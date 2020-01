Toyota. Japończycy zapowiadają SUV-a segmentu B

Nazwa subkompaktowego SUV-a, planowany poziom produkcji oraz data wprowadzenia na rynek zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Podczas konferencji pokazano stylizowany obraz sylwetki auta.

Modułowość konstrukcji platformy GA-B sprawia, że można na niej z łatwością zbudować samochody o różnych wymiarach i rozstawie osi.

„Nowy model dołączy do Yarisa, który odniósł w Europie ogromny sukces. Spodziewamy się, że do 2025 roku oba auta będą odpowiadały w sumie za około 30% sprzedaży Toyoty w regionie” – powiedział Matt Harrison, wiceprezydent Toyota Motor Europe. – „Ostateczny projekt nadwozia zostanie zaprezentowany już wkrótce. Nie będzie to po prostu Yaris z powiększonym nadwoziem i podniesionym zawieszeniem, ale zupełnie nowy, odrębny B-SUV o zwartym, dynamicznym nadwoziu i indywidualnym charakterze”.

Nowy B-SUV będzie produkowany razem w następną generacją Yarisa w fabryce Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) w Valenciennes we Francji. Obecnie powstaje w niej Yaris trzeciej generacji.

