Prius wszedł na rynek w czasie podpisywania protokołu z Kioto, w którym państwa z całego świata zobowiązały się do przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Od tego czasu w ciągu 23 lat hybrydy Toyoty pozwoliły uniknąć emisji ponad 120 milionów ton CO2.

Ten oryginalny pomysł Toyoty sprawił, że koncern stał się liderem rynku zelektryfikowanych samochodów. Obecnie Toyota Motor Europe jest najbliżej spełnienia norm emisji spalin obowiązujących w Unii Europejskiej od 2020 roku spośród wszystkich producentów obecnych na europejskim rynku.

„Duża popularność hybryd Toyoty sprawia, że nasza marka jest na najlepszej drodze do osiągnięcia średniej emisji nowych samochodów na poziomie 95 g/km, zgodnie z nowymi wymaganiami Unii Europejskiej” – powiedział Matt Harrison, wiceprezydent Toyota Motor Europe. – „Samochody z pełnym napędem hybrydowym są wyjątkowo efektywne i poruszają się w bezemisyjnym trybie elektrycznym przez ponad połowę czasu jazdy po mieście”.

Napęd hybrydowy 4. generacji spowodował ekspansję zelektryfikowanych samochodów

Hybrydy z roku na rok stają się coraz popularniejsze, a w ostatnim okresie ich sprzedaż gwałtownie wzrosła za sprawą coraz bardziej rozbudowanej gamy modeli z napędem hybrydowym 4. generacji, opracowanych w technologii TNGA. Auta te wyróżniają się budzącym emocje designem, świetnymi właściwościami jezdnymi, które zawdzięczają platformie TNGA, sztywnej konstrukcji i dopracowanemu zawieszeniu, a także wyjątkowo niskim zużyciem paliwa bez ładowania akumulatora z zewnętrznej sieci. Toyota nieustannie udoskonala swój napęd hybrydowy, zwiększając jego wydajność i obniżając emisję spalin. Sprzedaż ponad pół miliona hybryd w Europie w 2019 roku dowodzi, że hybrydy to atrakcyjna alternatywa dla konwencjonalnych samochodów – zarówno pod względem designu i właściwości jezdnych, jak i ceny, kosztów utrzymania i praktyczności.

Toyota dostarcza klientom samochody z zaawansowanym technologicznie napędem hybrydowym 4. generacji już od kilku lat. W tym czasie większość producentów dopiero od niedawna zbiera doświadczenia w eksploatacji swoich technologii hybrydowych. Samochody hybrydowe Toyoty są w stanie poruszać się w mieście na samym silniku elektrycznym przez ponad połowę czasu jazdy – nawet do 80% czasu jazdy. Zaawansowane rozwiązania zastosowane w układach hybrydowych najnowszej generacji to kolejny technologiczny przełom, dzięki któremu hybrydy Toyoty są wydajne, oszczędne i niskoemisyjne nawet bez ładowania akumulatora z zewnętrznej sieci. Na co dzień przekonują się o tym kierowcy hybrydowej Toyota C-HR, Corolli, RAV4, Camry czy Priusa.

„Dziś w części modeli wyposażonych w napęd hybrydowy 4. generacji zobaczymy na wyświetlaczu między zegarami kołowy wykres czasu jazdy na samym silniku elektrycznym. Pozwala on się przekonać, że 60% czy nawet 80% czasu jazdy hybrydą w trybie EV, które wykazywały niezależne badania, jest osiągalne bez specjalnych starań dla każdego kierowcy. Takie wyniki docierają do nas od klientów podczas wizyt w serwisie na przeglądach okresowych. A przecież poruszanie się w mieście przez ponad 60% czasu wyłącznie na silniku elektrycznym to kolosalne oszczędności w zużyciu paliwa i emisji spalin” – podkreślił Robert Mularczyk, PR Senior Manager Toyota Motor Poland.

Połączenie tej technologii z większą baterią i systemem ładowania z sieci energetycznej w układzie plug-in hybrid pozwala na co dzień czerpać przyjemność z bezemisyjnej, w pełni elektrycznej jazdy, zaś podczas dłuższej podróży korzystać z atutów niskoemisyjnego napędu hybrydowego bez obawy o zasięg. Prius Plug-in Hybrid 2. generacji zadebiutował w 2017 roku jako najbardziej wydajny samochód z silnikiem spalinowym na świecie, a w tym roku dołączy do niego RAV4 Plug-in Hybrid – najdynamiczniejsza wersja w historii tego modelu.

Popularność hybryd otwiera drogę samochodom elektrycznym na baterie i wodór

Toyota traktuje technologię hybrydową jako kluczową dla elektryfikacji transportu samochodowego. Opierając się na dwóch dekadach doświadczenia w produkcji hybryd, koncern rozwija także inne technologie niskoemisyjnych napędów, takie jak hybrydy plug-in, auta elektryczne na baterie oraz na wodorowe ogniwa paliwowe. Toyota widzi przyszłość motoryzacji w równoległym wykorzystaniu różnych rozwiązań, w zależności od warunków prawnych, dostępnej infrastruktury i zapotrzebowania klientów.

Zobacz także: Premiery aut przeniosły się do sieci. To skutek pandemii

„Intensywnie pracujemy nad zwiększeniem wydajności baterii i obniżeniem kosztów produkcji samochodów elektrycznych. Ale dopóki nie przezwyciężymy trudności związanych z popularyzacją aut bezemisyjnych, najszybszym sposobem na obniżenie emisji z transportu samochodowego są hybrydy” – powiedział Shigeki Terashi, wiceprezydent Toyota Motor Corporation.

Toyota skumulowała dzięki hybrydom bogatą wiedzę dotyczącą kluczowych technologii elektryfikacji napędów, co stawia ją na pozycji lidera rozwoju nisko- i bezemisyjnych samochodów. Firma opracowała najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie silników elektrycznych, baterii i jednostek sterujących, które umożliwiają wydajne zarządzanie energią podczas jazdy w zelektryfikowanych samochodach wszystkich typów – zarówno w pełnych hybrydach (HEV) i hybrydach plug-in (PHEV), jak i w autach elektrycznych na wodór (FCEV) i na baterie (BEV).

Do 2025 roku Toyota wprowadzi na europejski rynek 40 nowych lub zaktualizowanych modeli ze zelektryfikowanym napędem, w tym przynajmniej 10 aut elektrycznych. Hybrydy będą w tym okresie stanowiły kluczowy rodzaj napędu, gdyż obecnie najlepiej odpowiadają na potrzeby szerokiego grona kierowców i dzięki dużej przystępności pozwalają szybko obniżać emisję CO2. Długofalowym celem, który przyświeca Toyocie od czasu premiery pierwszego Priusa, jest osiągnięcie całkowitej bezemisyjności samochodów.

Zobacz także: Dwa modele Fiata w nowej odsłonie