Toyota Mirai. Auto na wodów we flocie straży pożarnej

Nowe wodorowe Toyoty są odpowiednio oklejone i oznakowane i mają zamontowane na dachach sygnalizatory świetlne straży pożarnej. Za ich napęd odpowiada 154-konny silnik elektryczny, zasilany prądem z ogniw paliwowych, które zużywają średnio 0,76 kg wodoru na 100 km, a w mieście 0,69 kg/100 km wodoru, emitując przy tym wyłącznie wodę. Dwa wysokociśnieniowe zbiorniki wodoru zapewniają zasięg co najmniej 500 km, zaś tankowanie auta trwa kilka minut, dzięki czemu nowe samochody straży pożarnej będą cały czas dostępne do użytku.



Wodorowe Toyoty Mirai służą również w berlińskiej policji. Na początku roku do jej floty trafiły dwa takie auta. W Berlinie działa pięć stacji tankowania wodoru, a Toyota Mirai jest dostępna w sprzedaży w Niemczech od 2015 roku.



Największą flotę Toyoty Mirai w Niemczech posiada firma CleverShuttle, która od 2017 roku prowadzi w niemieckich miastach serwis ride-sharingowy. Obecnie w jej zasobach znajduje się 45 Mirai, które do tej pory pokonały łącznie ponad 5 milionów km.

Pod koniec 2020 roku zadebiutuje na rynku druga generacja Toyoty Mirai, początkowo w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Europie. Nowy sedan, zaprojektowany na platformie TNGA, wyróżnia się stylistyką eleganckiej limuzyny i o 30% większym zasięgiem na jednym tankowaniu w porównaniu do aktualnego modelu. Wynika to z udoskonaleń systemu ogniw paliwowych oraz wypróbowanego w napędach hybrydowych Toyoty systemu zarządzania energią, a także z zastosowania trzech zbiorników paliwa o większej łącznej pojemności.

